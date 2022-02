"Struktury bezpieczeństwa w Europie i na całym świecie są "prawie zniszczone" powiedział Wołodymyr Zełenski. Prezydent Ukrainy wystąpił na Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, gdzie w sobotę odniósł się do potencjalnej inwazji rosyjskiej na jego kraj.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski na Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa / RONALD WITTEK / POOL / PAP/EPA

Zaznaczył zarazem, że Ukraińcy będą bronili "swojej ziemi" ze wsparciem "swoich partnerów albo bez niego".





Zełenski zaznaczył w trakcie przemówienia, że ważne jest, żeby przestać ograniczać dostęp obserwatorów Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie do obszarów tymczasowo okupowanych.



Wyraził również nadzieję, że "nikt nie myśli o Ukrainie jako wygodnym buforze" między krajami Zachodu a Rosją. Podkreślił, że Krym i okupowane obszary Donbasu zostaną przywrócone Ukrainie tylko "drogą pokojową".



Zełenski uczestniczy w Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, która poświęcona jest sprawom bezpieczeństwa międzynarodowego. Biorą w niej udział szefowie państw i rządów, ministrowie spraw zagranicznych oraz obrony. W Monachium są też przedstawiciele świata nauki. Dominującym tematem dyskusji jest sytuacja granicy ukraińskiej, gdzie koncertują się wojska rosyjskiej.

CNN: USA odradzały Zełenskiemu podroż do Monachium

Według CNN, przedstawiciele Białego Domu zachęcali Zełenskiego do anulowania planów, argumentując, że opuszczenie kraju byłoby złym pomysłem ze względu na obawy o to, że podczas jego nieobecności może dojść do wznowienia rosyjskiej inwazji przeciwko Ukrainie. Z kolei telewizja NBC News podaje, że według Waszyngtonu Rosja mogłaby w jakiś sposób wykorzystać nieobecność prezydenta.



Rzecznik Zełenskiego Serhij Nykyforow stwierdził w odpowiedzi, że na chwilę obecną ukraiński prezydent nie zamierza zmieniać planów, ale może zmienić zdanie "jeśli dojdzie do dramatycznej eskalacji lub martwiących sygnałów".



Zapytana o te doniesienia rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki stwierdziła, że decyzja o wyjeździe należy do samego Zełenskiego, a USA poprą ją niezależnie od tego, co zdecyduje.

Pod nieobecność prezydenta dojdzie do eskalacji konfliktu?

W piątek waszyngtoński think tank Institute for the Study of War (ISW) ocenił, że sobota może być dniem rosyjskiej eskalacji, wymieniając jako jeden z głównych powodów właśnie planowaną nieobecność Zełenskiego w Kijowie.



"Jego nieobecność zmniejszy jego zdolność do koordynowania odpowiedzi na jakikolwiek rosyjski atak i stworzy bardziej sprzyjające okoliczności dla rosyjskiej próby zamachu stanu" - napisali analitycy ośrodka. Jak dodali, rosyjskie siły mogłyby też w praktyce zamknąć ukraińską przestrzeń powietrzną i uniemożliwić prezydentowi powrót do kraju.