​Ukraińscy śledczy zakończyli dochodzenie w sprawie polityka i biznesmena Wiktora Medwedczuka, blisko powiązanego z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Oligarsze grozi 15 lat więzienia.

Wiktor Medwedczuk / Materiały prasowe

Jak podała Służba Bezpieczeństwa Ukrainy, śledczy zakończyli postępowanie przygotowawcze w sprawie Medwedczuka. Materiały zostały przekazane do sądu.

Polityk został oskarżony m.in. o zdradę stanu. Według śledczych Medwedczuk przekazywał rosyjskim służbom informacje o ukraińskich wojskach, a także pomagał Rosjanom w nielegalnym wydobywaniu ropy i gazu w regionie Kerczu na okupowanym Krymie.

Śledztwo obejmowało okres od 2015 do 2020 roku. Oprócz Medwedczuka oskarżony jest także jego współpracownik Taras Kozak.

Wiktor Medwedczuk to jeden z najbogatszych Ukraińców , będący liderem prorosyjskich sił w tym kraju. Był jednym z liderów partii Opozycyjna Platforma "Za Życiem". W zeszłym roku usłyszał zarzuty zdrady stanu i trafił do aresztu domowego, z którego uciekł po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Został ponownie zatrzymany w kwietniu, gdy próbował dotrzeć do granicy z separatystycznym Naddniestrzem w Mołdawii.

Kijów zaproponował Rosjanom wymianę oligarchy na ukraińskich jeńców. Moskwa odrzuciła tę ofertę.

Medwedczuk prywatnie jest przyjacielem Władimira Putina. Prezydent Rosji jest ojcem chrzestnym jego córki.