Wojna nigdy się nie zmienia. Zmieniają się jednak obrazy wojny, a konflikt w Ukrainie jest być może najlepiej udokumentowanym w historii. Oto koszmar najbardziej krwawego konfliktu w Europie od czasów II wojny światowej. W jakości HD...

Zdjęcie ilustracyjne / AA/ABACA/Abaca / East News

Szkoleniowy Jak-52 niszczy rosyjskie drony

Agencja UNIAN podaje, że Siły Zbrojne Ukrainy do zestrzeliwania rosyjskich dronów wykorzystują... szkoleniowe samoloty Jak-52. Maszyny są z powodzeniem wykorzystywane w rejonie Odessy nad Morzem Czarnym, w związku z czym Rosjanie starają się go upolować. Jak na razie bezskutecznie.

Co najbardziej niezwykłe w tej sytuacji, to fakt, że Jak nie jest wyposażony fabrycznie w żadną broń do walki z celami powietrznymi. Ukraińcy jako strzelca wykorzystują więc pasażera w tylnej kabinie samolotu, przeznaczonej z reguły dla instruktora.

Skuteczność tej załogi jest niezwykle wysoka, a rosyjska armia okupacyjna urządziła nawet polowanie na pilota, strzelca i samą maszynę. Kilka nalotów na Odessę miało na celu zlikwidowanie właśnie tego samolotu i jego pilota - napisał na Telegramie ukraiński ekspert Ołeksandr Kowałenko.