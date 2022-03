Pentagon poinformował, że wysyła do Niemiec sześć samolotów marynarki wojennej oraz liczący ok. 240 osób personel pomocniczy. Ukraińcy ogłaszają, że miasto Irpień w obwodzie kijowskim zostało wyzwolone z rąk Rosjan. Dwóch ukraińskich uczestników negocjacji z Rosją oraz rosyjski oligarcha Roman Abramowicz doświadczyli objawów otrucia - podał dziennik "Wall Street Journal". Ze wstępnych szacunków ukraińskich władz wynika, że w blokowanym przez Rosjan Mariupolu zginęło prawie 5 tys. ludzi, w tym ok. 210 dzieci. 1 kwietnia na całym terytorium Rosji ruszy masowa potajemna mobilizacja; rezerwiści zostaną skierowani do walk na Ukrainie - poinformował ukraiński wywiad wojskowy. Mobilizowani mają być też więźniowie. Wszyscy rosyjscy dyplomaci, którzy otrzymali polecenie wyjazdu z Polski, opuścili już terytorium RP. Tymczasem Rosja zdecydowała o wydaleniu trzech słowackich dyplomatów. Kolejna runda rozmów ukraińsko-rosyjskich rozpocznie się we wtorek w Turcji. W poniedziałek ewakuowano korytarzami humanitarnymi 1099 ludzi - poinformowały władze Ukrainy. Najważniejsze wydarzenia dotyczące rosyjskiej inwazji na Ukrainę znajdziecie w naszej relacji z 28.03.2022 r.

Członek Obrony Terytorialnej Ukrainy / SERGEY DOLZHENKO / PAP/EPA

Wszyscy rosyjscy dyplomaci, którzy dostali polecenie wyjazdu z Polski, opuścili już terytorium RP. Taką informację Ministerstwo Spraw Zagranicznych otrzymało od ambasadora Rosji w Polsce Siergieja Andriejewa

Rosjanie zrezygnowali z operacji ofensywnych w regionie miasta Sumy i próbują się przegrupować - poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy; Sztab uważa też, że nadal istnieje poważne zagrożenie zaangażowaniem Białorusi w wojnę

Rano wojska rosyjskie ponownie ostrzelały miasto Rubiżne w obwodzie ługańskim , na wschodzie Ukrainy. Zginęła co najmniej jedna osoba, jedna została ranna.

Rakieta manewrująca, która spadła na skład paliw w Łucku, została wystrzelone z terytorium Białorusi - twierdzą lokalne władze.

Ukraina będzie bronić suwerenności i integralności terytorialnej podczas kolejnej rundy negocjacji pokojowych z Rosją, które mają się odbyć w Turcji - powiedział wieczorem w wystąpieniu wideo prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski

Kolejna runda rozmów ukraińsko-rosyjskich rozpocznie się w Turcji we wtorek.

4 samoloty, helikopter, 2 drony i dwie rakiety zestrzeliła ukraińska obrona przeciwlotnicza minionej doby - informuje Sztab Generalny Armii Ukrainy

Od początku inwazji na Ukrainę wojsko rosyjskie straciło już około 17 tys. żołnierzy, a także 586 czołgów, 302 systemy artyleryjskie, 123 samoloty i 127 śmigłowców - poinformował w komunikacie Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Rosyjska inwazja na Ukrainę w ciągu pierwszego miesiąca wyrządziła szkody w infrastrukturze tego kraju wyceniane na ponad 63 mld dolarów - podała stacja BBC, cytując szacunki badaczy z Kijowskiej Szkoły Ekonomii.

W poniedziałek ewakuowano korytarzami humanitarnymi 1099 ludzi - poinformowały władze Ukrainy.

Co działo się podczas 33. dnia inwazji Rosji na Ukrainę? Przeczytajcie podsumowanie najważniejszych wydarzeń.

00:00

23:48

Od początku rosyjskiej inwazji z zagranicy powróciło około 510 000 osób - poinformowały ukraińskie służby graniczne cytowane przez niemiecki dziennik "Die Welt". Tylko w ciągu ostatniego tygodnia było to 110 000 osób - powiedział rzecznik ukraińskiej policji granicznej Andrij Demchenko.

Osiem na dziesięć osób wjeżdżających do kraju to mężczyźni. Większość z nich wracała z Polski - dodał ukraiński urzędnik.

23:37

Zgłoszony przez prezydenta projekt budżetu zakłada wydatki 6,9 mld dolarów na siły USA w Europie, niemal dwukrotnie więcej niż w ubiegłorocznej propozycji - wynika z projektów przedstawionych przez Biały Dom. Ogólny budżet Pentagonu wzrośnie o 4 proc.

23:04

1099 ludzi ewakuowano w poniedziałek korytarzami humanitarnymi z różnych ukraińskich miast i miejscowości atakowanych przez wojska rosyjskie - poinformował wiceszef biura prezydenta Ukrainy Kyryło Tymoszenko.

586 osób opuściło samochodami oblężone miasto Mariupol, natomiast 513 osób zostało ewakuowanych autobusami z obwodu ługańskiego - poinformował ukraiński urzędnik w mediach społecznościowych.

23:00

"Rosyjska prywatna firma wojskowa Grupa Wagnera wysłała swoje siły na wschodnią Ukrainę. Oczekuje się, że do działań bojowych zostanie skierowanych ponad 1000 najemników, w tym wyżsi rangą przywódcy organizacji. Z powodu ciężkich strat i w dużej mierze zatrzymanej inwazji Rosja została najprawdopodobniej zmuszona do zmiany priorytetów dotyczących personelu Grupy Wagnera i skierowania go na Ukrainę kosztem operacji w Afryce i Syrii" - poinformowało w poniedziałek wieczorem brytyjskie ministerstwo obrony.

22:45

"Słowa prezydenta Zełenskiego absolutnie niczego nie przekreślają. Propozycja leży na stole. Pozytywnie o tej sprawie wypowiedziały się Dania i Czechy. A co do pozostałych państw, to z tym jest bardzo różnie. Niemniej propozycja nie jest całkowicie odrzucana przez nikogo" - mówił w radiu RMF24 Łukasz Jasina, rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych pytany o to, co dalej z polską propozycją organizacji misji pokojowej NATO w Ukrainie.

22:23

W czwartek przed izbą niższą parlamentu (Tweede kamer) przemawiać będzie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Posłowie nie wyrazili jednocześnie zgody, aby premier Mark Rutte był na nim obecny. "Nie będzie mnie tam" - potwierdził na Instagramie szef gabinetu.

22:17

Wojna na Ukrainie i związany z nią kryzys uchodźczy zdominowały pierwszy dzień Konferencji Przewodniczących Parlamentów UE, która odbywał się w Brdo w Słowenii z udziałem Marszałek Sejmu Elżbiety Witek. Nie możemy pozwolić, by Europa przyzwyczaiła się do tej wojny - mówiła w poniedziałek Witek.

21:59

Rosja w rozmowach o zawieszeniu broni nie domaga się już "denazyfikacji" Ukrainy i pozwoli, aby Kijów wstąpił do UE, jeśli wyrzeknie się aspiracji uczestnictwa w NATO - pisze w poniedziałek Financial Times.

21:49

Wielka Brytania wzmocni presję gospodarczą na Rosję - zapowiedział premier Boris Johnson prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu podczas ich rozmowy telefonicznej w poniedziałek.

"Prezydent Zełenski mówił o przerażającej sytuacji humanitarnej w Mariupolu, gdzie trwają ciężkie walki. Premier zaoferował pełne wsparcie dla Ukrainy w obliczu trwającej agresji Rosji, w tym wsparcie humanitarne i więcej sprzętu obronnego. Prezydent Zełenski przedstawił aktualne informacje na temat negocjacji (z Rosją - przyp. red.), a obaj przywódcy zgodzili się na ścisłą koordynację działań w nadchodzących dniach. Premier powtórzył, że Wielka Brytania będzie utrzymywać i wzmacniać presję ekonomiczną na reżim (Władimira) Putina" - przekazało w wydanym komunikacie biuro Johnsona.

21:44

Słowa o tym, że Putin nie może pozostać u władzy były wyrażeniem moralnego oburzenia i ich nie wycofuję. To nie było wyznaczenie polityki obalenia Putina - powiedział w poniedziałek prezydent USA Joe Biden, tłumacząc swoje warszawskie przemówienie. Biden nie wykluczył, że mógłby spotkać się z Władimirem Putinem, jeśli ten byłby gotowy zakończyć wojnę.

21:35

W Trościańcu w obwodzie sumskim na północy Ukrainy rosyjscy wojskowi zakatowali mężczyznę - podało w poniedziałek biuro prokuratora generalnego Ukrainy. Według danych śledczych rosyjscy żołnierze podczas okupacji Trościańca brutalnie torturowali i zabili mężczyznę. Jego ciało z wieloma uszkodzeniami znaleźli pracownicy organów ścigania w garażu w poniedziałek, po odbiciu miasta z rąk Rosjan.

21:30

Głównym celem negocjacji ukraińsko-rosyjskich, które rozpoczną się we wtorek w Turcji jest porozumienie w sprawie zawieszenia broni - powiedział w poniedziałek szef MSZ Ukrainy Dmytro Kułeba.

21:23

Jeśli Putin nie zejdzie ze ścieżki wojny, zostanie światowym pariasem i kto wie, co się z nim stanie w Rosji - powiedział prezydent USA Joe Biden.

21:22

Ukraiński radny Ołeksij Konowałow z rady miejskiej Heniczeska w obwodzie chersońskim, który został w poniedziałek rano uprowadzony przez żołnierzy rosyjskich, jest na wolności - powiadomił przedstawiciel władz regionu chersońskiego Jurij Sobołewski.

21:20

W obwodzie odeskim nad Morzem Czarnym demontowane są bilbordy, metal z tych konstrukcji będzie użyty do celów obronnych - powiadomiły w poniedziałek władze regionu. Portal Ukraińska Prawda podał, że bilbordy będą użyte do wzmocnienia barykad.

21:08

Polsce nie grozi atak Rosji, Polska jest bezpieczna; to jest sytuacja na dziś - powiedział szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski, który uczestniczył w posiedzeniu RBN. Dodał, że jeśli potwierdzi się zapowiedź wspólnego wyjazdu do Brukseli przedstawicieli koalicji i opozycji, Lewica weźmie w nim udział.

21:06

Zdjęcia z gaszenia pożaru po wczorajszym ostrzale miejscowości Łuck.

20:50

Atak rakietowy w rejonie Równego w północno-zachodniej Ukrainie. Według szefa administracji wojskowej, zaatakowano skład ropy naftowej. Na miejscu pracują służby.

20:45

Minister spraw zagranicznych Annalena Baerbock odwiedziła w poniedziałek ośrodek recepcyjny dla uchodźców w Eisenhuettenstadt w Brandenburgii. Podkreśliła, że należy się spodziewać dalszego wzrostu liczby uchodźców z Ukrainy. Zdaniem Baerbock do Niemiec może ich przybyć nawet około miliona - pisze portal rbb24.

20:38

Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres poinformował, że jego organizacja dostarczyła pomoc około 900 tys. ludzi na Ukrainie. Jak ocenił, samo wsparcie humanitarne nie wystarczy i zaapelował o zawieszenie broni.

"ONZ robi wszystko, co w jej mocy, aby wesprzeć ludzi, których życie zostało wywrócone do góry nogami przez wojnę. W ciągu ostatniego miesiąca, poza pomocą dla krajów przyjmujących uchodźców, nasze organizacje humanitarne i ich partnerzy dotarli z żywnością, schronieniem, kocami, lekarstwami, wodą butelkowaną i artykułami higienicznymi do prawie 900 tys. osób, głównie we wschodniej Ukrainie" - powiedział Guterres.

20:32

Na południu Ukrainy Rosjanie zbierają dane osobowe mieszkańców, rozdając im niewielkie sumy w walucie Rosji. Możliwe, że wykorzystają dane podczas organizacji tzw. referendów - poinformował doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak.



"Ta technologia jest bezsensowna. Ukraina wypłaca emerytury i wynagrodzenia obywatelom wszędzie" - stwierdził doradca prezydenta.

20:19

Wszyscy uczestnicy negocjacji ukraińsko-rosyjskich pracują tak jak zwykle - zapewnił doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak. Skomentował w ten sposób doniesienia mediów, że negocjatorzy mieli objawy otrucia wskazujące na broń chemiczną. Dodał następnie, że "w przestrzeni informacyjnej jest teraz wiele spekulacji i różnego rodzaju wersji spiskowych, jak również elementów pewnej gry informacyjnej".



Dziennik "Wall Street Journal" i portal śledczy Bellingcat podały dziś, że dwóch negocjatorów ukraińskich i rosyjski oligarcha Roman Abramowicz mieli objawy otrucia wskazujące na użycie broni chemicznej. Wszyscy przeżyli i wrócili do zdrowia. Ofiary, jak twierdzi "WSJ", mają oskarżać o incydent przedstawicieli Kremla przeciwnych rozmowom.

20:07

Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak potwierdził na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego, że nie będzie uczestniczył w spotkaniu szefów resortów obrony państw Grupy Wyszehradzkiej w Budapeszcie - powiedział szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski.

19:58

Ukraina nie może zostać zdradzona podczas rozmów pokojowych z Rosją, a prezydent Władimir Putin nie może być postrzegany jako zwycięzca ten inwazji - oświadczyła brytyjska minister spraw zagranicznych Liz Truss.

"Wiemy, że Putin nie myśli poważnie o rozmowach. On nadal chce tylko bombardować niewinnych ludzi na całej Ukrainie. Dlatego też musimy zrobić więcej, by przegrał i zmusić go do ponownego przemyślenia. Musimy nie tylko powstrzymać Putina na Ukrainie, ale także spojrzeć w dłuższej perspektywie. Musimy zadbać o to, by przyszłe rozmowy nie zakończyły się zdradzeniem Ukrainy lub powtórzeniem błędów z przeszłości. Pamiętamy niełatwe porozumienie z 2014 r., które nie zapewniło Ukrainie trwałego bezpieczeństwa. Putin po prostu wrócił po więcej" - mówiła Truss.

19:53

Szwajcarskie zegarki marki Audemars Piguet zostały przejęte w moskiewskiej filii producenta przez funkcjonariuszy Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB) Rosji za rzekome naruszenie przepisów celnych - podało BBC, powołując się na szwajcarskie media.

Do zdarzenia doszło kilka dni po tym, gdy Szwajcaria porzuciła tradycyjną neutralność i dołączyła do nakładanych na Rosję za inwazję na Ukrainę sankcji. Wartość każdego z przejętych zegarków oszacowano na ponad 921 tys. dolarów.

19:51

Papież Franciszek jest pełen uznania dla otwartości Polaków przyjmujących uchodźców z Ukrainy - zapewnił przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gądecki po prywatnej audiencji w Watykanie. Główne tematy jego rozmowy z papieżem, to rosyjska agresja na Ukrainę i pomoc dla uchodźców, których ponad 2 mln przybyły do Polski.

Abp Gądecki po 45-minutowej audiencji u papieża w wypowiedzi dla Radia Watykańskiego zwrócił także uwagę na potrzebę pomocy uchodźcom w dłuższej perspektywie, kiedy ich pobyt będzie się przedłużał. Zauważył też, że kościoły w Polsce pozostają otwarte na sprawowanie liturgii w obrządku wschodnim.

19:45

Wojska rosyjskie koncentrują teraz wysiłki na zadaniu, którym jest zajęcie obwodów donieckiego i ługańskiego na wschodzie Ukrainy, podejmują też maksymalne wysiłki, by utrzymać pod kontrolą zajęte już tereny - podał ukraiński sztab generalny.

19:38

Dziennikarz ukraińskiej agencji informacyjnej UNIAN Dmytro Hyliuk jest przetrzymywany przez rosyjskich wojskowych - podała organizacja pozarządowa Medialna Inicjatywa na rzecz Praw Człowieka.

Na początku o zaginięciu dziennikarza poinformowali jego współpracownicy, którzy nie mogli się z nim skontaktować. Później informację o jego zatrzymaniu potwierdzili sąsiedzi, którzy twierdzą, że widzieli, jak Hyliuka zatrzymali wojskowi w rosyjskich mundurach - czytamy w komunikacie. Według mieszkańców sąsiedniej wsi Hyliuk jest przetrzymywany w budynku jednego z przedsiębiorstw w miejscowości Dymer. Tam widziało go kilku uwolnionych mężczyzn.

19:25

Samorząd województwa świętokrzyskiego przekaże milion złotych na pomoc dla obywateli Ukrainy. Decyzję w tej sprawie podjęli w poniedziałek radni sejmiku województwa.

19:15

Ukraiński poeta i pisarz Serhij Żadan poinformował, że trafił w Charkowie pod ostrzał, ale jemu i jego towarzyszom nic się nie stało. Żadan w czasie wojny relacjonuje na swym Facebooku sytuację w Charkowie. "Trafiliśmy trochę pod ostrzał. Wszyscy żywi i zdrowi" - napisał Żadan.

19:05

W BBN rozpoczęła się wieczorem kolejna narada poświęcona sytuacji na Ukrainie; w spotkaniu prezydenta Andrzeja Dudy z przedstawicielami rządu i dowódcami WP uczestniczy szef MON Mariusz Błaszczak oraz szef BPM Jakub Kumoch - poinformowało Ministerstwo Obrony Narodowej.

18:55

Pentagon poinformował, że wysyła do Niemiec sześć samolotów marynarki wojennej oraz liczący ok. 240 osób personel pomocniczy.

Rzecznik departamentu obrony USA John Kirby powiedział, że dodatkowe samoloty wysłane w poniedziałek do Niemiec nie są odpowiedzią na konkretne działania Rosji, a mają na celu wzmocnienie gotowości NATO.

18:48

Ukraińskie sieci telefoniczne nie działają w poniedziałek w ośmiu miastach, w czterech obwodach - podała ukraińska państwowa służba ds. łączności specjalnej. Usługi nie są świadczone w Buczy, Irpieniu, Hostomlu, Worzelu w obwodzie kijowskim, a także w Iziumie w obwodzie charkowskim, Mariupolu i Melitopolu w obwodzie donieckim oraz w Berdiańsku w obwodzie zaporoskim.

Odnotowywane są też problemy z usługami komunikacji elektronicznej w obwodzie czernihowskim. Dostawcy internetowi w ciągu doby zarejestrowali 129 przypadków uszkodzenia sieci albo braku dostępu do urządzeń.

18:40

"Propaganda jest zjawiskiem bardzo perfidnym i ja uważam, że ci pracownicy - nie chcę ich nazywać dziennikarzami - rosyjskich państwowych mediów, powinni tak samo stanąć przed sądem po zakończeniu wojny, jak władze rosyjskie" - powiedziała w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Masza Makarowa, rosyjska dziennikarka mieszkająca w Polsce, współpracująca m.in. z telewizją Biełsat.

18:29

Andrzej Duda rozmawiał z Borisem Johnsonem. "Z inicjatywy brytyjskiej odbyła się rozmowa prezydenta Andrzeja Dudy i premiera Wielkiej Brytanii; dotyczyła niemal w całości Ukrainy; padło dużo konkretów, umówiono się na szybkie spotkanie dwustronne, prawdopodobnie w Londynie - powiedział szef BPM Jakub Kumoch.

18:20

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że podczas rozmowy z przywódcą Azerbejdżanu Ilhamem Alijewem podziękował mu za to, że Baku jest gotowe przekazać Ukrainie paliwo na zasiewy.

"Przeprowadziłem rozmowę z prezydentem Azerbejdżanu. Poinformowałem o nowych uderzeniach w cywilów. Omówiliśmy pilną potrzebę zielonych korytarzy" ewakuacyjnych - napisał Zełenski na Twitterze.



18:10

Kanclerz Olaf Scholz przypomniał państwom UE o ich zobowiązaniu do przyjmowania uchodźców z Ukrainy. Do tej pory wiele osób szukających ochrony przybyło głównie do krajów graniczących z Ukrainą, a także do Niemiec - powiedział w Berlinie.



Polska i Niemcy podjęły tu wspólną inicjatywę. "Ale odnoszą się do czegoś, co wszyscy już obiecali abstrakcyjnie. Teraz powinno się to skonkretyzować" - powiedział cytowany przez agencję dpa Scholz.

17:56

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) poinformowała o zlikwidowaniu od początku wojny z Rosją pięć wrogich farm botów liczących ponad 100 tys. fałszywych kont.

Jak przekazała SBU w serwisie Telegram, farmy botów działały w Charkowie, Czerkasach, Tarnopolu, Połtawie i na Zakarpaciu. Fałszywe konta funkcjonowały w różnych mediach społecznościowych.

17:53

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał, że rozmawiał z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem, którego m.in. poinformował o tym, jak przebiega proces negocjacyjny. Dodał, że sankcje na Rosję mają być wzmacniane.

"Omówiłem z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem przebieg procesu negocjacyjnego. Poinformowałem o przebiegu przeciwdziałania agresji i o zbrodniach Rosji" - napisał Zełenski na Twitterze.

17:48

Kilku mężczyzn oblało farbą budynek obiektu należącego do ambasady Rosji. Do zdarzenia doszło w poniedziałek po godzinie 16 przy ul. Belwederskiej w Warszawie.

17:43

"Na posiedzeniu RBN przedstawiliśmy całą sytuację międzynarodową znaną nam tutaj w otoczeniu polskim; przedstawiliśmy także sytuację, jeżeli chodzi o obecność uchodźców z Ukrainy w naszym kraju - działania, które są realizowane i które są planowane" - powiedział prezydent Andrzej Duda po spotkaniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego.



Po jego zakończeniu prezydent podkreślił, że było to bardzo merytoryczne spotkanie. "Przedstawiłem, w jaki sposób wyglądał szczyt NATO, jakie padały głosy, jakie zgłaszaliśmy tam postulaty, jako Polska. Przedstawiłem też, jak wyglądały moje rozmowy z panem prezydentem Joe Bidenem" - powiedział Duda.

17:41

Rosyjski oligarcha Roman Abramowicz i dwaj ukraińscy negocjatorzy pokojowi wykazywali objawy otrucia po spotkaniu w Kijowie na początku tego miesiąca - informuje "Wall Street Journal", powołując się na osoby związane z negocjacjami.

Dziennik informuje o objawach takich jak: zaczerwienienie oczu, ciągłe i bolesne łzawienie oraz łuszczenie skóry na twarzach i rękach.

17:35

Mer Kijowa Witalij Kliczko poinformował w poniedziałek, że liczba ofiar śmiertelnych w stolicy Ukrainy od początku inwazji rosyjskiej przekracza sto. Ponad 20 ciał nie można było zidentyfikować, wśród nich było czworo dzieci - dodał. Mer ukraińskiej stolicy dodał, że 16 rannych dzieci przebywa obecnie w kijowskich szpitalach.

17:27

MSZ Ukrainy wzywa kraje, by zmieniły nazwy ulic, przy których są zlokalizowane ambasady i konsulaty Rosji, na ulica imienia Ukrainy. "Ukraina wzywa świat do zmiany adresu rosyjskich ambasad i konsulatów na Ulica im. Ukrainy" - czytamy w poniedziałkowym wpisie na Twitterze.



17:25

Państwa grupy G7 zdecydowanie odrzucają żądanie rosyjskiego przywódcy Władimira Putina, który domaga się płatności w rublach za dostawy gazu. "Próba Putina, aby nas podzielić, jest oczywista" - skomentował federalny minister gospodarki Robert Habeck po spotkaniu, przeprowadzonym w formie zdalnej ze swoimi odpowiednikami z krajów G7.

17:14

Wzywamy władze państw członkowskich Unii Europejskiej oraz NATO do wprowadzenia jak najdotkliwszych sankcji, które uniemożliwią Rosji dalsze prowadzenie wojny przeciwko Ukrainie - podkreśliło we wspólnym oświadczeniu 14 przewodniczących Komisji Spraw Zagranicznych europejskich parlamentów.

17:13

Większość Amerykanów uważa, że postawa administracji Bidena wobec rosyjskiej inwazji nie jest wystarczająco twarda i chce "skutecznych" sankcji nawet jeśli ucierpi na tym gospodarka USA - wynika z opublikowanego w poniedziałek sondażu dla Associated Press. Jednocześnie aż 88 proc. obawia się użycia przez Rosję broni jądrowej.

17:10

W okupowanym przez wojska rosyjskie Heniczesku w obwodzie chersońskim na Ukrainie uprowadzony został radny Ołeksij Konowałow, reprezentujący w radzie miasta prezydencką partię Sługa Narodu - powiadomił przedstawiciel władz regionu, Jurij Sobołewski.

Według Sobołewskiego, wiceszefa rady obwodu chersońskiego, do zatrzymania doszło w poniedziałek rano na rosyjskim punkcie kontrolnym. Konowałow i jego żona jechali samochodem i na punkcie kontrolnym Rosjanie sprawdzali ich dokumenty. "Wojskowi mieli przy sobie listy interesujących ich osób. Ołeksij Konowałow był na liście, więc został zatrzymany" - napisał Sobołewski na swoim Facebooku.

17:04

NATO musi bardziej słuchać wschodnich członków, bo to oni mieli rację, ostrzegając przed Rosją i musi wzmocnić wschodnią flankę nim będzie za późno - napisał prezydent Estonii Alar Karis w tekście opublikowanym w poniedziałek przez dziennik "Financial Times".

16:51

Premier Włoch Mario Draghi podczas rozmowy telefonicznej z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim powtórzył "stanowcze poparcie włoskiego rządu dla władz i narodu ukraińskiego" - podała kancelaria szefa rządu w Rzymie.

16:37

"Coraz więcej ludzi na świecie jest po stronie Ukrainy, po stronie dobra w tej walce ze złem. I jeśli politycy nie potrafią iść za ludźmi, nauczymy ich. To podstawa demokracji, naszego narodowego charakteru" - napisał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w mediach społecznościowych.

16:28

Symbol "Z" obecny jest na rosyjskich pojazdach wojskowych od początku agresji na Ukrainę. Federalne MSW potwierdziło w poniedziałek, że używanie tego symbolu w Niemczech będzie karane. Już kilka dni temu jako pierwsze decyzję taką podjęły władze Bawarii i Dolnej Saksonii.

Federalne MSW uzasadnia, że używanie symbolu "Z" w przestrzeni publicznej może być traktowane jako aprobata wojny Rosji, prowadzonej na Ukrainie - informuje w poniedziałek "Tagesschau".

16:21

Miasto Irpień w obwodzie kijowskim zostało wyzwolone z rąk Rosjan - oświadczył w poniedziałek mer Ołeksandr Markuszyn. Walki o miasto toczyły się od lutego.

"Mamy dzisiaj dobre wiadomości, Irpień został wyzwolony" - powiedział Markuszyn, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina. Zastrzegł przy tym, że mieszkańcy nie mogą jeszcze wrócić do miasta, bo jest to niebezpieczne. Wspomniał, że Irpień będzie jeszcze celem ataków.

16:18

Między Ukrainą a Rosją toczy się pierwsza w dziejach wojna cybernetyczna - powiedział we Lwowie szef Państwowej Służby Łączności Specjalnej i Ochrony Informacji Ukrainy Jurij Schyhol.

Przekonywał, że w czasie wojny na Ukrainie pierwszy raz w dziejach na taką skalę wykorzystywana jest cyberbroń. Dodał, że główna część aktywności hakerów dotyczy infrastruktury wojskowej. Przyznał zarazem, że ukraińskie firmy telekomunikacyjne należą do najbardziej rozwiniętych wśród innych sektorów gospodarki, więc mogą skutecznie bronić się przed próbami cyberagresji.

16:07

Sytuację w oblężonym Mariupolu można zakwalifikować jako ludobójstwo - oceniła prokurator generalna Ukrainy Iryna Wenediktowa. Argumentowała, że "miasto jest wzięte za zakładnika", mieszkańcy nie mają wody i jedzenia, nie mogą wyjechać.

"To, co dzieje się dzisiaj w Mariupolu, to nie jest zbrodnia wojenna. Wojna ma swoje reguły i zbrodnia wojenna dotyczy tych reguł. A to jest już poza wszelkimi regułami" - powiedziała prokurator na briefingu dla prasy.

16:04

Prokuratura generalna posiada dowody na użycie przez Rosjan amunicji kasetowej w obwodach chersońskim i odeskim - poinformowała agencja UNIAN, powołując się na prokuraturę generalną Ukrainy.

16:00

Kolejna próba zamachu na życie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego została udaremniona - podał na Twitterze anglojęzyczny ukraiński portal Kyiv Post.

"Tym razem 25-osobowa grupa wojskowa dowodzona przez rosyjskie służby specjalne została schwytana niedaleko słowacko-węgierskiej granicy. Jej celem była fizyczna eliminacja ukraińskiego prezydenta" - przekazał portal, nie podając szczegółowych informacji.

15:50

Ze wstępnych szacunków władz wynika, że w blokowanym przez Rosjan Mariupolu na południowym wschodzie Ukrainy zginęło prawie 5 tys. ludzi, w tym ok. 210 dzieci - pisze w poniedziałek portal Ukraińska Prawda.

Serwis informuje, że na razie niemożliwe jest dokładne określenie liczby ofiar.

Ukraińska Prawda, powołując się na statystyki władz, podaje, że po zablokowaniu przez Rosjan miasta udało się z niego ewakuować 150 tys. osób. W oblężonym Mariupolu pozostaje ok. 170 tys. ludzi.

15:49

Rumuńscy saperzy zdetonowali w poniedziałek po południu na wodach terytorialnych tego kraju na Morzu Czarnym minę morską, która prawdopodobnie przypłynęła tam z prądem morskim z Odessy. Jest to prawdopodobnie mina ukraińska.

Resort obrony Rumunii poinformował w poniedziałkowym komunikacie, że mina została zauważona rano przez załogę rybackiego kutra w pobliżu popularnego wśród turystów kurortu Mamaja. Znajduje się tam również jedna z rumuńskich baz wojskowych.

15:35

Rosja musi zrezygnować z planów zmiany władz na Ukrainie i prezydent Władimir Putin zdaje sobie z tego sprawę - uważa były dowódca brytyjskiego sztabu generalnego gen. Richard Dannatt. Jego zdaniem dla Ukrainy teraz jest najlepszy czas na negocjacje.

Dannatt powiedział w rozmowie z stacją Sky News, że skoro Rosji nie udało się przeprowadzić pełnej inwazji na stolicę Ukrainy, Putin musi zaakceptować, że prezydent Wołodymyr Zełenski pozostanie u władzy w Kijowie.

15:34

Wiele oddziałów rosyjskich musi wycofać się poza terytorium Ukrainy, do Rosji i na Białoruś, by odbudować zdolność bojową żołnierzy i uzupełnić amunicję - poinformował na briefingu rzecznik ministerstwa obrony Ukrainy Ołeksandr Motuzianyk.

Rzecznik powiedział, że czyni tak "dość spora liczba" jednostek rosyjskich, dlatego że "w niektórych rejonach armia rosyjska nie może już prowadzić działań ofensywnych obecnymi siłami i środkami".

15:31

Rosjanie ostrzelali Siewierodonieck na wschodzie Ukrainy, niszcząc pięć budynków - poinformował szef władz obwodu ługańskiego Serhij Hajdaj. Trwa akcja poszukiwawczo-ratunkowa. Spod gruzów uratowano siedem osób, są wśród nich ranni.

15:26

Carlsberg opuszcza Rosję - informuje Nexta. Spółka sprzeda swoje aktywa w Rosji i opuści rosyjski rynek. Taką samą decyzję podjął Heineken.

15:19

"Niemcy przekazały Ukrainie broń wartą 37 mln euro, co stanowi jedną szóstą tego, co do tej pory dostarczyła jej Estonia" - zauważył na Twitterze dziennikarz niemieckiego tygodnika "Der Spiegel" Mathieu von Rohr.

15:12

Po godz. 15 rozpoczęło się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, zwołane przez prezydenta Andrzeja Dudę w związku z sytuacją w Ukrainie.

Jak informował szef BBN Paweł Soloch, spotkanie będzie objęte klauzulą tajności, dlatego prezydent będzie mógł podzielić się również z jego uczestnikami informacjami z ubiegłotygodniowego nadzwyczajnego szczytu NATO oraz z rozmów z prezydentem USA Joe Bidenem. Amerykański przywódca w piątek i sobotę przebywał z dwudniową wizytą w naszym kraju.

15:10

Prokurator generalna Ukrainy Iryna Wenediktowa poinformowała, że wśród Rosjan - jeńców wojennych są podejrzani o dokonanie zbrodni wojennych na terytorium Ukrainy.

"Mamy takich podejrzanych" - potwierdziła na briefingu Wenediktowa, którą cytuje agencja Ukrinform. Zastrzegła jednak, że są to informacje poufne i aby działać skutecznie jako prokurator, nie poda ich.

15:03

W Charkowie, który przed inwazją rosyjską był drugim co do wielkości miastem Ukrainy, zrujnowanych zostało 1177 wielopiętrowych bloków mieszkalnych - powiedział mer Ihor Terechow, cytowany przez agencję Ukrinform. Zniszczone zostały także 53 przedszkola, 69 szkół i 15 szpitali.

Terechow powiedział, że wojska rosyjskie "celowo ostrzeliwują dzielnice mieszkalne - nie po prostu budynki, a całe osiedla".

14:57

Przywódca Czeczenii Ramzan Kadyrow przybył do Mariupola i spotkał się z dowódcą 8. Armii, generałem Andriejem Mordwiczewem - twierdzą rosyjskie media.

14:53

Rosyjska "Nowaja Gazieta" zawiesza działalność w wersji papierowej oraz w internecie do czasu zakończenia "rosyjskiej operacji specjalnej na Ukrainie" - o czym ta niezależna gazeta poinformowała na swoim portalu, po otrzymaniu ostrzeżenia od regulatora mediów Roskomnadzoru.

14:39

1 kwietnia na całym terytorium Rosji ruszy masowa potajemna mobilizacja; rezerwiści zostaną skierowani do walk na Ukrainie - poinformował ukraiński wywiad wojskowy. Według niego mobilizowani mają być też więźniowie.

By ukryć mobilizację, ma ona odbywać się jednocześnie z planowanym poborem do służby wojskowej. Będzie to przykrywką dla dużej liczby zmobilizowanych przybywających do komisji wojskowych - czytamy w komunikacie ukraińskiego wywiadu. Rezerwiści w dalszej kolejności będą kierowani do jednostek rosyjskich w rejonach działań zbrojnych na Ukrainie - dodano.

14:30

Ukraina nie otrzymała nowej broni z niemieckich fabryk, choć firmy zbrojeniowe oferują ją od tygodni; Niemcy są czwartym co do wielkości eksporterem broni na świecie, ale do tej pory dostarczały jedynie broń z niewielkich zapasów Bundeswehry - pisze dziennik "Die Welt" w tekście pt. "Dziwna bezczynność Olafa Scholza".

Gazeta zauważa, że "Niemcy zdecydowanie dozbrajają Bundeswehrę, ale wciąż nie dostarczyły Ukrainie żadnej nowej broni. W niedzielę okazało się, że kanclerz Olaf Scholz zleca zbadanie możliwości zakupu dla Niemiec tarczy antyrakietowej, wzorowanej na izraelskim systemie 'Iron Dome' (Żelazna Kopuła)".

14:22

Decyzją ministerstwa sprawiedliwości Rosji niemiecki nadawca telewizyjny i radiowy Deutsche Welle został wpisany na listę tzw. zagranicznych agentów w Rosji - poinformowała agencja Reutera.

3 marca rosyjski państwowy organ nadzoru komunikacji Roskomnadzor zablokował dostęp do materiałów Deutsche Welle (obok m.in. BBC, Głosu Ameryki, Radia Wolna Europa/Radia Swoboda) na terytorium Rosji z powodu "rozpowszechniania nieprawdziwych informacji". Przyczyną tego postanowienia był przede wszystkim sprzeciw wobec sposobu relacjonowania inwazji Rosji na Ukrainę przez niezależne media.

14:12

Mieszkańcy okupowanego przez rosyjskie wojska miasta Enerhodar w obwodzie zaporoskim na południu Ukrainy zgromadzili się na pokojowym proteście - przekazał na Telegramie mer Enerhodaru Dmytro Orłow. Protestujący żądali uwolnienia Iwana Samojduka - zastępcy mera, porwanego przez Rosjan.

"Uczestnicy protestu chcieli pokazać, że - niezależnie od wszystkiego - Enerhodar był i pozostanie miastem ukraińskim, w którym mieszkają i pracują Ukraińcy. (...) Na głównym placu wybrzmiał hymn Ukrainy" - poinformował Orłow.