Do próby podpalenia synagogi Nożyków w Warszawie doszło w nocy z wtorku na środę. Z relacji ambasadora Izraela w Polsce wynika, że w ktoś rzucił koktajlem Mołotowa w kierunku budynku. "Policjanci, którzy pełnili w pobliżu służbę, ugasili ogień, nie dopuszczając do jego rozprzestrzenienia" - informował w mediach społecznościowych wiceszef MSWiA Czesław Mroczek.

Poza elewacją, na której się nadpaliła farba, część płynu łatwopalnego padła na okno, które jest z drewnianej konstrukcji, więc jest odrobinę nadpalone - przekazał dziennikarzom członek zarządu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie Remigiusz Sosnowski. Gdyby to było 15 centymetrów w lewo, to mogłoby przez okno dotrzeć do środka budynku, gdzie jest biblioteka - powiedział rabin Polski Michael Schudrich.

Synagoga Nożyków przy ul. Twardej 6 to jedyna zachowana i działająca przedwojenna warszawska synagoga. Od 2008 r. budynek przechodzi remonty, m.in. wymieniono krycie dachu oraz naprawiono uszkodzoną konstrukcję drewnianą.