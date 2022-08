Unijni ministrowie spraw zagranicznych podjęli decyzję o pełnym zawieszeniu umowy z Rosją o ułatwieniach wizowych z 2007 roku. W praktyce oznacza to, że liczba nowych wiz zostanie znacząco ograniczona, a proces ich otrzymania będzie trwał dłużej.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell powiedział po posiedzeniu unijnych ministrów spraw zagranicznych w Pradze, że uzgodniono pełne zawieszenie umowy z Rosją o ułatwieniach wizowych.

Wizy będzie trudniej dostać, a ich otrzymanie będzie dłużej trwało. Co za tym idzie, liczba nowych wiz zostanie znacząco ograniczona - powiedział Borrell na konferencji prasowej.

Nie będzie całkowitego zakazu wizowego dla obywateli Rosji

Porozumienie nie oznacza jednak całkowitego zakazu wizowego dla obywateli Rosji. Kilka krajów członkowskich, w tym Węgry, opowiedziało się przeciw takiemu rozwiązaniu - poinformował w środę na Facebooku szef węgierskiego MSZ Peter Szijjarto.

Zaznaczył on, że Unia Europejska zawiesi - przy poparciu kwalifikowanej większości - umowę o ułatwieniach wizowych z Rosją. Brak jednomyślności nie pozwoli jednak wprowadzić pełnego zakazu wizowego dla Rosjan - dodał.

Prócz Węgier, całkowitemu zakazowi sprzeciwiają się m.in. Niemcy i Francja. Również belgijska minister spraw zagranicznych Hadja Lahbib powiedziała w środę, że jej kraj nie chce "całkowitej izolacji Rosjan".

"Nasza polityka wizowa powinna nadal pozwalać na kontakty międzyludzkie w EU z obywatelami Rosji, którzy nie są związani z rosyjskim rządem" - napisano we francusko-niemieckim dokumencie, cytowanym we wtorek przez agencję Reutera.

Jak podał w środę "Financial Times", pięć graniczących z Rosją państw Unii Europejskiej - Polska, Finlandia, Litwa, Łotwa i Estonia - zagroziło we wspólnym oświadczeniu przyjęciem "środków krajowych" w celu zmniejszenia liczby wjeżdżających Rosjan, jeśli UE nie uzgodni wspólnego podejścia. W piśmie zaznaczono, że zawieszenie umowy z 2007 roku jest "koniecznym pierwszym krokiem", ale nie zniechęci to rządów pięciu państw do szukania bardziej rygorystycznych środków ograniczających liczbę Rosjan wjeżdżających do tych krajów.

Z inicjatywą wystąpiły Czechy

Z propozycją zawieszenia umowy wizowej z Federacją Rosyjską jako opcją kompromisową wystąpiły wcześniej Czechy.

Kraje bałtyckie, Polska i Finlandia opowiadały się za całkowitym zawieszeniem wydawania wiz obywatelom Rosji w UE.

Do wstrzymania wydawania obywatelom Rosji wiz przez kraje UE niejednokrotnie wzywał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Jak mówił, UE nie powinna stać się "supermarketem" dostępnym dla każdego, kto ma środki, aby do niego wejść.

Muszą być gwarancje, że rosyjscy mordercy lub wspólnicy państwa terroru nie będą korzystać z wiz Schengen - zaznaczał ukraiński prezydent.