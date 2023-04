Ukraińska armia boryka się z krytycznymi brakami amunicji. Sytuacja zmusza obrońców do racjonowania zapasów - informuje "Washington Post". Kijów czeka aż zachodni partnerzy dostarczą amunicję, a w tym czasie Ukraińcy muszą radzić sobie w niekonwencjonalny sposób.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Braki odpowiednich pocisków dotyczą głównie artylerii postsowieckiej, której używają siły ukraińskie. "Washington Post" podaje przykład 59. Brygady Zmotoryzowanej walczącej na wschodzie kraju. Żołnierze tej formacji do niedawna zużywali 20-30 pocisków dziennie, strzelając z poradzieckich haubic. Obecnie oddają każdego dnia jeden lub dwa strzały - albo żadnego.

Nawet mimo niedoboru amunicji, Ukraińcy zużywają dziennie około 7700 pocisków artyleryjskich, co oznacza, że oddają strzał raz na 6 sekund. Rosjanie, którzy - jak się przypuszcza - również zaczynają odczuwać braki strzelają trzykrotnie częściej.

Amerykański dziennik donosi, że ukraińscy żołnierze muszą uciekać się do niekonwencjonalnych technik, by móc nawiązać walkę z siłami okupanta. W podziemnych warsztatach zlokalizowanych przy linii frontu Ukraińcy używają drukarek 3D i odzyskanych części niewybuchów, by tworzyć alternatywę dla konwencjonalnych pocisków.

W takich pracowniach żołnierze wraz z wolontariuszami konstruują niewielkie i stosunkowo niedrogie ładunki, które mogą być zrzucane przy pomocy dronów. Pociski tego typu są w stanie uszkodzić pojedyncze, nieruchome nieprzyjacielskie czołgi. Choć kreatywność Ukraińców zasługuje na uznanie, takie zastępcze środki są niewystarczające, by odeprzeć zmasowany atak sił rosyjskich.

Jak przyznają eksperci, wojna w Ukrainie jest konfliktem opierającym się głównie na działaniu artylerii. Którakolwiek ze stron ma więcej amunicji, lub może więcej wytworzyć, uzyska znaczącą przewagę - tłumaczy cytowany przez "Washington Post" Rob Lee, analityk z think tanku Foreign Policy Research Institute.

Wiele wskazuje na to, że obie strony konfliktu zaczynają odczuwać poważne braki uzbrojenia. Ukraińcy zauważają, że Rosjanie także stali się bardziej oszczędni w używaniu artylerii. Komunikaty płynące z Kijowa potwierdzają rosyjscy blogerzy, którzy również narzekają, że artylerzyści okupanta nie dysponują na froncie wystarczającą ilością amunicji.

Jak podaje amerykański dziennik, Chiny rozważają przekazanie Rosji pocisków 122mm i 152mm. Jeśli dostawy z Pekinu faktycznie stałyby się rzeczywistością, mogłoby to całkowicie zmienić obraz wojny w Ukrainie.