"Rozpoczęliśmy spotkanie z amerykańskim zespołem w Rijadzie. Wdrażamy dyrektywę prezydenta Ukrainy, aby przybliżyć sprawiedliwy pokój i wzmocnić bezpieczeństwo" - poinformował w mediach społecznościowych minister obrony Ukrainy Rustem Umerow. W trakcie trwających rozmów głos zabrał Wołodymyr Zełenski, będący w kontakcie z ministrem. "Nasz zespół działa w pełni konstruktywnie, rozmowy są bardzo owocne" - przekazał prezydent.

Marco Rubio i Mike Waltz / EVELYN HOCKSTEIN/AFP / East News

Zełenski komentuje rozmowy w Rijadzie

Właśnie rozmawiałem z Rustemem Umerowem, który poinformował mnie o spotkaniu i przebiegu negocjacji. Nasz zespół działa w pełni konstruktywnie, rozmowy są bardzo owocne, a praca delegacji trwa. Praca delegacji jest kontynuowana. Bez względu na to, o czym teraz rozmawiamy z naszymi partnerami, konieczne jest wywarcie presji na Putina, aby wydał realny rozkaz zaprzestania ataków - ten, kto rozpętał tę wojnę, powinien ją zakończyć - powiedział Zełenski komentując w oświadczeniu trwające spotkanie z delegacją amerykańską w saudyjskim Rijadzie.

Zełenski przypomniał, że ostatniej nocy w Kijowie w ataku rosyjskich dronów zginęły trzy osoby, wśród nich pięcioletnia dziewczynka i jej ojciec . Dzień wcześniej rosyjski atak w Zaporożu pozbawił życia całą rodzinę - matkę, ojca i córkę.

Wszyscy na świecie rozumieją, że to Rosja jest stroną, która przedłuża tę wojnę. To ona ją rozpoczęła i to jej zależy na jej kontynuacji - skomentował Zełenski.

Rozmowy w Arabii Saudyjskiej

Jak przekazał szef ukraińskiego resortu obrony, w rozmowach zostaną poruszone tematy dotyczące bezpieczeństwa obiektów energetycznych i infrastruktury.

"Dzisiaj pracujemy nad wieloma skomplikowanymi zagadnieniami technicznymi - w skład naszej delegacji wchodzą specjaliści do spraw energetyki, a także przedstawiciele sił zbrojnych z marynarki wojennej i lotnictwa" - przekazał minister Umerow.

Specjalny wysłannik USA Steve Witkoff wyraził w niedzielę optymizm przed negocjacjami. Powiedział również, że wierzy, iż "Władimir Putin chce zakończyć konflikt".

Delegacja Stanów Zjednoczonych odbywa rozmowy ze stroną ukraińską w saudyjskim Rijadzie. Dzień później, w poniedziałek przedstawiciele Waszyngtonu spotkają się z zespołem rosyjskim.

Optymistyczni Amerykanie

Myślę, że w poniedziałek w Arabii Saudyjskiej zobaczycie pewien prawdziwy postęp, szczególnie jeśli chodzi o zawieszenie broni na Morzu Czarnym. Od tego momentu naturalnie będziemy zmierzać w kierunku całkowitego zawieszenia broni - optymistycznie zapewnił Witkoff.

Kilka dni temu, 18 i 19 marca, prezydent USA Donald Trump przeprowadził rozmowy telefoniczne z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem i prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Po tych rozmowach Biały Dom podał, że kolejna runda negocjacji w sprawie zawieszenia broni w Ukrainie odbędzie się w nadchodzących dniach w Rijadzie.

Donald Trump zapewnia, że porozumienie w sprawie zawieszenia broni jest bliżej niż dalej i również wierzy w dobrą wolę władz na Kremlu.

Początkowo informowano, że do spotkania delegacji USA z przedstawicielami Ukrainy i, oddzielnie, z delegacją Rosji dojdzie w poniedziałek, 24 marca. W sobotę wieczorem Zełenski powiadomił, że spotkanie delegacji ukraińskiej i amerykańskiej zostanie zorganizowane już w niedzielę.