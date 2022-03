Rosyjski Związek Piłki Nożnej odwoła się do Międzynarodowego Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu od decyzji FIFA i UEFA w sprawie zawieszenia reprezentacji Rosji i klubów z tego kraju we wszystkich rozgrywkach pod ich egidą. Zawieszenie to odpowiedź na rosyjską inwazję na Ukrainę.

Zdj. ilustracyjne / shutterstock / Shutterstock "W ramach jednego pozwu przeciwko dwóm organizacjom Rosyjski Związek Piłki Nożnej będzie domagać się przywrócenia wszystkich męskich i kobiecych reprezentacji Rosji we wszystkich odmianach piłki nożnej w turniejach, w których brały udział, a także odszkodowania za szkodę, jeśli zostanie ona stwierdzona" - głosi oświadczenie rosyjskiego związku.

Rosyjski Związek Piłki Nożnej, aby zapewnić możliwość udziału rosyjskich drużyn w kolejnych zaplanowanych meczach, będzie nalegać na przyspieszoną procedurę rozpatrywania wniosku. W przypadku odmowy ze strony FIFA i UEFA zostanie zgłoszony wymóg wprowadzenia tymczasowego środka w postaci zawieszenia decyzji FIFA i UEFA, a także rozgrywek, w których miały wziąć udział drużyny rosyjskie. Rosyjska federacja uważa, że FIFA i UEFA, podejmując decyzję o zawieszeniu drużyn rosyjskich, nie miały prawnej podstawy, a dodatkowo naruszyły podstawowe prawa Rosyjskiego Związku Piłki Nożnej. Jego władze utrzymują, że decyzja o wycofaniu reprezentacji narodowej z kwalifikacji do mundialu 2022 została podjęta pod presją bezpośrednich rywali w barażach, co naruszyło zasady sportu i zasady fair play.



Sankcje nałożone przez FIFA powodują, że reprezentacja Rosji nie może obecnie uczestniczyć w marcowych barażach o prawo do finału mundialu 2022 w Katarze. 24 marca Rosjanie w Moskwie mieli zagrać z reprezentacją Polski, a w przypadku zwycięstwa ich rywalem 29 marca byłby triumfator z pary Szwecja - Czechy. Również zgodnie z decyzją UEFA Spartak Moskwa nie będzie mógł zagrać w 1/8 finału Ligi Europy z niemieckim RB Lipsk. Spotkania planowano na 10 i 17 marca.



Polski Związek Piłki Nożnej już wcześniej zapowiedział, że kadra biało-czerwonych nie zamierza grać ze "Sborną". Zobacz również: FIFA zawiesiła rosyjskie reprezentacje i kluby w rozgrywkach międzynarodowych