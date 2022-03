"Rosja wystąpiła z wnioskiem o zwołanie w piątek posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie działań USA na terenie Ukrainy, związanych z bronią biologiczną" - napisał w nocy ambasador RP przy ONZ Krzysztof Szczerski.

Nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ (zdjęcie ilustracyjne) / JASON SZENES / PAP/EPA

We wpisie na Twitterze Szczerski zauważył, że w tym samym czasie Pentagon ostrzega, że Rosja może użyć broni biologicznej w Ukrainie, oskarżając o to USA.

Pod swój wpis podpiął informację o złożonym przez Rosję wniosku, przekazaną na Twitterze przez Dmitrija Polianskiego, zastępcę ambasadora Federacji Rosyjskiej przy ONZ.

Niepokojące doniesienia Pentagonu

Jak powiedział w czwartek wysoki rangą przedstawiciel Pentagonu, Stany Zjednoczone mają informacje wskazujące, że twierdzenia rosyjskich władz o rzekomych ośrodkach badań nad bronią biologiczną stanowią przygotowanie gruntu do ataku z użyciem takiej broni przez Rosję. Dodał jednak, że nie wie, czy broń została już przywieziona przez Rosjan na Ukrainę.

Przedstawiciel resortu obrony stwierdził, że w Ukrainie istnieje pięć placówek badawczych pracujących nad patogenami szkodliwymi dla ludzi, ale nie są to ośrodki rozwoju broni biologicznej czy chemicznej. Dodał, że USA współpracowały z Ukrainą od 2005 roku nad zniszczeniem poradzieckiej broni biologicznej.

Wcześniej do sprawy odniosła się rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki, która zapowiedziała, że jeśli Rosja użyje zakazanej broni na Ukrainie, to spotka ją zdecydowana reakcja. Wykluczyła jednak użycie siły przez USA.

Johnson: Putin może użyć na Ukrainie broni chemicznej

Również brytyjski premier Boris Johnson w rozmowie ze stacją Sky News powtórzył obawy zachodnich urzędników, o których dzień wcześniej informowały brytyjskie media, że Putin może użyć broni chemicznej na Ukrainie, bo Moskwa zaczęła oskarżać Kijów o planowanie jej użycia na polu walki.

To, co słyszymy o broni chemicznej, jest wprost wyjęte z ich podręcznika. Zaczynają mówić, że broń chemiczna została zmagazynowana przez ich przeciwników lub przez Amerykanów. W ten sposób, gdy sami użyją broni chemicznej, czego się obawiam, będą mieli gotową "maskirowkę" - fałszywą historię. Widzieliśmy to w Syrii. Widzieliście to nawet w Wielkiej Brytanii. To właśnie już robią. To cyniczny, barbarzyński rząd - mówił brytyjski premier.

W środę Rosja poinformowała, że odkryła na Ukrainie wojskowy program broni biologicznej z takimi patogenami jak dżuma i wąglik, i wezwała USA do wyjaśnienia "ukraińskiego laboratorium broni biologicznej". Jeden z urzędników amerykańskich odrzucił to twierdzenie jako "absurdalną propagandę" i oskarżył Rosję o szukanie wstecznych pretekstów do wojny.