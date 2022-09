Prezydent Rosji Władimir Putin wydał dekret o jesiennym poborze do wojska, który ma objąć 120 tys. osób - podaje w piątek rosyjska niezależna telewizja Dożd. Podczas wystąpienia na Kremlu Putina, który ogłosił aneksję okupowanych przez Rosję terytoriów południowo-wschodniej Ukrainy, na anektowanym w 2014 roku przez Moskwę Krymie doszło do eksplozji. Putin podczas specjalnej ceremonii w Moskwie ogłosił przyłączenie czterech ukraińskich regionów do Rosji. W odpowiedzi prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ogłosił, że jego kraj składa wniosek o dołączenie do NATO w trybie przyspieszonym. Piątek był 219. dniem wojny w Ukrainie. Wydarzenia za naszą wschodnią granicą relacjonowaliśmy dla Was w naszym raporcie z 29.09.2022 roku.

22:13

Doradca Białego Domu ds. bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan oświadczył w piątek, że USA traktują bardzo poważnie nuklearne groźby Władimira Putina. Na razie nie zaobserwowano jednak sygnałów o możliwym wykorzystaniu broni jądrowej.

Sullivan wyjaśnił też, że Stany Zjednoczone zakomunikowały Rosji, że użycie takiej broni spotka się z bardzo zdecydowaną odpowiedzią USA, a NATO zintensyfikowało monitoring instalacji nuklearnych.

Poinformował również, że Waszyngton przedstawi w przyszłym tygodniu kolejny pakiet pomocowy dla Ukrainy.

21:56

Rada Bezpieczeństwa ONZ odrzuciła w piątek zgłoszony przez USA i Albanię projekt rezolucji potępiającej Rosję za jej próbę aneksji terytorium Ukrainy i wzywającej ją do wycofania wojsk. Przeciwko projektowi zagłosowała tylko Rosja, mająca prawo weta. Cztery kraje wstrzymały się od głosu.

Cztery państwa, które wstrzymały się od głosu, to Chiny, Brazylia, Indie i Gabon. Dziesięć państw opowiedziało się za przyjęciem rezolucji, jednak została ona odrzucona ze względu na prawo weta, którym dysponuje Rosja.

Za potępieniem działań Rosji opowiedział się jeszcze w czwartek sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres, który stwierdził, że "referenda na Ukrainie nie mają wartości prawnej i zasługują na potępienie".

21:36

Rada Bezpieczeństwa ONZ odrzuciła projekt rezolucji potępiającej Rosję w sprawie aneksji. Tylko Rosja mająca tam prawo weta była przeciw rezolucji.

21:20

Ukraińska armia osiągnęła "znaczne rezultaty" na wschodzie kraju - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w wieczornej odezwie do narodu. Mamy znaczne rezultaty na wschodzie naszego kraju. Jest już na ten temat dużo publicznych informacji. Wszyscy słyszeli, co dzieje się w Łymanie w obwodzie donieckim. To kroki, które dla nas wiele znaczą - podkreślił prezydent na nagraniu.

W piątek rzecznik Wschodniego Zgrupowania Wojsk armii ukraińskiej Serhij Czerewatyj przekazał, że operacja wojsk ukraińskich pod Łymanem, mieście w obwodzie donieckim, jest bliska zakończenia. Dodał, że ukraińskie siły opanowały wszystkie szlaki zaopatrzenia rosyjskich wojsk.

21:07

Niemieckie ambasady w Armenii, Kazachstanie, Gruzji, Azerbejdżanie i na Białorusi odnotowały od czasu rosyjskiej mobilizacji gwałtowny wzrost liczby wniosków wizowych od obywateli Rosji, którzy chcą uniknąć poboru - podaje w piątek portal tygodnika "Spiegel". Do niemieckich przedstawicielstw w Erywaniu, Astanie, Tbilisi, Baku i Mińsku wpłynęły od 21 września tysiące wniosków o zezwolenie na wjazd do Niemiec - poinformowało tygodnik Ministerstwo Spraw Zagranicznych.



20:53

Raper z Krasnodaru, miasta na południu Rosji, Iwan Pietunin popełnił samobójstwo z powodu mobilizacji na wojnę z Ukrainą - podał regionalny portal 93.ru. 27-letni muzyk w pożegnalnym nagraniu powiedział, że nie jest gotów brać na siebie grzechu zabójstwa.

20:50

Rząd Kosowa podjął w piątek decyzję o wprowadzeniu obowiązku wizowego dla przyjeżdzających do tego kraju obywateli Rosji - poinformowała agencja Kosova Press.

20:32

Co do przemówienia pana Putina tego poranka: Ameryka i jej sojusznicy nie dadzą - podkreślam - nie dadzą się zastraszyć Putinowi i jego nieodpowiedzialnym słowom i groźbom - powiedział prezydent USA Joe Biden, odnosząc się do przemówienia prezydenta Rosji o aneksji ukraińskiego terytorium.

Biden powtórzył, że Ameryka i świat nigdy nie uznają prób aneksji ukraińskiego terytorium, nie zrezygnują z polityki wspierania Ukrainy.

Ameryka jest w pełni przygotowana, by wraz z sojusznikami z NATO bronić każdego centymetra terytorium NATO - każdego centymetra. Więc, panie Putin, nie zrozum błędnie tego, co mówię. Każdy centymetr - podkreślił Biden.

20:13

Bilans rosyjskiego ostrzału kolumny samochodów pod Zaporożem na południu Ukrainy wzrósł do 30 zabitych i 88 rannych - poinformował w piątek wieczorem główny komendant policji Ukrainy Ihor Kłymenko. Wśród zabitych jest dwoje dzieci.

20:07

Kanada nałożyła kolejne sankcje na Rosję w związku z tzw. referendami na południowym wschodzie Ukrainy i próbą aneksji regionów Doniecka, Ługańska, Chersonia i Zaporoża - poinformowała w piątek minister spraw zagranicznych Kanady Melanie Joly.

Nowe sankcje dotyczą 43 rosyjskich oligarchów, elit finansowych i członków rodzin tych osób, objęły też tzw. rząd w Chersoniu oraz 35 wspieranych przez Rosję wysokich rangą urzędników w Doniecku, Ługańsku, Chersoniu i Zaporożu.

20:05

Prezydent Czech Milosz Zeman stanowczo potępił w piątek rosyjską agresję i "kradzież" ukraińskich terytoriów. Premier Petr Fiala podkreślił, że Republika Czeska nie uznaje referendów o przyłączeniu się tych terenów do Rosji i dodał, że Czechy nadal uważają te tereny za część Ukrainy.

20:01

Izba Reprezentantów uchwaliła w piątek prowizorium budżetowe wraz z pakietem pomocy wojskowej i finansowej dla Ukrainy w wysokości 12,3 mld dolarów. W czwartek ustawę przyjął Senat. Szybki podpis ustawy już wcześniej zapowiedział prezydent Joe Biden.

Opiewający na 12,3 mld dolarów pakiet na wydatki związane z wojną na Ukrainie zakłada przeznaczenie 3 mld na zakup broni dla Ukrainy od firm zbrojeniowych, 1,5 mld na uzupełnienie amerykańskiego arsenału, 0,5 mld na zwiększenie produkcji amunicji i innych kluczowych elementów uzbrojenia, 2,8 mld na wsparcie obecności żołnierzy USA w regionie oraz 4,5 mld na bezpośrednią pomoc finansową dla rządu w Kijowie. Dodatkowo ustawa przewiduje 35 mln dolarów na "przygotowania i odpowiedź na potencjalne nuklearne i radiologiczne incydenty na Ukrainie". Ustawa upoważnia ponadto prezydenta USA do przekazania Ukrainie broni z amerykańskich arsenałów o wartości 3,7 mld dolarów.

19:58

19:48

Po aneksji przez Rosję terenów Ukrainy niemiecki ekspert wojskowy Carlo Masala nie widzi większych szanse na pokojowe zakończenie wojny na Ukrainie.

Putin blokuje możliwość wynegocjowania rozwiązań, które zakładają coś innego niż rosyjską kontrolę nad tymi regionami - zaznacza.

19:41

Rada Federalna Szwajcarii wydała w piątek komunikat, w którym oznajmiła, że nie uznaje aneksji ukraińskich terytoriów i uważa próbę włączenia ich do Rosji za poważne pogwałcenie prawa międzynarodowego oraz suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy.

Rada podkreśla, że Rosja, która dokonała w 2014 roku aneksji Krymu, po raz kolejny łamie prawo międzynarodowe.

19:38

"Włochy z największą stanowczością potępiają nielegalną i niedopuszczalną aneksję przez Rosję czterech ukraińskich regionów" - oświadczyło w piątek MSZ w Rzymie.

Tak resort spraw zagranicznych odniósł się do ogłoszonej przez Putina decyzji o aneksji Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej oraz obwodów chersońskiego i zaporoskiego.

19:23

Prezydent Rosji Władimir Putin wydał dekret o jesiennym poborze do wojska, który ma objąć 120 tys. osób - podaje w piątek rosyjska niezależna telewizja Dożd.

Jesienny pobór ma trwać od 1 listopada do 31 grudnia. Dożd podkreśla, że taki dekret wydawany jest co roku.

Portal Meduza zaznacza, że zazwyczaj jesienny pobór startował 1 października. Rok temu jesienią do armii wezwano 127,5 tys. ludzi.

19:21

Szef holenderskiego rządu Mark Rutte powiedział podczas piątkowego spotkania z mediami, że Holandia nigdy nie uzna przyłączenia ukraińskich terytoriów do Rosji. Rutte podkreślił, że wojna na Ukrainie to walka egzystencjalna o cały cywilizowany świat.

19:09

19:07

Władze Mongolii zapowiedziały w piątek, że będą przyznawać zezwolenia na pobyt obywatelom Rosji, którzy zwrócą się do mongolskich władz imigracyjnych o takie zezwolenie. Mongolia jest jednym z krajów, do których Rosjanie uciekają przed mobilizacją na wojnę z Ukrainą.

19:00

Prezydent Francji Emmanuel Macron oświadczył w piątek, że zdecydowanie potępia nielegalną próbę aneksji ukraińskich terytoriów, będącą zarazem rażącym pogwałceniem prawa międzynarodowego, jak i suwerenności Ukrainy.

"Wobec rosyjskiej agresji Francja będzie stać u boku Ukrainy" - oznajmił prezydent w oświadczeniu wydanym przez Pałac Elizejski.

18:55

Uciekający przed mobilizacją obywatele Rosji zdecydowanie stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa państw zachodnich, ponieważ mogą się wśród nich znajdować agenci rosyjskich służb bezpieczeństwa - powiedział dowódca centrum wywiadowczego sił obronnych Estonii płk Margo Grosberg, cytowany w piątek przez portal ERR.

18:53

Szef ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony (RBNiO) Ołeksij Daniłow poinformował w piątek, że "tysiące" osób i firm z Rosji znalazło się w uzgodnionym przez Radę pakiecie sankcji wobec przedstawicieli biznesu rosyjskiego.

18:49

Rosyjski ostrzał kolumny cywilnych samochodów pod Zaporożem na południu Ukrainy, w którym zginęło 26 osób, a 85 zostało rannych, był dokładnie zaplanowany - oświadczył w piątek minister spraw wewnętrznych Ukrainy Denys Monastyrski, który udał się na miejsce zdarzenia.

Rosyjska armia odebrała życie 26 obywatelom, w tym dwojgu dzieci - powiedział minister, cytowany przez Suspilne.

Całkowicie świadomie, torując drogę do tego wystąpienia (Władimira Putina - przyp. red.), tradycyjnie zostało przeprowadzone to krwawe uderzenie w cywilów - dodał Monastyrski.

Na miejscu znaleziono odłamki jednej z rakiet S-300, którą trafiono w ludzi. W piątek rano siły rosyjskie ostrzelały kolumnę cywilnych samochodów na obrzeżach Zaporoża. Pojazdy oczekiwały w kolejce na wyjazd na terytoria okupowane przez Rosjan - przekazał szef władz obwodu zaporoskiego Ołeksandr Staruch.

18:40

Ani Ukraina, ani Zachód nie uznają aneksji regionów Ukrainy. Oczekuje się, że co najwyżej dyktatury Syrii i Korei Północnej zaaprobują działania Rosji. Putin natomiast uzna próby odzyskania przez armię ukraińską zajętych terenów za atak na suwerenność Rosji - pisze w piątek niemiecki portal RND.

18:30

18:28

"Nie uznajemy aneksji ukraińskich terytoriów przez Rosję ani pozorowanych referendów przeprowadzonych pod lufami karabinów. Nałożymy w związku z tym na Moskwę kolejne sankcje gospodarcze" - napisali w piątek we wspólnym oświadczeniu szefowie dyplomacji państw G7.

18:23

Rosja próbuje anektować siłą największy obszar na kontynencie europejskim od zakończenia II wojny światowej - oświadczył w piątek na konferencji prasowej w Brukseli sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Sojusznicy tego nie uznają - zadeklarował.

Prezydent Putin ogłosił, że kolejne cztery regiony Ukrainy są częścią Rosji. To największa próba siłowej aneksji na terytorium europejskim od zakończenia II wojny światowej. Kolejne 15 proc. ukraińskiego terytorium. Obszar zbliżony do powierzchni Portugalii nielegalnie, zbrojnie zajęty przez Rosję - powiedział Stoltenberg, zwracając uwagę, że "fikcyjne referenda zostały wymyślone w Moskwie i narzucone Ukrainie z całkowitym pogwałceniem prawa międzynarodowego".

To zajęcie ziemi jest bezprawne i nieuzasadnione. Sojusznicy z NATO nie uznają żadnej części tego za Rosję. Wzywamy wszystkie kraje, by odrzuciły rażące próby dokonania podboju terytorialnego. Te ziemie to Ukraina - dodał.

Stoltenberg poruszył również kwestię dołączenia Ukrainy do NATO. Decyzja o członkostwie w NATO musi być podjęta przez 30 państw sojuszniczych na zasadzie konsensusu - oznajmił szef Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Putin zmobilizował setki tysięcy żołnierzy, zaangażował się w nieodpowiedzialne nuklearne pobrzękiwanie szablą, a teraz nielegalnie zaanektował kolejne terytorium Ukrainy. Razem stanowi to najpoważniejszą eskalację od początku wojny - powiedział Stoltenberg.

Oświadczył, że NATO podkreśla swoje "niezachwiane poparcie" dla niepodległości, suwerenności oraz integralności terytorialnej Ukrainy i nie zostanie odstraszone przez rosyjskiego prezydenta Władimira Putina od wspierania tego kraju w obronie przed Rosją.

18:17

Nasze stanowisko pozostaje jasne. I jest takie samo, jak było. Silnie popieramy politykę otwartych drzwi NATO, popieramy dołączanie krajów, które chcą dołączyć i które wzmocnią zdolności NATO. Istnieje ku temu proces. I państwa nadal będą podążać za tym procesem - powiedział Blinken podczas wspólnej konferencji prasowej z szefową kanadyjskiego MSZ Melanie Joly. Odpowiedział w ten sposób na zapowiedź złożenia przez Ukrainę wniosku o akcesję do NATO.

Joly również stwierdziła, że stanowisko Kanady się nie zmieniło i że zawsze była za wstąpieniem Ukrainy do Sojuszu.

18:14

"Wielka Brytania nigdy nie uzna nielegalnych rosyjskich aneksji na Ukrainie. Rosja nawet nie kontroluje niektórych z tych obwodów. Prawda jest taka, że Rosja przegrywa na Ukrainie, a jej niekompetentni generałowie wysyłają tysiące (żołnierzy) na śmierć, by zadowolić imperialistyczne fantazje prezydenta Putina" - napisał brytyjski minister obrony Ben Wallace na Twitterze.

18:12

Pociągniemy do odpowiedzialności każdą osobę, podmiot i kraj, który politycznie lub gospodarczo wesprze próby aneksji ukraińskiego terytorium przez prezydenta Putina - oznajmił w piątek sekretarz stanu USA Antony Blinken.

Dodał, że Ukraina ma pełne prawo, by odbić swoje terytorium.

18:06

Kreml po raz kolejny depcze kartę Narodów Zjednoczonych i międzynarodowy ład - ocenił przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel w oświadczeniu wideo po ogłoszeniu przez Władimira Putina włączenia części terytorium Ukrainy do Rosji.

17:53

"Doradca prezydenta USA ds. bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan i sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg rozmawiali w piątek na temat rosyjskiej próby aneksji ukraińskiego terytorium oraz sabotażu gazociągów Nord Stream i ochronie krytycznej infrastruktury" - przekazał Biały Dom.

Jak podano w oświadczeniu, główny doradca prezydenta USA i szef NATO w reakcji na rosyjską "nielegalną próbę rzekomej aneksji ukraińskiego terytorium" wyrazili zobowiązanie, by bronić suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy. Omówili też uszkodzenie gazociągów Nord Stream i jego konsekwencje.

"W następstwie wyraźnego sabotażu gazociągów Nord Stream na Morzu Bałtyckim, Sullivan i Stoltenberg omówili sprawę ochrony infrastruktury krytycznej" - napisano.

17:51

Polska nie uznaje decyzji Władimira Putina - powiedział Polskiej Agencji Prasowej wiceszef MSZ Marcin Przydacz w reakcji na ogłoszenie przez Kreml aneksji czterech regionów Ukrainy.

Dodał, że ta decyzja nie ma żadnej podstawy prawnej i jest działaniem niezgodnym z normami prawa międzynarodowego.

17:49

Administracja USA ogłosiła nałożenie sankcji na łącznie ponad 1000 osób i podmiotów z Rosji, w tym szefową banku centralnego oraz rodziny m.in. ministra obrony Siergieja Szojgu i byłego prezydenta Dmitrija Miedwiediewa. Dodatkowo formalnie ostrzeżono państwa trzecie i podmioty wspierające Rosję o narażaniu się na objęcie restrykcjami.

17:42

17:41

"Rosja depcze Kartę Narodów Zjednoczonych i okazuje pogardę do pokojowo nastawionych narodów na całym świecie" - oznajmił w piątek w oświadczeniu Joe Biden, odnosząc się do rosyjskiej próby aneksji części Ukrainy. Prezydent USA ogłosił nowe sankcje i zapowiedział dalsze wspieranie Ukrainy.

17:27

Ogłoszenie przez Kreml aneksji okupowanych przez Rosję terytoriów południowo-wschodniej Ukrainy nie zmienia niczego dla Ukrainy, która będzie nadal wyzwalać swoje terytoria - oświadczył w piątek szef MSZ w Kijowie Dmytro Kułeba.

17:24

Aneksja ukraińskich obwodów przez Rosję nie zmieni nastawienia Rosjan do wojny, natomiast zasadniczo zmieni sytuację mieszkających na tych terytoriach Ukraińców - uważa Nikołaj Pietrow, ekspert ds. Rosji w Królewskim Instytucie Spraw Międzynarodowych (Chatham House) w Londynie.

17:06

Rosja poprzez próbę aneksji ukraińskiego terytorium próbuje ukraść to, co do niej nie należy - oświadczył w piątek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Próby aneksji Zełenski ocenił jako "farsę". Zaznaczył, że Rosja poprzez "zabójstwa, znęcanie się, szantaż i kłamstwa chce napisać od nowa historię i przemalować granice". Ukraina do tego nie dopuści - zapewnił.

17:02

Ukraińskie siły otoczyły grupę Rosjan w jednym z lasów nieopodal Łymana.



16:47

Prezydent Rosji Władimir Putin przekroczył kolejną czerwoną linię i pogrzebał szansę na pokojowe rozstrzygnięcie konfliktu - powiedział w piątek prezydent Litwy Gitanas Nauseda, komentując ogłoszenie decyzji o aneksji okupowanego przez Rosję terytorium Ukrainy.

16:44

To było to, co najgorsze; to czego się spodziewaliśmy - oznajmił prezydent Sauli Niinisto, komentując piątkowe oświadczenie Władimira Putina o aneksji terytoriów Ukrainy.

Sytuacja pod względem bezpieczeństwa w Europie jest niebezpieczna, a końca wojny nie widać - ocenił.

16:43

Głowy państw Słowacji i Węgier Zuzana Czaputova oraz Katalin Novak po rozmowach w piątek w Bratysławie poparły suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy oraz potępiły nielegalną aneksję jej terytoriów przez Rosję.

Wyraziły odmienne poglądy w sprawie pomocy wojskowej dla Ukrainy i sankcji nakładanych na Rosję.

16:40

"Organizowane przez Rosję pseudoreferenda łamią prawo międzynarodowe i nie oddają woli narodu ukraiński, rażąco naruszają niepodległość i integralność Ukrainy" - czytamy we wspólnym oświadczeniu szefów komisji spraw zagranicznych parlamentów 12 państw europejskich (Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Czech, Niemiec, Francji, Hiszpanii, Holandii, Słowacji, Rumunii oraz Finlandii).

16:33

Podczas wystąpienia na Kremlu Władimira Putina, który ogłosił aneksję okupowanych przez Rosję terytoriów południowo-wschodniej Ukrainy, na anektowanym w 2014 roku przez Moskwę Krymie doszło do eksplozji - informuje ukraiński portal Suspilne.

16:30

Kończymy demontaż rosyjskiego wpływu na Ukrainę, Europę i świat - oświadczył w piątek ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. Zaapelował do deputowanych o poparcie ustawy, przewidującej nacjonalizację wszystkich rosyjskich aktywów na Ukrainie.

Prezydent podczas wystąpienia w formie wideo poinformował, że jego kraj składa wniosek o dołączenie do NATO w trybie przyspieszonym. Wniosek został podpisany przez szefa państwa, przewodniczącego parlamentu Rusłana Stefanczuka i ministra obrony Ołeksija Reznikowa.

16:28

Z całą stanowczością potępiamy nielegalne akty "uznania niepodległości" i "przyłączania" do Federacji Rosyjskiej okupowanych regionów Ukrainy; bezwzględnie uznajemy integralność terytorialną Ukrainy w granicach uznanych międzynarodowo - oświadczyło MSZ.

Resort wezwał do nałożenia na Rosję kolejnych sankcji.

16:27

W obliczu ryzyka migracyjnego z Rosji, ale też biorąc pod uwagę działania zbrojne tego kraju w Ukrainie i rosnące obawy przed rosyjskim atakiem hybrydowym w Polsce, zdecydowaliśmy się na zniesienie ułatwień w dostępie Rosjan do polskiego rynku pracy - poinformowała Polską Agencję Prasową minister rodziny Marlena Maląg.

16:26

"Ogłoszenie aneksji części terytorium Ukrainy przez Rosję jest rażącym naruszeniem podstawowych zasad prawa międzynarodowego" - stwierdzono w wydanym w piątek oświadczeniu Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE), które podpisał przewodniczący organizacji Zbigniew Rau, sekretarz generalna OBWE Helga Maria Schmid i sekretarz Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE Roberto Montella.

16:25

Ukraińskie jednostki rozpoznania przeprowadzają skuteczne operacje w okupowanym Doniecku, czym wprawiają w zdumienie Rosjan i miejscowych tzw. separatystów. Pojawiają się tam na krótko nawet nasze kompanie pancerne - poinformował w piątek ukraiński ekspert wojskowy pułkownik Roman Switan.

16:24

Ukraina jest gotowa do dialogu z Rosją, ale kiedy zmieni się jej prezydent - oświadczył w piątek ukraiński przywódca Wołodymyr Zełenski.

Obecny prezydent Rosji "nie wie, czym jest godność i uczciwość" - podkreślił Zełenski. Więc jesteśmy gotowi do dialogu z Rosją, ale już z innym prezydentem Rosji - dodał.

16:16

Ukraina składa wniosek o dołączenie do NATO w trybie przyspieszonym - ogłosił w piątek prezydent tego kraju Wołodymyr Zełenski. Taką informację szef państwa przekazał po piątkowym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony.

De facto już przeszliśmy drogę do NATO. De facto już udowodniliśmy zgodność ze standardami NATO. (...) Dzisiaj Ukraina składa wniosek, by zrobić to de iure. Zgodnie z procedurą, która będzie odpowiadać naszemu znaczeniu dla obrony naszej całej wspólnoty. W przyspieszonym trybie - oznajmił prezydent.

16:13

"Polska potępia rosyjskie próby aneksji terytorium Ukrainy i nigdy ich nie uzna. Będziemy dalej wspierać Obrońców Ukrainy i jej naród, aż do wyparcia agresora. Dzisiejsza desperacka i żałosna akcja Kremla to klęska tych, którzy naiwnie wierzyli w kompromis z Rosją" - napisał na Twitterze prezydent Andrzej Duda.

16:09

Putin urządził wielkie "aneksyjne" show, celebruje niezgodne z prawem międzynarodowym "przyłączenie" terytoriów ukraińskich - pisze w piątek portal dziennika"Bild".

Portal zauważa, że podczas gdy Kreml inscenizuje swoje uroczystości, armia Putina jest w defensywie i może jeszcze dziś otrzymać poważny cios.

16:07

"Rosja będzie musiała prosić o wyjście z łymańskiego kotła" - oświadczył w piątek Mychajło Podolak, doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

"Osiem lat temu rosyjscy wojskowi otoczyli nasze wojska pod Iłowajskiem. Wtedy nasi zgodzili się wyjść bez broni. Ale Rosja złamała swoje słowo - kolumnę ostrzelano. Dzisiaj o wyjście z łymańskiego kotła będzie musiała prosić Rosja. Oczywiście, jeśli bankietujących na Kremlu obchodzą ich żołnierze" - napisał na Twitterze Podolak.

Doradca odniósł się do tzw. kotła iłowajskiego. W sierpniu 2014 r. pod Iłowajskiem oddziały ukraińskie zostały otoczone przez przeważające siły tzw. separatystów i wojska Federacji Rosyjskiej. Ukraińskim jednostkom zaproponowano warunki wyjścia z okrążenia, jednak 29 sierpnia 2014 roku, wbrew ustaleniom, rosyjskie siły otworzyły ogień z broni ciężkiej do kolumn ukraińskich żołnierzy.

16:01

"Dokonana przez Rosję nielegalna aneksja terytoriów Ukrainy jest całkowicie naganna" - napisał na Twitterze w piątek minister spraw zagranicznych Holandii Wopke Hoekstra. Szef holenderskiego MSZ poinformował też o wezwaniu rosyjskiego ambasadora.

15:58

Rosyjska aneksja czterech ukraińskich regionów "nie ma żadnej wartości prawnej i politycznej" - oznajmiła w piątek liderka partii Bracia Włosi, kandydatka na premiera po niedzielnych wyborach parlamentarnych Giorgia Meloni. Referenda przeprowadzone na okupowanych przez Rosję terenach nazwała "farsą".

W wydanym oświadczeniu przywódczyni partii, która wygrała wybory we Włoszech, odniosła się do ogłoszonej przez Putina decyzji o aneksji Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a także obwodów chersońskiego i zaporoskiego.

Meloni podkreśliła, że referenda, które były "farsą", odbyły się "pod gwałtowną militarną okupacją".

Putin pokazuje po raz kolejny swoją neoimperialistyczną wizję na wzór sowiecki, która zagraża bezpieczeństwu całego kontynentu europejskiego. To dalsze pogwałcenie przez Rosję reguł koegzystencji między państwami potwierdza konieczność zwartości i jedności zachodnich demokracji- zaznaczyła Giorgia Meloni.

15:56

Pseudoreferenda nie mają nic wspólnego z wolą ludzi, dlatego są nieważne. Decyzja Rosji o aneksji terytorium Ukrainy jest rażącym złamaniem prawa międzynarodowego oraz suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy - powiedział w piątek Urmas Reinsalu, minister spraw zagranicznych Estonii.

15:53

Rosjanie nie zareagują na ogłoszoną w piątek przez Kreml aneksję okupowanych obwodów Ukrainy tak, jak w 2014 roku. Nie będzie wśród nich entuzjazmu, ani nawet zrozumienia - ocenił politolog Grigorij Gołosow w wypowiedzi dla rosyjskiej redakcji BBC.

15:46

Tymczasowa aneksja ukraińskich obwodów wpisuje się w schemat od dawna realizowany przez Władimira Putina, ale prezydentowi Rosji chodzi nie tylko o terytoria, lecz uznanie przez Zachód jego strefy wpływów - uważa Orysia Łucewycz, ekspertka ds. Ukrainy z Chatham House w Londynie.

15:45

Do MSZ w Łotwie wezwano ambasadora Rosji w tym kraju - poinformował w piątek łotewski minister spraw zagranicznych Edgars Rinkeviczs.

Ocenił, że wystąpienie prezydenta Rosji Władimira Putina było pełne "szowinizmu, nienawiści i stwierdzeń w stylu nazistowskim".

15:42

Minister obrony Wielkiej Brytanii Ben Wallace spotkał się dziś w Kijowie ze swoim ukraińskim odpowiednikiem, Ołeksijem Reznikowem.

Tematem rozmowy była ofensywa ukraińskiej armii, mająca na celu wyzwolenie terenów zajętych przez Rosjan.

15:33

Na okupowanych przez Rosję terytoriach południowej i wschodniej Ukrainy wielu mieszkańców obawia się konsekwencji sfałszowanych referendów. Pracownicy lokali wyborczych nawet nie prosili o dokumenty tożsamości; po tych, którzy nie poszli zagłosować, przychodzili ankieterzy w towarzystwie żołnierzy - relacjonuje portal "Tagesschau".

15:31

W biurze prezydenta Ukrainy nie oglądano wystąpienia prezydenta Rosji Władimira Putina, obecnie trwa powiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony (RBNiO) - poinformował rzecznik prezydenta Wołodymyra Zełenskiego Serhij Nykyforow.

Obecnie w biurze prezydenta trwa posiedzenie RBNiO, a reakcja prezydenta na wystąpienie Putina będzie opublikowana w formie nagrania wideo - przekazał rzecznik, cytowany przez Suspilne.

W czwartek sekretarz RBNiO Ołeksij Daniłow zapowiedział, że na pilnie zwołanym na piątek przez Zełenskiego posiedzeniu tego organu zapadną fundamentalne dla kraju decyzje.

15:16

"Ogłoszona aneksja terytoriów ukraińskich przez Rosję jest poważnym naruszeniem prawa międzynarodowego i pogwałceniem Karty Narodów Zjednoczonych. Żadne fałszywe referendum nie może tego usprawiedliwić. Integralność terytorialna i suwerenność Ukrainy nie podlegają negocjacjom. Poparcie UE dla Ukrainy pozostaje niezachwiane" - zadeklarował szef unijnej dyplomacji Josep Borrell na Twitterze.

15:13

"Ogłoszona przez Putina nielegalna aneksja niczego nie zmieni. Wszystkie terytoria nielegalnie okupowane przez rosyjskich najeźdźców są ziemią ukraińską i zawsze będą częścią tego suwerennego państwa" - napisała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w mediach społecznościowych.

15:07

Działania Federacji Rosyjskiej to pogwałcenie podstawowych zasad prawa międzynarodowego. Wzywamy członków społeczności międzynarodowej do nieuznawania legalności pseudoreferendów oraz ich "wyników" - oświadczył rzecznik rządu Piotr Müller w rozmowie z Polską Agencją Prasową, komentując decyzję Władimira Putina.

15:01

Stanowczo odrzucamy i jednoznacznie potępiamy bezprawną aneksję przez Rosję obwodów donieckiego, ługańskiego, zaporoskiego i chersońskiego - oświadczyli we wspólnej deklaracji przywódcy 27 państw Unii Europejskiej w reakcji na działania Kremla.

15:00

Na zakończenie przemówienia w Moskwie Putin podpisał dokumenty włączające do Federacji Rosyjskiej terytoria, na których zostały przeprowadzone referenda.

W ceremonii, oprócz Putina, wzięli udział mianowani przez Kreml namiestnicy okupowanych terytoriów.

14:56

Jesteśmy świadkami czystego szatanizmu w wykonaniu Zachodu. Oni już nigdy nie będą mieli hegemonii. Walczymy za wielką, historyczną Rosję - zakończył swoje przemówienie Putin.

Wystąpienie Putina na Kremlu było często przerywane owacjami zebranych przedstawicieli władz.

14:47

Podczas swojego wystąpienia Putin wspomniał również o Stanach Zjednoczonych.

Stany Zjednoczone dwukrotnie użyły w Japonii broni nuklearnej, tworząc tym samym precedens - powiedział Putin.

Europa trzyma się Stanów Zjednoczonych, które żądają nowych sankcji wobec Rosji - dodał Putin.

Rosyjski przywódca odniósł się także do wycieków z gazociągów Nord Stream, twierdząc, że to "anglosasi wysadzili nitki gazociągu".

14:41

Zachód szuka możliwości, by osłabić Rosję, prowadząc przeciwko nam wojnę hybrydową. Nasz rozwój i kultura są dla nich zagrożeniem - mówił Putin.

Zachód nie potrzebuje Rosji, ale my jej potrzebujemy. Obronimy swoje wartości i ojczyznę. Zachód nie ma moralnego prawa, by mówić o demokracji. Oni są tym samym, czym byli dawniej - kolonialistami - kontynuował prezydent Rosji.

14:36

Jesteśmy gotowi do rozmów. Wzywamy Kijów do natychmiastowego zawieszenia broni i powrotu do negocjacji - zaapelował Putin.

Prezydent Rosji podkreślił jednak, że negocjacjom nie podlegają tereny, na których odbyły się referenda.

14:31

Ci, którzy polegli podczas specjalnej operacji wojskowej na Ukrainie, są wielkimi bohaterami Rosji - mówił Putin.

Podczas wystąpienia Putin wymienił "bohaterów wielkiej Rosji" m.in. byłego lidera tzw. Donieckiej Republiki Ludowej Aleksandra Zacharczenkę, rosyjskiego bojownika Arsena Pawłowa czy prokuratora generalnego tzw. Ługańskiej Republiki Ludowej Siergieja Gorenkę. Wymienił również oficera Nurmagomieda Gadżymagomedowa. Była to pierwsza oficjalnie potwierdzona przez władze w Rosji ofiara pełnowymiarowej inwazji na Ukrainę.

To też wszyscy nasi żołnierze i oficerowie, którzy chwalebnie polegli podczas specjalnej operacji wojskowej. To bohaterowie wielkiej Rosji - powiedział.

14:28

Ludzie dokonali wyboru w referendach. Ich decyzja jest czymś historycznym - powiedział Putin.

Reżim w Kijowie groził represjami tym, którzy brali udział w referendach. Powinni respektować wolę ludzi - przekazał prezydent Rosji.

Zapewnił, że Rosja będzie bronić "wszelkimi środkami" terenów, które nazwał jej terytoriami.

14:24

Władimir Putin podczas specjalnej ceremonii w Moskwie ogłosił przyłączenie czterech ukraińskich regionów do Rosji.

Podjęliśmy decyzję o włączeniu Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a także obwodów chersońskiego i zaporoskiego w skład Federacji Rosyjskiej. Jestem przekonany, że Zgromadzenie Federalne (połączone izby parlamentu) poprze to postanowienie - ogłosił prezydent Rosji.

Takiego rozwiązania chcą miliony ludzi - dodał Putin.

14:18

Prezydent Rosji Władimir Putin tak bardzo pragnie pokonać Ukrainę, że jest w stanie zaakceptować śmierć nawet 300-500 tys. swoich żołnierzy; przewidywane przez Kreml szacunki dotyczące strat w ludziach wzrosły od początku wojny dziesięciokrotnie - oznajmił w piątek ukraiński ekspert wojskowy Ołeh Żdanow w rozmowie z agencją UNIAN.

14:10

"Rosja chce ogłosić aneksję 20 proc. terytorium Ukrainy, obszaru wielkości Belgii i Austrii. To kradzież. Putin chce legitymizować swoją inwazję, ale społeczność międzynarodowa nigdy tego nie uzna" - oświadczyła w piątek premier Estonii Kaja Kallas.

14:03

Operacja wojsk ukraińskich pod Łymanem, mieście w obwodzie donieckim, jest bliska ukończenia: nasze siły opanowały wszystkie szlaki zaopatrzenia Rosjan, walki jeszcze trwają - powiedział w piątek rzecznik Wschodniego Zgrupowania Wojsk armii ukraińskiej Serhij Czerewatyj.

13:42

Aneksja obszarów Ukrainy przez Rosję łamie prawo międzynarodowe - powiedział w piątek premier Japonii Fumio Kishida w czasie rozmowy telefonicznej z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

Zapewnił, że Japonia będzie w dalszym ciągu wspierać Ukrainę.

13:27

Nasi międzynarodowi partnerzy nie tylko sprzeciwiają się aneksji ukraińskich ziem przez Rosję, ale również zwiększą skalę finansowego i wojskowego wsparcia dla Kijowa w odpowiedzi na działania Moskwy - oświadczył w piątek minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba w rozmowie z agencją Interfax-Ukraina.

13:20

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował w piątek, że spotkał się z dowódcami wojskowymi, by przedyskutować "dalszy plan wyzwolenia" terytoriów Ukrainy okupowanych przez Rosjan i możliwe dalsze zamiary Moskwy w związku z trwającą inwazją.

Zełenski dodał, że tematem zebrania było wyposażenie w uzbrojenie i amunicję oddziałów ukraińskich w miejscach najostrzejszych walk. Kontrolujemy sytuację - zapewnił.

13:13

Prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier potępił fikcyjne referenda przeprowadzone przez Rosję na terenach Ukrainy i planowaną aneksję tych terytoriów.

Nie zaakceptujemy tych rzekomych wyników, nie zaakceptujemy tych przesunięć granicznych! - powiedział w piątek w Berlinie.

13:05

Podobnie jak referendum na Krymie w 2014 r., tak i referenda w sprawie przyłączenia okupowanych ziem ukraińskich w Donbasie do Rosji są farsą - powiedział przewodniczący działającego na Ukrainie samorządu tatarskiego, Medżlisu, Refat Czubarow.

12:53

W Irpieniu rozpoczęto rozbiórkę zniszczonego budynku mieszkalnego, który stał się jednym z symboli wojny.

12:38

Międzynarodowy Komitet Olimpijski wyraził "poważne zaniepokojenie" tym, że Światowa Federacja Boksu (IBA) zawiesiła federację Ukrainy oraz zabroniła ukraińskiej drużynie juniorów występowania pod swoją flagą w mistrzostwach Europy we Włoszech.

12:18

Rząd Norwegii poinformował w piątek o zwiększeniu ochrony granicy z Rosją na dalekiej północy w obawie przed napływem rosyjskich imigrantów. Nie wykluczono zamknięcia jedynego przejścia granicznego w Storskog.

12:11

Ukraińskie wojska wyzwoliły w piątek miejscowość Jampil w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy, położoną kilkanaście kilometrów od okrążanego, lecz wciąż kontrolowanego przez wroga Łymana - poinformowała gazeta internetowa Ukrainska Prawda za własnymi źródłami w służbach wywiadowczych.

11:58

Do 25 wzrosła liczba ofiar rosyjskiego ostrzału cywilnej kolumny w Zaporożu, jest też co najmniej 60 rannych - informuje biuro prokuratora generalnego Ukrainy.

W ukraińskich służb w szpitalach są 62 osoby, w tym kilkoro dzieci. Do ataku doszło po 6 rano polskiego czasu, w kierunku Zaporoża Rosjanie wystrzelili 16 rakiet, trzy lub cztery z nich spadły na cywilny konwój, czekający na wyjazd z miasta w stronę okupowanych przez Rosjan terytoriów.

11:48

W ciągu jednego poranka wojska wroga wystrzeliły 16 rakiet tylko w kierunku Zaporoża i okolic tego miasta; to krwiożercze szumowiny i skończeni terroryści, dla których nie ma miejsca w cywilizowanym świecie - napisał w piątek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski na Telegramie, odnosząc się do rosyjskiego ataku na cywilów pod Zaporożem.

11:44

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow kontynuuje rosyjską propagandę ws. wojny w Ukrainie. Na spotkaniu z dziennikarzami stwierdził, że atak na okupowane przez Rosję terytoria w Ukrainie będzie rozumiany jako atak na samą Rosję.

Będziemy włączać Doniecką Republikę Ludową i Ługańską Republikę Ludową do Rosji w granicach z 2014 roku - zadeklarował Pieskow. "De iure" uważamy, że część Donieckiej Republiki Ludowej, która nie jest kontrolowana przez armię rosyjską, to część Rosji - dodał.

11:09

Rosyjskie kanały na Telegramie ostrzegają, że w bitwie o Łyman nastąpił punkt krytyczny, a ukraińskie wojska nacierają z północy i południowego wschodu; "możliwe, że front załamie się dziś wieczorem lub jutro - ocenił w nocy z czwartku na piątek Rob Lee z amerykańskiego Instytutu Badania Polityki Zagranicznej.

10:55

Krater po wybuchu pocisku i ciała ofiar leżące na ziemi lub pozostające wciąż w podziurawionych odłamkami samochodach opisuje agencja Reutera, cytując świadka piątkowego rosyjskiego ataku rakietowego na cywilny konwój pojazdów pod Zaporożem na Ukrainie.

10:41

Cywilny konwój, który został ostrzelany w Zaporożu.

10:39

Nie można pozwolić prezydentowi Rosji Władimirowi Putinowi na zmianę granic przy użyciu siły, a Wielka Brytania nigdy nie zaakceptuje aneksji przez Rosję czterech ukraińskich obwodów - oświadczyła w piątek premier Liz Truss.

10:34

Należy wprowadzić takie instrumenty regulowania cen, które zniechęcą Rosję do manipulowania przy objętościach przesyłanego do Europy gazu - postulowała w piątek przed rozpoczęciem posiedzenia unijnych ministrów odpowiedzialnych za energetykę komisarz UE ds. energii Kadri Simson.

09:50

Rosyjskie władze zapowiedziały na piątek aneksję okupowanych terenów na południu i wschodzie Ukrainy, usankcjonowaną w wyniku nielegalnych referendów. Nigdy, nigdy, nigdy nie uznamy roszczeń Kremla wobec terytorium sąsiedniego państwa - zadeklarował w czwartek prezydent USA Joe Biden, cytowany przez BBC.

09:37

Kolaborant Władimir Rogow stwierdził, że Melitopol stanie się tymczasową stolicą okupowanego regionu zaporoskiego.

09:34

Aleksiej Katerinichev, zastępca szefa chersońskiej administracji kolaboracyjnej został zlikwidowany przez ukraińskie siły.

09:06

Niektórym świeżo zmobilizowanym rosyjskim rezerwistom nakazano zaopatrywanie się we własne środki pierwszej pomocy; brak wystarczającego zaopatrzenia medycznego jest jedną z przyczyn spadku morale - przekazało w piątek brytyjskie ministerstwo obrony.

09:00

08:43

Rosyjskie wojska ostrzelały kolumnę cywilnych samochodów na obrzeżach Zaporoża na południu Ukrainy; zginęło co najmniej 23 osób, a 28 zostało rannych - poinformował w piątek w godzinach porannych szef władz obwodu zaporoskiego Ołeksandr Staruch.

08:03

Ukraińska armia podaje, że od początku inwazji Rosja straciła ponad 59 tys. żołnierzy.

07:56

Rosjanie ostrzelali cywilny konwój humanitarny przy wyjeździe z Zaporoża.

07:37

Na froncie siły ukraińskie prawdopodobnie niemal zakończyły okrążanie rosyjskiego zgrupowania w pobliżu Łymanu w Donbasie i odcinanie lądowych linii komunikacji rosyjskich wojsk na obszarze Drobyszewe-Łyman.

07:20

Białoruś może pomóc Rosji z zakwaterowaniem i szkoleniem jednostek tworzonych w wyniku mobilizacji, ale wciąż jest mało prawdopodobne, by sama bezpośrednio włączyła się do wojny przeciwko Ukrainie - ocenia amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

07:10

Rosyjscy agenci od lat atakują Zachód - szpiegują polityków, infiltrują ich systemy komputerowe, przeprowadzają operacje sabotażowe, a nawet dopuszczają się zabójstw osób, uznanych za wrogów Moskwy. Niemcy bardzo późno dostrzegły to niebezpieczeństwo - analizuje portal niemieckiego tygodnika "Spiegel".

07:08

Reakcją na pseudoreferenda powinna być jeszcze większa i jeszcze szybsza pomoc dla Ukrainy, w tym przede wszystkim pomoc militarna; chcielibyśmy, żeby wszyscy byli zaangażowanie w pomoc tak jak USA, Polska i kraje bałtyckie - powiedział PAP wiceszef MSZ Szymon Szynkowski vel Sęk.

07:00

Canpack, Makrochem, Polpharma czy TZMO - to przykłady rodzimych przedsiębiorstw, które widnieją na tzw. liście wstydu publikowanej przez Uniwersytet Yale - informuje w piątek "Rzeczpospolita".



06:53

Kreml jest w sytuacji przegranej wojny - przekonuje w rozmowie z PAP rosyjski analityk wojskowości Paweł Łuzin. Мobilizację porównuje do "brzytwy, której chwytają się tonące władze Rosji". Jego zdaniem mobilizacja przeprowadzana w obecnej formie "nie ma sensu wojskowego".

05:34

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Kanady wezwało współobywateli do powstrzymania się od wszelkich wyjazdów do Federacji Rosyjskiej, a tych, którzy już przebywają na jej terytorium, do natychmiastowego opuszczenia kraju, donosi Ukrinform.



05:30

Rosjanie w nocy ostrzelali rakietami typu Iskander fabrykę motoryzacyjną w Dnieprze.

05:16

Grupa Kontaktowa ds. Obrony Ukrainy pod przewodnictwem USA spotka się 12 października w Brukseli, w przeddzień spotkania ministrów obrony sojuszu zaplanowanego na 13 października, poinformował w piątek ambasador USA przy NATO Julian Smith,



05:14

Dekretami z czwartkowej nocy Putin przyznał niepodległość Chersonia i Zaporoża oraz zapowiedział, że w piątek włączy cztery okupowane ukraińskie obwody: doniecki, ługański, chersoński i zaporoski do Rosji. Te decyzje ma zatwierdzić rosyjski parlament.



05:13

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski na opublikowanym w czwartek wieczorem nagraniu podziękował "polskim braciom" za wsparcie obronne dla jego kraju i za "współpracę na rzecz wspólnego bezpieczeństwa".

05:10

Prezydent USA Joe Biden oświadczył w czwartek, że Stany Zjednoczone nigdy nie uznają roszczeń Rosji do suwerennego terytorium Ukrainy, a "tak zwane referenda" zorganizowane przez Moskwę na kontrolowanych przez nią ukraińskich terytoriach "były absolutną fikcją".

05:04

Na pilnie zwołanym na piątek posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony (RBNiO) Ukrainy zapadną fundamentalne dla kraju decyzje - zapowiedział w czwartek sekretarz tego organu Ołeksij Daniłow, cytowany przez agencję Ukrinform.