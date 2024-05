​Wspólne śpiewanie artystów z publicznością, koncerty: konkursowy oraz galowy zatytułowany "Śpiewajmy wiersze" odbędą się podczas 50. Ogólnopolskich Spotkań Zamkowych Śpiewajmy Poezję w Olsztynie. Jubileuszowe spotkania zaplanowano od 18 do 23 czerwca- podali organizatorzy.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Olsztyńskie Spotkania Śpiewajmy Poezję to przede wszystkim konkurs dla młodych adeptów piosenki artystycznej, któremu towarzyszą koncerty znanych artystów.

Spotkania Zamkowe Śpiewajmy poezję to wydarzenie powszechnie znane w Polsce. To nasza perełka kulturalna. Tegoroczna edycja 50. jubileuszowa będzie okazją do wspomnień - powiedział w środę marszałek woj. warmińsko-mazurskiego Marcin Kuchciński.

Koncerty główne spotkań będą odbywać się na dziedzińcu olsztyńskiego zamku. To powrót wykonawców do tego miejsca, które tworzy znakomity, wyjątkowy klimat - podkreśliła dyrektor Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie Wioletta Jaskólska.

Organizatorzy przekazali, że chętni do udziału w konkursie poezji śpiewanej będą klasyfikowani poprzez przesłuchania on-line. Regulamin jest zamieszczony na stronie internetowej www.spiewajmypoezje.pl. Na zgłoszenia organizatorzy czekają do 19 maja. Do 26 maja jury wyłoni 10 wykonawców, którzy wezmą udział w konkursie.

Obok konkursu dla młodych wykonawców zaplanowano szereg koncertów dla miłośników poezji śpiewanej. Festiwal otworzy 18 czerwca koncert inaugurujący zatytułowany "40 lat z hakiem Piotra Bukartyka". Wystąpią w nim oprócz gospodarza aktorzy: Krystyna Tkacz, Zbigniew Zamachowski oraz Artur Barciś.

19 czerwca uczestnicy konkursu wezmą udział w warsztatach. 20 czerwca na Starym Mieście we wspólnym śpiewaniu różnych utworów poetyckich, w tym także powszechnie uznawanego za hymn Olsztyna utworu "Olsztyn kocham" weźmie udział publiczność. Spotkanie poprowadzi zespół "Czerwony Tulipan". Wieczorem uczestnicy konkursu zaprezentują się publiczności na dziedzińcu zamku.

Następnego dnia podczas wieczornego koncertu wystąpią laureaci tegorocznej edycji spotkań a także Renata Przemyk z recitalem "Babę zesłał Bóg". 22 czerwca publiczność obejrzy koncert galowy "Śpiewajmy Wiersze" według scenariusza kompozytora i opiekuna muzycznego Spotkań Jerzego Satanowskiego. W koncercie wystąpią: poeta Jan Wołek a także zaproszeni goście m.in.: Dorota Osińska, Mirosław Czyżykiewicz, Joanna Lewandowska i zespół "Trzy dni później".

Ostatniego dnia Olsztyńskich Spotkań Zamkowych 23 czerwca jubileusz 40-lecia działalności artystycznej świętować będzie podczas koncertu olsztyński zespół "Czerwony Tulipan".