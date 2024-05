W wodociągach w gminie Lewin Kłodzki na Dolnym Śląsku sanepid wykrył bakterię zgorzeli gazowej. Woda nie nadaje się do spożycia ani do mycia, lecz jedynie do celów sanitarnych.

Badanie wody / Shutterstock Komunikat z ostrzeżeniem został opublikowany w środę (8 maja) na stronie internetowej gminy Lewin Kłodzki. Czytamy w nim, że badanie przeprowadzone przez kłodzki sanepid wykazały, że w wodzie dostarczanej do gminy wodociągami znajdują się laseczki zgorzeli gazowej. Przez to woda nie nadaje się do spożycia, lecz jedynie do celów sanitarnych, czyli do utrzymania bieżącej czystości i spłukiwania toalet. Wody skażonej bakterią zgorzeli gazowej nie można używać do kąpieli. Wójt gminy Lewin Kłodzki Joanna Klimek-Szymanowicz poinformowała, że gmina zapewni mieszkańcom dostęp wody do spożycia do czasu odkażenia wodociągów. Laseczki zgorzeli gazowej wywołują zatrucie pokarmowe, którego głównymi objawami są dolegliwości bólowe w nadbrzuszu, nudności i wodnista biegunka. Zobacz również: ​Przewodniczącą Rady Miejskiej Wrocławia Agnieszka Rybczak. Wbrew rekomendacji klubu

