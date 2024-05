"Zapewniam, że są to zarzuty poważne. Nie tylko to dotyczy zagadnienia mobbingu. Dotyczy również innych zarzutów - w tym nadużyć, jeśli chodzi o wykorzystanie środków publicznych" – mówiła w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Karolina Bućko. Przewodnicząca komisji pod koniec kwietnia skierowała do prokuratury dwa zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez dwie członkinie instytucji. Zarzuca im m.in. nieuprawniony sposób korzystania ze środków publicznych przy rozliczaniu przejazdów służbowych.

Bućko o aferze w komisji ds. pedofilii: Zarzuty są naprawdę poważne Marcin Suchmiel / RMF FM Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bućko o aferze w komisji ds. pedofilii: Zarzuty są naprawdę poważne Prowadzący rozmowę Tomasz Terlikowski pytał swojego gościa, czy czuje satysfakcję po skierowaniu przez marszałka Sejmu wniosku do komisji sprawiedliwości o odwołanie dwóch członkiń komisji. Satysfakcji na pewno nie, bo to nie są tego typu emocje. Ulgę myślę, że czuję - mówiła Bućko. Jak tłumaczyła, zarzuty dotyczące mobbingu wobec dwóch członków komisji, były artykułowane przez pracowników komisji, a "następnie zostało to zmaterializowane przez niezależną opinię, która potwierdziła te zarzuty". To był zespół badawczy - podkreślała. Jak dodała, to jest bardzo poważna sytuacja. Przynajmniej na pewnym etapie destabilizuje prace komisji - mówiła. Tomasz Terlikowski zauważył, że obie członkinie nie przyznają się do zarzutów. Ja bardzo nie chciałabym wchodzić w tę polemikę słowną, która odbywa się za pośrednictwem mediów. Natomiast mogę powiedzieć, że te próby wyjaśnienia w łonie komisji, zareagowania, zapobiegnięcia takich problemom, które dotyczą mobbingu, były prowadzone zarówno przez moich poprzedników, jak i przeze mnie. Nie dały one rezultatu - mówiła szefowa komisji. Podkreśliła, że "cały wniosek, jak również materiały dowodowe, które stanowią załączniku do tego wniosku mają charakter niejawny". Zapewniam, że są to zarzuty poważne, jeśli chodzi o tę skalę. Nie tylko to dotyczy zagadnienia mobbingu. Dotyczy również innych zarzutów w tym nadużyć, jeśli chodzi o wykorzystanie środków publicznych - zaznaczała Bućko. "Nie jestem związana z żadnym środowiskiem politycznym" Poinformowała, że to nie jest ani walka personalna, ani forma czystki czy reorganizacji. Ja nie jestem związana z żadnym środowiskiem politycznym - kontynuowała. Ja nie pozycjonuję tej sytuacji jako konflikt. Zarówno jako człowiek, jak i prawnik, a także funkcjonariusz publiczny jestem zobowiązana - w sytuacji, kiedy widzę pewnego rodzaju nieprawidłowości - o powiadamianiu decydentów. I to uczyniłam. Decyzja i ocena tego materiału nie należy do mnie - mówiła. Czy osoby skrzywdzone nadal mogą mieć zaufanie do komisji? Mam nadzieję, że wszystko zmierza ku temu, żeby przywrócić prawidłowe funkcjonowanie tej instytucji. Moja decyzja o złożeniu tego wniosku była podyktowana dobrem osób pokrzywdzonych. Ponieważ prowadzimy postępowania wyjaśniające, nie wyobrażam sobie, żeby jakiekolwiek wątpliwości natury moralnej, prawnej i etycznej mogłoby być podniesione w stosunku do członków komisji. Stąd też taka moja decyzja - zaznaczyła. "Ufam, że do końca maja będziemy mieli 7 członka komisji" Bućko podkreśliła, że potrzebny jest siódmy członek komisji. Mamy w tej chwili 6 członków. Tak naprawdę czekam z ustawą, czekam na powołanie członka komisji przez premiera. Żeby postępowania wyjaśniające mogły być prowadzone, zgodnie z ustawą, skład musi być minimum 5-osobowy - dodawała. Ufam, że do końca maja będziemy mieli 7 członka. Zbliżamy się do celu i mam zapewnienie ze strony Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, że prace są już na tyle zaawansowane, jest rozważany konkretny kandydat i w najbliższym czasie poznamy jego nazwisko - tłumaczyła przewodnicząca. Wyjaśniła także, że na kolejnym posiedzeniu Sejmu wniosek o odwołanie dwóch członkiń, wobec których są zarzuty, powinien być procedowany. Czy w ich miejsce zostaną powołani dwaj nowi członkowie? Ja jestem zainteresowana tym, aby były to osoby profesjonalne, posiadające wiedzę, kompetencje i doświadczenie, nakierowane na potrzebę pomocy osobom pokrzywdzonym - mówiła. Miałam taką intencję, żeby dogadywać się ze wszystkimi członkami komisji, bo tylko wtedy ta praca jest efektywna - podkreślała. A jaka obecnie jest sytuacja w komisji? Wyczuwa się napięcie, wyczuwa się emocje. Jest to bardzo poważna materia. Dla mnie jest to sytuacja, z którą dosyć trudno sobie radzę. Przyszłam z inną intencją, innym celem - dodała. Jak podkreśliła, komisja potrzebuje reformy. To perspektywa długoterminowa. Trzeba będzie się pochylić nad samą strukturą - mówiła. Pożar sparaliżował prace komisji Przewodnicząca poinformowała także, że dzisiejszy pożar wieżowca przy ulicy Twardej w Warszawie sparaliżował prace komisji. W biurowcu mieszczą się bowiem jej biura. Doszło do zapalenia się instalacji. Początkowo cała sytuacja wyglądała niegroźnie, natomiast rozwinęło się i doprowadziło do ewakuacji całego budynku - mówiła. Jak dodała, w tym momencie komisja nie pracuje. Najprawdopodobniej jutro też to nie będzie możliwe. Będzie praca zdalna - tłumaczyła. Myślę, że udało nam się dokumenty częściowo pozabierać, klucze. Część dokumentów została, bo trzeba było ewakuować się w błyskawicznym tempie - zaznaczyła. Wybory kopertowe dla wszystkich Opracowanie: Karol Żak