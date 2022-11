Amerykański Instytut Badań nad Wojną (ISW) przypuszcza, że władze Rosji przygotowują pod względem informacyjnym możliwą prowokację w obwodzie biełgorodzkim. Jej celem byłoby zwiększenie poparcia w społeczeństwie rosyjskim dla wojny z Ukrainą.

Wolontariusze rozdają przygotowane przez siebie posiłki oraz gorące napoje mieszkańcom wyzwolonego spod rosyjskiej okupacji Chersonia / PAP

"Kreml wydaje się tworzyć warunki informacyjne do ataku pod fałszywą flagą (false flag) w obwodzie biełgorodzkim w Rosji, próbując zapewne odzyskać poparcie społeczne dla wojny z Ukrainą" - oceniają analitycy. Jako działania pod fałszywą flagą określa się tajne operacje, które mają stworzyć wrażenie, że są dziełem innej strony.