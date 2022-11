W ciągu 30 minut przy wjeździe do Jerozolimy doszło do dwóch wybuchów. Izraelskie media informują, że jedna osoba zmarła, a 18 jest rannych – podaje Reuters.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że pierwszą eksplozję spowodowała bomba pozostawiona w torbie w pobliżu jednego z autobusów zaparkowanych na dworcu - podaje "The Jerusalem Post". Kolejna wybuchła kilkanaście minut później przy skrzyżowaniu na osiedlu Ramot.

Według izraelskich mediów jedna osoba zginęła, a 18 zostało rannych.

Benjamin Netanjahu, który ma objąć stanowisko szefa rządu Izraela, przekazał, że modli się o "zdrowie poszkodowanych w skoordynowanym ataku terrorystycznym w Jerozolimie".

Do eksplozji doszło po miesiącach napięć w okupowanym Zachodnim Brzegu. Wzrost przemocy palestyńsko-izraelskiej w tym roku na Zachodnim Brzegu i we wschodniej Jerozolimie doprowadził do śmierci ponad 130 Palestyńczyków i co najmniej 25 Izraelczyków - podała agencja Associated Press.

Izrael zdobył Zachodni Brzeg, Strefę Gazy i Wschodnią Jerozolimę - obszary, na których Palestyńczycy chcą utworzyć własne państwo - w wojnie z 1967 roku. Negocjacje pod auspicjami USA dotyczące tego terytorium stanęły w miejscu w 2014 roku.

