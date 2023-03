Dostawy czołgów Abrams na Ukrainę będą przyspieszone - poinformowała agencja Associated Press. Zamiast produkować nowe maszyny, co mogłoby zająć od roku do dwóch lat, Stany Zjednoczone zdecydowały się przekazać siłom ukraińskim starsze czołgi, które są już w posiadaniu armii amerykańskiej.

Czołg M1A1 Abrams (zdjęcie ilustracyjne) / VALDA KALNINA / PAP/EPA Pierwotne plany zakładały, że Stany Zjednoczone przekażą Ukrainie 31 nowych czołgów M1A2 Abrams, ale ich produkcja i dostawa miałyby zająć od roku do dwóch lat. Starszy model, M1A1 Abrams, jest już w posiadaniu armii amerykańskiej, dzięki czemu mogą one trafić na Ukrainę do końca 2023 roku. Ponadto, jak zauważyły źródła cytowane przez agencję Associated Press, ukraińskim żołnierzom łatwiej będzie przeszkolić się z obsługi starszej wersji czołgu, niż nowszego modelu M1A2. Źródła CNN, które również poinformowały o przyspieszonych dostawach abramsów na Ukrainę, zwróciły uwagę, że M1A2 posiada cyfrowy system kierowania ogniem, który wymagałby dłuższego szkolenia i skomplikowanej konserwacji. / RMF FM Rzecznik amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA John Kirby potwierdził w rozmowie z telewizją MSNBC, że pierwotny plan dostawy abramsów jest zmieniany, by czołgi trafiły na Ukrainę "trochę szybciej, niż wcześniej oczekiwano".

O konieczności przyspieszenia dostaw obiecanej Ukrainie broni, jak zauważa Associated Press, zaczęto dyskutować w momencie pojawienia się informacji o możliwym rozpoczęciu na wiosnę działań ofensywnych przez obie strony. Przełom nastąpił 25 stycznia O wsparcie w postaci tego typu czołgów, o wiele bardziej zaawansowanych niż wykorzystywane przez obie strony maszyny poradzieckie, Ukraina apelowała od dłuższego czasu. Rząd Niemiec zapowiedział 25 stycznia dostarczenie Ukrainie czołgów Leopard 2 (w wersji 2A6), a także wydanie odpowiednich zezwoleń krajom partnerskim, w tym Polsce, które chcą szybko przekazać Kijowowi leopardy ze swoich zasobów. Przekazanie leopardów Ukrainie zadeklarowały także kolejne państwa - Norwegia, Kanada oraz Hiszpania. Ukraina ma również otrzymać starsze czołgi Leopard 1 z niemieckich magazynów. O zamiarze przekazania Ukrainie Leopardów poinformował także rząd Szwecji. Pod koniec stycznia prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden ogłosił, że USA dostarczą Ukrainie 31 rodzimych czołgów M1 Abrams. Jak zapowiedział Biały Dom, czołgi, których liczba odpowiada jednemu ukraińskiemu batalionowi, zostaną zakupione dla Ukrainy. Wcześniej, 11 stycznia, rząd Wielkiej Brytanii potwierdził, że planuje ofiarować stronie ukraińskiej czołgi Challenger 2. W kolejnych tygodniach władze w Londynie doprecyzowały, że przekażą Kijowowi 14 tego typu czołgów, które powinny trafić na front przed latem. Zobacz również: Atak dronów na Ukrainę. 16 z 21 zostało zestrzelonych [RELACJA]