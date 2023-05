Chiński wysłannik pokojowy jest dziś w Warszawie w sprawie napaści Rosji na Ukrainę. Specjalny przedstawiciel władz w Pekinie spotka się z polskim wiceministrem spraw zagranicznych Wojciech Gerwelem - ustalili dziennikarze RMF FM.

Rozmowy chińsko-ukraińskie / UKRAINIAN FOREIGN MINISTRY / HANDOUT / PAP/EPA

Chiński wysłannik to wieloletni ambasador Chin w Moskwie Li Hui. Dwa ostatni dni spędził w Kijowie, rozmawiając z ukraińskim rządem. Potem odwiedzi Berlin, Paryż i Moskwę.

Li Hui proponuje - w imieniu władz w Pekinie - by Ukraina na przykład oddała Krym w zamian za gwarancję pokoju.

Dla Kijowa to nie do przyjęcia. Polska dyplomacja nie chce więc rozmowom z Chińczykami nadawać szczególnej rangi. Zwłaszcza, że polski rząd woli, by karty rozdawali Amerykanie.

Chiny: Będziemy wspierać Ukrainę w miarę posiadanych możliwości

"Będziemy nadal rozwijać obopólnie korzystną i opartą na wzajemnym szacunku współpracę z Ukrainą, a także wspierać ten kraj w miarę posiadanych możliwości" - oświadczyło w czwartek MSZ Chin po wizycie specjalnego wysłannika w Kijowie.

"Chiny zawsze odgrywały konstruktywną rolę w łagodzeniu sytuacji humanitarnej w Ukrainie, czyniąc to w sposób, jaki uważały za stosowny" - podkreślił resort dyplomacji, cytowany przez agencję Reutera.

Specjalny przedstawiciel rządu Chińskiej Republiki Ludowej Li Hui przebywał w Ukrainie we wtorek i środę. Według władz w Kijowie, wysłannik Pekinu spotkał się z szefem ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kułebą. Strona chińska powiadomiła w czwartek, że Li Hui przeprowadził również rozmowy z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

Cykl wizyt w Europie

12 maja rzecznik chińskiego MSZ Wang Wenbin poinformował, że ambasador Li Hui, specjalny przedstawiciel chińskiego rządu do spraw euroazjatyckich, od 15 maja rozpocznie cykl wizyt w Europie, podczas których odwiedzi Ukrainę, Polskę, Francję, Niemcy i Rosję, aby omówić polityczne rozwiązanie kryzysu ukraińskiego z każdą z tych stron.

Przywódca ChRL Xi Jinping zapowiedział tę wizytę 26 kwietnia podczas rozmowy telefonicznej z prezydentem Zełenskim.

Li Hui był ambasadorem Chin w Rosji w latach 2009-2019.