Rosja jest zaniepokojona. Taki był plan Ukraińcow

Fakt, że Rosjanie potrafią utrzymać się pod naporem wojsk ukraińskich, dowodzi, że Moskwa odrobiła lekcję z września ubiegłego roku i błyskawicznej kontrofensywy. Teraz jednak Kreml zdaje sobie sprawę z tego, że sytuacja na froncie zaczyna wymykać się spod kontroli. To nie wróżenie z fusów, tylko realna ocena wydarzeń.

Na front Rosja skierowała elitarną 76. Dywizję Desantowo-Szturmową (GAAD) - według wielu źródeł najlepiej wyszkolonych żołnierzy, którymi dysponuje Władimir Putin. ISW informowało także, że z obwodu chersońskiego na odsiecz wojskom w Zaporożu ruszyła 7. Dywizja Górskiej WDW Gwardii.

Kolejne przemieszczenie wojsk z flank w kierunku zaporoskim "sugeruje rosnące obawy Rosji o stabilność obrony" - twierdzą analitycy z ISW.

Owo "zaniepokojenie" to być może efekt planu Kijowa, o którym mówiło się od przynajmniej dwóch miesięcy. Ukraińcy chcą zmusić Rosjan do nieustannego przemieszczania jednostek z jednego odcinka na drugi, by punktowo niszczyć najgroźniejsze formacje, bez narażania się na decydującą bitwę.

"Próbujemy zaangażować i wyczerpać ich rezerwy" - przyznaje zresztą Serhij Kuzan z Ukraińskiego Centrum Bezpieczeństwa i Współpracy, kijowskiego think tanku blisko powiązanego z wojskiem.

Jest szansa na przyspieszenie?

Tymczasem w rozmowie z BBC, doradca prezydenta Ukrainy Ołeksandr Rodnianski twierdzi, że przyspieszenie działań na froncie jest kwestią realną.

Ta informacja jest teraz jawna. Przechodzimy przez linie obrony Rosji. Jak mówią nasi generałowie, druga i trzecia linie obrony nie są tak dobrze bronione. Są mniej szczelne i ich przekroczenie nie będzie tak trudne - powiedział dla brytyjskiej stacji.

Dodał także, że nadszedł właściwy moment, by "wykorzystać cały nowoczesny sprzęt przekazany przez NATO, by uzyskać przewagę i przyspieszyć postępy".

Rodiański zaznacza: Rosjan nie wolno nie doceniać. Mieli bowiem wystarczająco dużo czasu na przygotowania i czas ten wykorzystali prawie optymalnie.

Prawie - bo zdaniem generała Tarnawskiego, Moskwa nie sądziła, że Ukraińcy przedrą się przez pierwszą linię obrony, na której stworzenie przeznaczono około 60 proc. zasobów zgromadzonych na budowę całej trzypoziomowej sieci fortyfikacji.

Według idealnego scenariusza, wojska Kijowa chciałyby dotrzeć do Morza Azowskiego i przeciąć rosyjski "most lądowy" na Półwysep Krymski.

Jeśli tak się nie stanie Ukraińcy chcą przynajmniej przeciąć linie zaopatrzenia, które pozwalają siłom rosyjskim utrzymywać obronę w południowej części obwodu chersońskiego, między rzeką Dniepr a Krymem.

Kluczowe w tym wypadku mogą okazać się przejęcie kontroli nad linią kolejową prowadzącą przez Tokmak (Zaporoże) i dotarcie do autostrady M-14, którą Rosjanie przesyłają 70 proc. swoich dostaw na front.

Od M-14 wojska Ukrainy dzieli jednak 80 kilometrów umocnień i linii obronnych okupanta.

Misja wojsk Kijowa, to zdążyć przed zimą.