Amerykańskie baterie Patriot, które rozmieszczone byłyby na terenie Ukrainy, stałyby się celem rosyjskiej armii. To odpowiedź Kremla na doniesienia CNN i agencji Reuters, że administracja prezydenta Joe Bidena finalizuje plan wysłania systemów obrony przeciwrakietowej Patriot na Ukrainę.

(zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Jak podaje CNN, plan wysłania baterii na Ukrainę może być ogłoszony jeszcze w tym tygodniu.

Ani Biały Dom, ani Pentagon dotąd nie odniosły się do sprawy. Przedstawiciele administracji, w tym szef Pentagonu Lloyd Austin i sekretarz stanu Antony Blinken, wielokrotnie w ostatnim czasie podkreślali, że obrona powietrzna jest priorytetem, jeśli chodzi o potrzeby obronne Ukrainy.

Nie jest jasne, ile takich baterii zostanie wysłanych na Ukrainę. Po sfinalizowaniu amerykańskich planów Patrioty mają zostać wysłane w ciągu najbliższych dni, a Ukraińcy zostaną przeszkoleni do ich używania w bazie armii amerykańskiej w Grafenwöhr w Niemczech.

Mieczysław Bieniek, były zastępca szefa NATO mówił RMF FM, że szkolenie takie zajmie co najmniej 8 miesięcy. To oznacza, że do uruchomienia baterii w Ukrainie jeszcze daleko, ale to i tak bardzo ważny krok.

Nie wiadomo, jaką wersję systemu, ani ile baterii miałaby otrzymać Ukraina. W zależności od używanych pocisków, może mieć on zasięg od 30 do 160 km.

Bateria systemu Patriot składa się ze stanowiska dowodzenia, radaru matrycowo-fazowanego i do ośmiu wyrzutni po cztery rakiety każda.

Rozlokują je prawdopodobnie w pobliżu dużych miasta: Kijowa, Charkowa, itd. - powiedział Bieniek w rozmowie z naszym dziennikarzem Pawłem Balinowskim.

Do amerykańskich planów odniósł się krótko rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Oświadczył, że Patrioty w Ukrainie staną się celem Rosji.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Gen. Koziej: Przekazanie Ukrainie Patriotów byłoby odpowiedzią na rosyjską eskalację

Sprawa niemieckich Patriotów

Sprawa wysłania Patriotów na Ukrainę stała się głośna po incydencie w Przewodowie. W połowie listopada, w trakcie rosyjskiego ataku rakietowego, pocisk ukraińskiej obrony przeciwlotniczej uderzył w suszarnię zbóż na Lubelszczyźnie, zabijając dwóch Polaków.

Zachód bardzo zaniepokoił się możliwą powtórką podobnych incydentów. Niemcy zaproponowali wysłanie do Polski systemy Patriot. Rząd w Warszawie początkowo chciał, by dostarczono je na Ukrainę, potem jednak zmienił zdanie i ogłosił, że przyjmie baterie.