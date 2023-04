W pobliżu okupowanego Melitopola w obwodzie zaporoskim na południu Ukrainy Rosjanie gromadzą "potężne siły" - powiedział w ukraińskiej telewizji lojalny wobec władz w Kijowie mer miasta Iwan Fedorow. List z nieznaną substancją został wysłany do francuskiej ambasady w Moskwie - przekazała agencja informacyjna TASS, powołując się na organy ścigania. Na miejscu pracują śledczy. "Wraz z poprawą warunków atmosferycznych na Ukrainie, siły rosyjskie mogą przejść do ofensywy na kilku kierunkach" - powiedział rzecznik Rady Bezpieczeństwa USA John Kirby w rozmowie z Voice of America. Port lotniczy Moskwa-Wnukowo działa normalnie, a przestrzeń powietrzna jest otwarta - poinformowała służba prasowa lotniska, cytowana przez agencję informacyjną RIA Nowosti. Wcześniej TASS informował, że przestrzeń powietrza nad lotniskiem została zamknięta z powodu zaobserwowania drona. Poniedziałek to 424. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najnowsze informacje o sytuacji za naszą wschodnią granicą znajdziecie w zapisie relacji z 24.04.2023 r.

Na defiladzie w Moskwie 9 maja z okazji dnia zwycięstwa w II wojnie światowej będzie tylko jeden zagraniczny przywódca, prezydent Kirgistanu Sadyr Dżaparow - pisze w poniedziałek niezależny portal Meduza.



Serwis przypomina, że rok temu na obchody dnia zwycięstwa do Moskwy nie przybył ani jeden zagraniczny przywódca. Kreml zapewniał, że nie zapraszał zagranicznych liderów, "bo to nie jubileuszowa data".



W tym roku 9 maja nie odbędą się parady wojskowe m.in. w graniczących z Ukrainą obwodach kurskim i biełgorodzkim oraz na anektowanym Krymie.

W pobliżu okupowanego Melitopola w obwodzie zaporoskim na południu Ukrainy Rosjanie gromadzą "potężne siły" - powiedział w ukraińskiej telewizji lojalny wobec władz w Kijowie mer miasta Iwan Fedorow.



Cytowany przez portal Kyiv Independent Fedorow powiedział, że jedno ze skupisk rosyjskich oddziałów znajduje się w Kyryliwce, miejscowości położonej na południe od Melitopola na wybrzeżu Morza Azowskiego, "gdzie wróg zajął wiele ośrodków rekreacyjnych, hoteli itp".

Władimir Putin ma sobowtóra, czy nie? To pytanie od lat zadają sobie wszyscy. Do sprawy w poniedziałek odniósł się rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, który stwierdził, że te wszystkie przypuszczenia to jedno wielkie kłamstwo.

Kraje Unii Europejskiej przekazują Ukrainie zbyt mało amunicji z własnych magazynów - alarmuje szef unijnej dyplomacji Josep Borrell. Jeżeli chodzi o dostawy amunicji, to są one poniżej moich oczekiwań i oczekiwań ministra ukraińskiej dyplomacji - dodaje wysoki przedstawiciel UE ds. zagranicznych.

Ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła dziś dziewięć rosyjskich dronów - poinformowało dowództwo Sił Powietrznych Ukrainy.

Większość krajów UE uważa, że - w drodze wyjątku - należy zgodzić się również na kupowanie amunicji dla Ukrainy poza Europą, ponieważ mamy do czynienia ze stanem wyższej konieczności - relacjonował zakończone spotkanie unijnych ministrów spraw zagranicznych szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau.

Na Placu Czerwonym w Moskwie trwają przygotowania do Dnia Zwycięstwa.

/ Sergei Ilnitsky / PAP/EPA

Kolejny pakiet sankcyjny przeciwko Rosji za agresję na Ukrainę jest w fazie dyskusji. Może on zostać przyjęty nie wcześniej niż "głęboko w maju" - poinformował po posiedzeniu unijnych ministrów spraw zagranicznych w Luksemburgu szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau.

Wraz z poprawą warunków atmosferycznych na Ukrainie, siły rosyjskie mogą przejść do ofensywy na kilku kierunkach - powiedział rzecznik Rady Bezpieczeństwa USA John Kirby w rozmowie z Voice of America.

Albo powolna śmierć w więzieniu, albo nadzieja na lepsze życie, a w najgorszym razie - szybka śmierć. Przed takimi dylematami stali rosyjscy więźniowie zakażeni wirusem HIV, którzy zostali zwerbowani przez Grupę Wagnera do walki w Ukrainie. Z relacji schwytanych przez ukraińskich żołnierzy najemników wynika, że w koloniach karnych nie otrzymywali niezbędnego leczenia, a takowe obiecano im, jak pójdą w kamasze.

Rozmowy z unijnym komisarzem ds. handlu Valdisem Dombrovskisem na temat towarów rolnych z Ukrainy będą kontynuowane we wtorek - powiedział podczas konferencji prasowej minister rolnictwa Robert Telus.

List z nieznaną substancją został wysłany do francuskiej ambasady w Moskwie - przekazała agencja informacyjna TASS, powołując się na organy ścigania. Na miejscu pracują śledczy.

Najemnicy Grupy Wagnera nie zamierzają samodzielnie iść w kierunku Słowiańska i Kramatorska - powiedział szef firmy najemniczej Jewgienij Prigożyn. Według niego, mogą to zrobić regularne wojska armii rosyjskiej.

Ukraińskie media opublikowały nagranie zrobione nad Wuhłedarem w obwodzie donieckim. Nie wiadomo dokładnie, kiedy wideo powstało.

Port lotniczy Moskwa-Wnukowo działa normalnie, a przestrzeń powietrzna jest otwarta - poinformowała służba prasowa lotniska, cytowana przez agencję informacyjną RIA Nowosti.

Wcześniej TASS informował, że przestrzeń powietrza nad lotniskiem została zamknięta z powodu zaobserwowania drona.

Ukraina nie potrzebuje zgody Rosji, by przystąpić do NATO - oświadczył rzecznik MSZ w Kijowie Ołeh Nikołenko. To niebezpieczne, że niektórzy węgierscy politycy uzależniają bezpieczeństwo Europy od zachcianek Rosji - dodał.

Dyplomata odniósł się do wypowiedzi wiceprzewodniczącej węgierskiego parlamentu Dóry Dúró, która powiedziała rosyjskiej gazecie "Izwiestija", że Ukraina może wejść do NATO, tylko jeśli zgodzi się na to Rosja.

Informacji medialnych jest coraz mniej. Wcześniej obserwowaliśmy walkę na wielu frontach, a w tym momencie Rosjanie skupili się na okolicy Bachmutu i Awdijiwki. Pogoda też nie sprzyja uderzeniom z wykorzystaniem sprzętu ciężkiego. Jest jedno wielkie bagno - mówił w Radiu RMF24 Bartłomiej Wypartowicz z portalu Defence24, autor Raportu Wojennego. Tomasz Terlikowski pytał swojego gościa, czy nie zaczyna się zapominanie o wojnie.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wypartowicz: Ważne, żeby cały czas mówić o wojnie

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow zaprzeczył, jakoby prezydent Rosji Władimir Putin miał sobowtórów.

Polityk odniósł się również do twierdzeń, że rosyjski przywódca korzysta z bunkra. Putin pozostaje aktywny, nigdy nie był w żadnym bunkrze - zapewnił.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow odniósł się do coraz częstszych w ostatnim czasie donosów w Rosji. Jak stwierdził, "jest to obrzydliwe".

Szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow wykorzystał posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ do ataku na Stany Zjednoczone i inne kraje Zachodu, a także międzynarodowe organizacje, jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Podkreślał, że Waszyngton przyjął politykę niszczenia; mówił, że ONZ przeżywa głęboki kryzys.

Tłumaczył, że "specjalna operacja wojskowa" (tak Rosjanie określają inwazję na Ukrainę - przyp. red.) ma na celu eliminowanie zagrożeń stwarzanych od lat przez NATO i chronić przed bezpośrednimi groźbami eksterminacji i wypędzenia.

Na początku posiedzenia sekretarz generalny ONZ Antonio António Guterres powiedział, że rosyjska inwazja na Ukrainę jest naruszeniem Karty Narodów Zjednoczonych i prawa międzynarodowego, powoduje ogromne cierpienia i spustoszenie kraju i narodzie.

Nie jesteśmy w stanie przyjąć dzisiaj 11. pakietu sankcji wobec Rosji - oświadczył szef unijnej dyplomacji Josep Borrell. W Luksemburgu trwa posiedzenie unijnych ministrów spraw zagranicznych.

Najemnicza rosyjska grupa Wagnera, która atakuje Bachmut na wschodzie Ukrainy, wysyła do walk kobiety - byłe więźniarki - przekazał Mychajło Kryżaniwski, podpułkownik ukraińskiej Gwardii Narodowej.

Azamat Jałdarow, jeden z najemników Grupy Wagnera, który przyznał się do zabicia ukraińskich cywilów w Bachmucie i Sołedarze, został zatrzymany przez policję w obwodzie saratowskim. Informację przekazał założyciel serwisu Gulagu.net Władimir Osieczkin.

Ukraiński wywiad wojskowy zamierzał uderzyć na obiekty w Rosji, w tym na Moskwę, w rocznicę rozpoczęcia rosyjskiej inwazji - poinformował dziennik "The Washington Post", powołując się na dokumenty amerykańskiego wywiadu, które niedawno wyciekły do sieci. Amerykanie odwiedli Ukraińców od tych planów.

Rosyjski opozycjonista Aleksiej Nawalny dostał dobę na zapoznanie się z aktami swojej sprawy, które liczą 700 stron. Kolejna rozprawa przeciwko politykowi odbędzie się w środę - poinformował portal Radia Swoboda.

Szef rosyjskiego MSZ Siergiej Ławrow powiedział w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, że "świat znalazł się w bardziej niebezpiecznej sytuacji, niż nawet podczas zimnej wojny".

Ławrow poprowadził posiedzenie, którego tematem przewodnik był multilateralizm i obrona Karty Narodów Zjednoczonych.

Dla pokoju w Europie potrzebujemy Ukrainy w Unii Europejskiej i NATO - oświadczyła premier Estonii Kaja Kallas po rozmowach z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim w Żytomierzu w Ukrainie.

Szefowa estońskiego rządu, która wybrała Ukrainę jako cel swojej pierwszej wizyty zagranicznej po niedawnym, ponownym powołaniu na szefową rządu, wyraziła nadzieję, że wszystkie państwa UE przyłączą się do inicjatywy finansowania dostaw amunicji dla ukraińskiej armii.

Słowa o otwartych drzwiach NATO dla Ukrainy już są niewystarczające, potrzeba konkretnego harmonogramu działań przed lipcowym szczytem Sojuszu w Wilnie - oświadczył prezydent Łotwy Egils Levits.

Rosyjskie statki od miesięcy transportują przez Morze Kaspijskie duże ilości amunicji - podał "Wall Street Journal", powołując się na dokumenty wywiadu. W ciągu ostatniego półrocza Iran miał tą drogą wysłać 300 tys. pocisków artyleryjskich i milion sztuk innej amunicji.

Jak podał dziennik, transport drogą morską stwarza wyzwanie dla starań USA, by zakłócić wsparcie Teheranu dla rosyjskiej machiny wojennej i pokazuje pogłębiającą się współpracę obu reżimów.

Diabeł ubrał się w ornat i ogonem na mszę dzwoni. Mamy dziś do czynienia z kolejną próbą wykorzystywania przez Rosję członkostwa w ONZ, szczególnie w Radzie Bezpieczeństwa, jako okazji do szerzenia wojennej propagandy. W związku z tym Polska nie weźmie udziału w dzisiejszej debacie otwartej Rady Bezpieczeństwa - powiedział ambasador RP przy ONZ Krzysztof Szczerski w oświadczeniu przed wystąpieniem szefa rosyjskiego MSZ Siergieja Ławrowa w Radzie Bezpieczeństwa na temat multilateralizmu i obrony Karty Narodów Zjednoczonych.

Państwa bałtyckie - Litwa, Łotwa i Estonia - nigdy nie były i nie są krajami poradzieckimi, bo były pod okupacją ZSRR - oświadczył w szef MSZ Łotwy Edgars Rinkēvičs.

Lu Shaye, ambasador Chin we Francji, w piątkowym wywiadzie dla telewizji LCI został zapytany o stanowisko wobec anektowanego Krymu. Dyplomata odpowiedział: "zależy, jak patrzeć na to zagadnienie", podkreślając, że "nie jest to takie proste". Dodał, że półwysep "początkowo był rosyjski".

Dziennikarz zauważył, że według prawa międzynarodowego Krym należy do Ukrainy. Według prawa międzynarodowego nawet kraje byłego ZSRR nie mają czynnego statusu, bo nie ma międzynarodowej umowy, która by potwierdzała ich status jako suwerennych państw - powiedział ambasador.

Słowa wywołały krytykę ze strony m.in. Ukrainy i krajów bałtyckich. Do ministerstw spraw zagranicznych Litwy, Łotwy i Estonii wezwani zostali szefowie chińskich placówek dyplomatycznych w tych krajach.

Dziś rzeczniczka MSZ w Pekinie Mao Ning zapewniła, że Chiny szanują status krajów poradzieckich jako niepodległych, suwerennych państw. Z kolei ambasada Chin we Francji oświadczyła, że wypowiedź ambasadora to jego osobista opinia, której nie należy nadinterpretować i traktować jako politycznej deklaracji Pekinu.

Ukraina wybrała drogę do europejskich wartości i płaci za to najwyższą z możliwych cen - powiedział przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy Rusłan Stefanczuk w Pradze na konferencji przewodniczących europejskich parlamentów. Swój udział w konferencji nazwał historycznym.

Przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy Rusłan Stefanczuk / Martin Divisek / PAP/EPA

Ukraina i Rosja mogą wymienić wszystkich jeńców wojennych - poinformował szef ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) Kyryło Budanow. Według niego, "porozumienie w tej sprawie jest coraz bliżej".

To wydarzenie bez precedensu w historii świata. Nikt tego nie zrobił. Wszystkie wymiany odbywają się po zakończeniu działań zbrojnych, a nie w czasie - zauważył szef HUR.

Piłkarska reprezentacja Ukrainy postanowiła nie wycofywać się z eliminacji do mistrzostw Europy w 2024 roku. Wcześniej wspominano o takiej możliwości ze względu na udział w eliminacjach Białorusinów.

Na Zachodzie uważa się, że to Ukraina jest odpowiedzialna za zabójstwo Darii Duginy - podał "The Washington Post", powołując się na ujawnione niedawno dokumenty amerykańskiego wywiadu.



Ukraińskie władze poinformowały, ze wieczorem 22 kwietnia Rosja przeprowadziła ataki rakietowe na Charków i oddaloną o 13 km wieś Kotlary w obwodzie charkowskim.

Szef miejscowej administracji obwodowej Ołeh Syniehubow powiedział, że w Kotlarach zniszczone zostały dwa prywatne domy, a 10 kolejnych uległo częściowemu zniszczeniu. Nie było ofiar.

Daria Trepowa, oskarżona o zabicie propagandysty Władlena Tatarskiego , na rozprawie sądowej w sprawie apelacji od jej aresztowania powiedziała, że żałuje tego, co się stało - poinformowała rosyjska agencja informacyjna RIA Nowosti.

Chcę powiedzieć, że jest mi bardzo przykro z powodu tego, co się stało. Każdego dnia modlę się o zdrowie ofiar - powiedział Trepowa, sprzeciwiając się zamknięciu rozprawy dla mediów.

Założyciel internetowego projektu Gulagu.net Władimir Osieczkin poinformował, że w obwodzie saratowskim zatrzymany został Azamat Uldarow, jeden z byłych dowódców grupy Wagnera. Mówił on o mordowaniu dzieci w Bachmucie i Sołedarze, a także byłych więźniów, którzy odmówili wykonania rozkazu.

Uczestnictwo rosyjskich sportowców w wydarzeniach międzynarodowych będzie sukcesem Władimira Putina - mówiła w Pradze marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Według niej, uchwały w tej kwestii powinny podjąć parlamenty państw UE.

Marszałek Sejmu bierze w stolicy Czech udział w konferencji przewodniczących parlamentów państw Unii Europejskiej.

Ukraiński wywiad wojskowy zamierzał uderzyć na obiekty w Rosji, w tym na Moskwę, w rocznicę rozpoczęcia rosyjskiej inwazji - poinformował dziennik "The Washington Post", powołując się na dokumenty amerykańskiego wywiadu, które niedawno wyciekły do sieci. Amerykanie odwiedli Ukraińców od tych planów.

Gubernator obwodu biełgorodzkiego Wiaczesław Gładkow poinformował, że ukraińska armia ostrzelała miejscowość Yasne Zori. W zdarzeniu nikt nie został ranny, uszkodzone zostały dwa budynki.

Premier Mateusz Morawiecki spotkał się z przedstawicielami organizacji pozarządowych zaangażowanych w pomoc i wolontariat na rzecz Ukrainy.

W spotkaniu uczestniczyła również minister ds. integracji społecznej Agnieszka Ścigaj oraz wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker.

Polski Związek Olimpijski nie może funkcjonować jak biuro podróży. Dużo zmian przed nami - mówił nowy szef PKOl Radosław Piesiewicz w Rozmowie w południe w RMF FM. Podkreślał też, że celem numer jeden jest dla niego niedopuszczenie do startu Rosjan i Białorusinów na przyszłorocznych igrzyskach w Paryżu.

Wypowiedzi ambasadora Chin w Paryżu na temat Ukrainy były wyrazem osobistego punktu widzenia, nie powinny być nadinterpretowane i nie są deklaracją polityki Chin - poinformowała chińska ambasada we Francji w oficjalnym komunikacie.

Zapytany o swoje stanowisko w sprawie Krymu, czy jest częścią Ukrainy, czy nie, ambasador Lu Shaye powiedział w wywiadzie wyemitowanym w piątek we francuskiej telewizji, że historycznie był częścią Rosji i został oddany Ukrainie przez byłego sowieckiego przywódcę Nikitę Chruszczowa.

"Rosja podsyca regionalizmy dążąc do wywołania podziałów w społeczeństwie i wzniecenia tendencji separatystycznych" - ocenił pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP Stanisław Żaryn.

Papież Franciszek przyjmie w czwartek na audiencji premiera Ukrainy Denysa Szmyhala - zapowiedział Watykan.

To będzie najwyższy rangą przedstawiciel władz Ukrainy, który odwiedzi papieża od początku rosyjskiej agresji na ten kraj 14 miesięcy temu.

Naszym interesem narodowym jest to, żeby Ukraina obroniła się przed inwazją rosyjską, w związku z tym wspieramy Ukrainę, także sprzętowo - mówił wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

Dodał, że luka powstała po wysłania sprzętu na Ukrainę została wypełniona.

Szef resortu obrony wraz z prezesem Prawa i Sprawiedliwości wziął udział w konferencji "Rok od ustawy o obronie Ojczyzny - Rok ważnych zmian".

Nie sprawdziły się teorie przedstawiane przez celebrytów, geostrategów, którzy mówili, że wojsko musi być nieliczne, za to dobrze wyszkolone. Wojna na Ukrainie pokazuje, że wojsko musi być liczne i musi mieć również rozwinięte rezerwy - mówił wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

Szef resortu obrony wraz z prezesem Prawa i Sprawiedliwości wziął udział w konferencji "Rok od ustawy o obronie Ojczyzny - Rok ważnych zmian".

"Wolny Świat musi dalej wspierać Ukrainę, aby całkowicie pokonała Rosję, bo zamrożenie konfliktu - ulubiony rosyjski sposób gry na zwłokę - pozwoliłoby jedynie na dalsze szerzenie się imperialnej ideologii Moskwy" - piszą premierzy Polski, Czech i Słowacji w artykule dla amerykańskiego opiniotwórczego dwumiesięcznika "Foreign Affairs".

Ambasador Szwajcarii w Berlinie Paul Rene Seger broni odmowy swojego kraju przekazania Ukrainie amunicji produkcji szwajcarskiej.

Szwajcaria postanowiła wyrzec się użycia siły militarnej i oznacza to również, że nie wspieramy wojen - powiedział dyplomata w wywiadzie dla "Augsburger Allgemeine". Wskazał na wymóg neutralności, mówiąc: To część naszego DNA.

Ukraińskie dzieci mają problemy ze znalezieniem szkoły w Holandii - wynika z raportu agencji edukacyjnej DUO.

Problemem jest brak nauczycieli oraz rosnąca liczba dzieci imigrantów z innych krajów.

Nie będzie rosyjskiego ataku z użyciem broni jądrowej, gdy armia ukraińska wejdzie na Krym - uważa szef wywiadu wojskowego Ukrainy (HUR) generał Kyryło Budanow. W rozmowie z portalem RBK Ukraina Budanow zapowiada również "przełomową bitwę" tej wiosny.

Porozumienie w sprawie finansowania dostaw amunicji dla Ukrainy wciąż nie zostało osiągnięte - powiedział w Luksemburgu szef unijnej dyplomacji Josep Borrell przed rozpoczęciem spotkania unijnych ministrów spraw zagranicznych.

Kraje UE nie osiągnęły zgody ws. zapisów prawnych tzw. "drugiej ścieżki" planu dostaw amunicji dla Ukrainy, która zakłada zwiększenie produkcji broni i amunicji w Europie.

"Nie będzie prawdziwego pokoju ani dla Ukrainy, ani dla reszty świata, jeśli Rosja nie zostanie pociągnięta do odpowiedzialności za wszystkie swoje zbrodnie, w tym zbrodnię agresji na Ukrainę i wszystkie późniejsze zbrodnie wojenne, zbrodnie przeciwko ludzkości i ludobójstwo" - napisał minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba na łamach niemieckiego dziennika "Welt".

"Wielu z nas myślało, że XXI wiek będzie wiekiem pokoju, rozwoju i współpracy. Zamiast tego Rosja wrzuciła nas z powrotem w długi XIX wiek podboju kolonialnego. Pozostawiła krwawiącą ranę w sercu Europy" - zauważył Kułeba.

Rosyjskie władze poinformowały o ataku dronów w okupowanym przez Rosję Sewastopolu. W sieci pojawiają się już nagrania.

Rosyjska armia w wyniku dotychczasowych strat na froncie i problemów z dowodzeniem nie jest przygotowana do efektywnej odpowiedzi na szeroką ukraińską kontrofensywę - ocenia Instytut Badań nad Wojną.



"Rosyjscy żołnierze to nie są dzielni wojownicy, ale mordercy i przestępcy, którzy prowadzą brutalną, krwawą i nieludzką wojnę. Regularnie mordują cywilów w sposób najbardziej koszmarny i barbarzyński, wygłaszając nonsensy o nazistach, kiedy to, co tak naprawdę powinni zrobić, to spojrzeć w lustro" - napisała na Twitterze misja USA przy Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, zamieszczając krótki film obrazujący okrucieństwa rosyjskich wojskowych.