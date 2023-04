Proszę dać nam więcej broni, zamiast ciągle próbować nas usadzić za stołem negocjacyjnym - wezwał w niedzielę Ołeksij Daniłow, sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony (RBNiO) Ukrainy. Ocenił, że broń to jedyny zrozumiały argument dla Rosji.

Zdjęcie ilustracyjne / MIGUEL A. LOPES / PAP

"Kiedy cel rosyjskiego agresora pozostaje niezmienny, czyli zniszczenie Ukrainy, inicjatywy pokojowego uregulowania, które wybrzmiewają w ostatnim czasie, to nic innego, niż prorosyjska pokojowość. Nie trzeba nas ciągle sadzać za stołem negocjacyjnym, dajcie nam wystarczająco broni. Broń to najlepszy pośrednik i jedyny zrozumiały dla Rosji argument do rozmów" - napisał Daniłow w mediach społecznościowych.