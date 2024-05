Ostrzeżenia drugiego stopnia wydano dla województw:

dolnośląskiego (powiaty: milicki, oleśnicki i trzebnicki),

kujawsko-pomorskiego,

łódzkiego (zachodnia części),

mazowieckiego (północno-wschodnia część),

opolskiego (powiaty: kluczborski, namysłowski i oleski),

pomorskiego (oprócz wschodniu regionu)

śląskiego (m. Częstochowa, powiaty: częstochowski i kłobucki),

warmińsko-mazurskiego (wschodnia część),

wielkopolskiego (wschodnia część).

Tam prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do 30 mm, oraz porywy wiatru do 90 km/h, lokalnie 100 km/h. Miejscami możliwy jest grad.

Alerty będą obowiązywać dziś od 12 do 22.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczą województw:

pozostałego obszaru woj. dolnośląskiego (oprócz zachodniej części),

lubuskiego (powiat wschowski),

pozostałego obszaru woj. łódzkiego,

małopolskiego,

pozostałego obszaru woj. mazowieckiego (poza Siedlcami i powiatem siedleckim),

pozostałego obszaru woj. opolskiego,

podkarpackiego (zachodnia część),

podlaskiego (poza powiatem hajnowskim),

pozostałego obszaru woj. pomorskiego,

pozostałego obszaru woj. śląskiego,

świętokrzyskiego,

pozostałego obszaru woj. warmińsko-mazurskiego,

pozostałego obszaru woj. wielkopolskiego,

zachodniopomorskiego (wschód regionu).

Tam prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 85 km/h.

Ostatnie alerty drugiego stopnia przestaną obowiązywać o północy.

Gdzie jest burza?

Gdzie pada deszcz?

Jaka jest temperatura?

Niedziela ostatnim ciepłym dniem

Synoptyczka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Ewa Łapińska poinformowała, że w niedzielę nadal będzie ciepło, ale - jak dodała - będzie to "taki ostatni fajny, ciepły dzień".

Termometry wskażą ok. 21-22 st. C na krańcach zachodnich, Suwalszczyźnie, Podlasiu i nad morzem.

Najcieplej będzie w centralnej Polsce: do 25 st. C i na południu - nawet 26 st. C - powiedziała w rozmowie z PAP. Wiał będzie słaby i umiarkowany południowy i południowo-zachodni. W czasie burz porywy wiatru osiągną 75 km/h, a w pasie od Pomorza przez Warmię, Mazury i Kujawy po Mazowsze - nawet do 90 km/h. Towarzyszyć im będą opady deszczu do 25 mm.

W nocy z niedzieli na poniedziałek w całej Polsce zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami - poinformowała synoptyczka. Miejscami opady deszczu do ok. 20 mm, a na Pomorzu i w Polsce centralnej, aż po Opolszczyznę i Małopolskę - burze, początkowo z gradem.

Termometry wskażą od 9 st. C na zachodzie, przez 9-10 st. C nad morzem i w rejonach podgórskich, po 13 st. C na wschodzie Polski. Wiał będzie słaby i umiarkowany wiatr z kierunków południowo-zachodnich, w czasie burz w porywach do 70 km/h.