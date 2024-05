W związku z budową kładki nad drogą krajową 94 od wtorku (7 maja) w okolicy węzła Modlnica nastąpi zmiana organizacji ruchu. Na odcinku ok. 500 m zamknięty będzie lewy pas ruchu na obu jezdniach, w kierunku węzła Modlnica i w kierunku Katowic.

Elementy metalowej konstrukcji kładki / GDDKiA / GDDKiA

Kierowcy będą mieli do dyspozycji prawy pas ruchu oraz pas do zjazdu i pas do włączania się do ruchu - tłumaczy Kacper Michna z Krakowskiego oddziału GDDKiA. Na środku drogi, w pasie rozdziału między jezdniami, będziemy budować podporę tymczasową, wykorzystywaną podczas budowy kładki - wyjaśnił.

Taka organizacja ruchu potrwa do końca września.

Fundamenty i przyczółki kładki są już gotowe, a stalowa konstrukcja jest już na placu budowy.

Kładka ułatwi mieszkańcom Wielkiej Wsi pokonanie ruchliwej trasy 94, która w przyszłości stanie się częścią drogi S52. Zgodnie z przepisami na drogach ekspresowych i prowadzących do nich łącznicach nie może być przejść dla pieszych, dlatego konieczna jest budowa kładki.

Kładka będzie miała 70 m długości i 4 m szerokości. Planowany termin zakończenia jej budowy to listopad.