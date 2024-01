Niemiecki rząd chce wesprzeć obronę Ukrainy dostawą śmigłowców wojskowych z zasobów Bundeswehry. Minister obrony Boris Pistorius stwierdził, że kraj ten otrzyma sześć wielozadaniowych śmigłowców Sea King Mk41, pakiety akcesoriów i części zamiennych. W planie są też szkolenia dla Ukraińców. W tym artykule znajdziesz najważniejsze wydarzenia związane z wojną w Ukrainie z 24 stycznia.

Wtorkowe zniszczenia w Kijowie / OLEG PETRASYUK / PAP/EPA





08:30

Sea King to "sprawdzony i solidny śmigłowiec, który pomoże Ukraińcom w wielu obszarach: od rozpoznania nad Morzem Czarnym po transport żołnierzy. Jest to pierwsza niemiecka dostawa tego rodzaju - stwierdził niemiecki minister obrony.

08:00

Zadaniem na najbliższe miesiące jest zbudowanie synergii pomiędzy rynkiem polskim, europejskim, a otwartym rynkiem ukraińskim - uważa Paweł Kowal, Według niego zamrożone na Zachodzie rosyjskie środki mogą być ważnym elementem wsparcia tej odbudowy.

Kowal, który ma zostać pełnomocnikiem ds. odbudowy Ukrainy, był pytany przez PAP o to, jak ocenia w kontekście planów odbudowy Ukrainy to, że na ostatnim posiedzeniu w Brukseli europejscy szefowie MSZ zgodzili się politycznie co do tego, aby dochody z zamrożonych aktywów banku centralnego Rosji zostały przekazane do Kijowa.

Polityk ocenił, że to krok w dobrym kierunku, a szef polskiego MSZ Radosław Sikorski "mocno te sprawy poprowadzi".



07:00

Prokremlowscy blogerzy wojenni oceniają, że przewaga technologiczna pozwala siłom ukraińskim wykrywać próby koncentracji wojsk rosyjskich, które są od razu ostrzeliwane, co uniemożliwia przełamanie frontu, gdzie trwają walki pozycyjne - podał Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

Amerykański think tank relacjonuje w najnowszym raporcie, że w ocenie blogerów wojska rosyjskie mają problem z poradzeniem sobie z atakami dronów i ostrzałami ukraińskimi w stopniu, który pozwoliłby na przełamanie walki pozycyjnej.

Rosjanie nie mogą stworzyć większego liczebnie zgrupowania, które przedarłoby się przez ukraińskie linie obrony, bo wszelkie skupiska wojsk większe od batalionu są atakowane przez Ukraińców.





06:00

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że we wtorkowych rosyjskich atakach rakietowych na terenie całego kraju zginęło 18 osób, a ponad 130 zostało rannych. W wieczornym przemówieniu wideo powiedział, że uderzono w ponad 200 obiektów, w tym 139 budynków mieszkalnych.

Wcześniej we wtorek władze położonego na wschodzie Ukrainy Charkowa podały, że osiem osób zginęło w rosyjskim ostrzale.

Charków ostrzeliwany był w nocy z poniedziałku na wtorek i we wtorkowy poranek. Podobnie jak Kijów.