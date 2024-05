Kilka groźnych wypadków z udziałem dzieci poruszających się na hulajnogach elektrycznych odnotowała w ostatnich dniach mazowiecka policja. Mundurowi apelują o ostrożność i przytaczają przykłady.

Policja w Piasecznie informowała o 10-latku jadącym hulajnogą elektryczną, który na czerwonym świetle wjechał wprost pod koła auta. Na szczęście miał na głowie kask i nie jechał szybko, więc nie doznał poważnych obrażeń - skończyło się na potłuczeniach.

W środę w Płońsku 11-letni chłopiec jadąc taką hulajnogą, nagle stracił panowanie nad pojazdem, przewrócił się i uderzył głową o chodnik. Dziecko z obrażeniami ciała zostało przewieziony karetką do szpitala.

Tego samego dnia poszkodowany został 10-latek z podradomskiej Jedlanki. Według policji chłopiec poruszał się hulajnogą po niewłaściwej stronie jezdni i doprowadził do zderzenia z pojazdem marki Audi. Dziecko doznało obrażeń ciała i trafiło do szpitala.

We wtorek w Białobrzegach doszło do potrącenia jadących nielegalnie jedną hulajnogą dwóch chłopców w wieku 11 i 14 lat. Jak ustalili policjanci, 45-letni kierowca cupry wyjeżdżając z posesji, nie zauważył jadącej ścieżką rowerową hulajnogi. W wyniku zderzenia 14-latek podróżujący jako pasażer doznał obrażeń nogi i został przewieziony do szpitala.

Dzieci na hulajnodze elektrycznej - przepisy

Dopuszczalna prędkość, z jaką można poruszać się na hulajnodze elektrycznej wynosi 20 km/h, ale prędkość zawsze należy dostosować do warunków panujących na drodze.

Osoby między 10. a 18. rokiem życia muszą też mieć uprawnienia do kierowania hulajnogą elektryczną - kartę rowerową lub prawo jazdy kat. AM, A1, B1 bądź T.

Dzieci w wieku do 10 lat mają zakaz korzystania z hulajnogi elektrycznej na drodze. Wyjątek stanowi strefa zamieszkania, gdy dziecko jest pod opieką osoby dorosłej.

Jadąc hulajnogą elektryczną, należy korzystać z drogi dla rowerów bądź pasa ruchu dla rowerów. W razie ich braku można skorzystać z jezdni, ale tylko wtedy, gdy ruch na niej odbywa się z dopuszczalną prędkością do 30 km/h. Gdy jest ona wyższa, brakuje drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, można jeździć po chodniku lub drodze dla pieszych.

Trzeba wtedy pamiętać o tym, by ustąpić pierwszeństwa pieszym, a także dostosować swą prędkość do ich prędkości.