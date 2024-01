Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wezwał do przeprowadzenia międzynarodowego śledztwa w sprawie katastrofy rosyjskiego samolotu Ił-76. Według Moskwy maszyna przewoziła ukraińskich więźniów w drodze na wymianę.

Wołodymir Zełenski / OLEG PETRASYUK / PAP/EPA

Jest oczywiste, że Rosjanie igrają z życiem ukraińskich więźniów, z uczuciami ich krewnych i emocjami naszego społeczeństwa - oświadczył w swoim codziennym przemówieniu Wołodymyr Zełenski. Prezydent nie potwierdził, ani nie zaprzeczył, że ofiarami katastrofy rzeczywiście byli więźniowie z Ukrainy.



We wtorek Ukraina i Rosja miały przeprowadzić wymianę jeńców. Rosjanie oświadczyli, że nie doszło do niej, gdyż samolot z 65 ukraińskimi jeńcami wojennymi na pokładzie został zestrzelony przez Ukraińców. Strona ukraińska oświadczyła wcześniej, że Ił-76 przewoził pociski rakietowe S-300.



Ukraina nie wie, kto znajdował się w rozbitym w Rosji samolocie Ił-76 i nie została poinformowana - jak zazwyczaj - o możliwym transporcie jeńców do wymiany drogą powietrzną - oświadczył ukraiński wywiad wojskowy HUR.



Strona ukraińska nie została poinformowana o konieczności zapewnienia bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej w rejonie Biełgorodu - dodano w komunikacie.



Ukraiński wywiad ocenił, że wszystko to wskazuje na umyślne działania Rosji, zagrażające życiu i zdrowiu jeńców wojennych. W komunikacie zaznaczono, że rosyjscy jeńcy do wtorkowej wymiany zostali przetransportowani na czas do punktu, w którym miała się ona odbyć.