​Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie Paweł Zalewski, wiceminister obrony narodowej z Polski 2050-Trzeciej Drogi. Porozmawiamy z nim m.in. o sporze wokół ambasadora RP przy NATO.

Paweł Zalewski / Piotr Szydłowski / RMF FM

Naszego gościa zapytamy też o to, czy Polska powinna wypowiedzieć traktat ottawski, dlaczego Polsce 2050 nie podoba się nowa komisja ds. badania wpływów rosyjskich i białoruskich oraz jak układa się współpraca w samorządach w ramach Trzeciej Drogi.

Na rozmowę Roberta Mazurka zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do portalu Interia.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!