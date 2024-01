Rosyjski samolot transportowy Ił-76 rozbił się w obwodzie biełgorodzkim w Rosji. Na pokładzie - jak informuje agencja TASS, powołując się na ministerstwo obrony Rosji - "było 65 wziętych do niewoli żołnierzy Sił Zbrojnych Ukrainy". Źródła Ukrainskiej Prawdy w Sztabie Generalnym Sił Zbrojnych Ukrainy oznajmiły, że samolot transportował pociski rakietowe S-300.

Samolot Ił-76 rozbił się w graniczącym z Ukrainą obwodzie biełogordzkim. Do wypadku doszło ok. godziny 11:00 czasu moskiewskiego.

Rosyjski resort obrony poinformował, że na pokładzie znajdowało się 65 wziętych do niewoli żołnierzy Sił Zbrojnych Ukrainy przewiezionych na wymianę do obwodu biełgorodzkiego, a także sześciu członków załogi i trzy osoby towarzyszące.

Tymczasem według źródeł Reutersa, zestrzelenie Ił-76 jest wynikiem działań ukraińskiej armii.

Źródła Ukrainskiej Prawdy w Sztabie Generalnym Sił Zbrojnych Ukrainy oznajmiły, że samolot transportował pociski rakietowe S-300.

Rosyjski kanał Baza na Telegramie zamieścił nagranie, na którym widać duży samolot spadający na ziemię. Następnie doszło do eksplozji.

Rosyjski kanał 112 na Telegramie podaje, że miejsce katastrofy zostało otoczone przez wojsko. "Szczątki samolotu rozsypały się na przestrzeni kilku kilometrów" - przekazano "112".

Gubernator obwodu Wiaczesław Gładkow poinformował o "bliżej nieokreślonym incydencie". Na miejscu są już śledczy i ratownicy.

Ił-76 to wojskowy samolot transportowy przeznaczony do transportu powietrznego żołnierzy, ładunków, sprzętu wojskowego i broni. Na jego pokład może wejść do 90 pasażerów.