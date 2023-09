Komisja Europejska nie przedłużyła embarga na import ukraińskiego zboża do sąsiednich krajów. Zdecydowały naciski Ukrainy - donosi z Brukseli korespondentka RMF FM, informując o trwających do ostatniej chwili rozmowach telefonicznych z Kijowem. Po informacji z Brukseli premier Morawiecki powtórzył, że rząd przedłuży zakaz wwozu ukraińskiego zboża, mimo braku zgody KE.

Komisja Europejska nie przedłużyła embarga na import ukraińskiego zboża do sąsiednich krajów - taką informację podała agencja Reutera. Embargo na ukraińskie zboże do pięciu krajów Unii Europejskiej wygasa o północy.

Zdecydowały naciski Ukrainy - donosi z Brukseli korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginion, która dowiedziała się, że do ostatniej chwili były telefony z Kijowa na najwyższym szczeblu.

Wyraźnie KE uwzględniła dane i statystki dostarczane wyłącznie przez Ukrainę i nie wzięła pod uwagę danych przesłanych przez Polskę i komisarza ds. rolnictwa Janusza Wojciechowskiego - relacjonuje nasza dziennikarka.

Zgodnie z tą decyzją to nie UE, ale Ukraina ma dbać, żeby nie było nadmiernego napływu zboża do krajów sąsiadujących i wprowadzić skuteczne środki kontroli eksportu 4 zbóż, aby zapobiec zakłóceniom rynku w sąsiednich państwach członkowskich. "Ukraina zgodziła się na wprowadzenie w ciągu 30 dni wszelkich środków prawnych, w tym np. systemu zezwoleń na eksport, aby uniknąć gwałtownych wzrostów cen zbóż" - poinformowała w komunikacie Komisja Europejska.

Jak ustaliła dziennikarka RMF FM, jest poważne rozczarowanie po stronie komisarza Janusza Wojciechowskiego, także jeżeli chodzi o tryb podejmowania decyzji. To nie Ukraina jest członkiem Unii, żeby z nią ustalać - usłyszała w otoczeniu Wojciechowskiego nasza dziennikarka. Komisarz ma wysłać list protestacyjny do szefowej KE Ursuli von der Leyen.

Morawiecki: Polska utrzyma zakaz przywozu ukraińskiego zboża

Premier Mateusz Morawiecki powtórzył, że rząd przedłuży zakaz wwozu ukraińskiego zboża, mimo braku zgody KE. Przedłużymy zakaz wwozu ukraińskiego zboża. Nie będziemy słuchać Berlina, nie będziemy słuchać von der Leyen, Tuska czy Webera. Zrobimy to, bo to jest w interesie polskiego rolnika - powiedział Morawiecki w Ełku.

Mówił o tym wcześniej już wielokrotnie, między innymi 12 września w wieczornym orędziu. Morawiecki oświadczył wtedy, że jego rząd nie pozwoli, "by ukraińskie zboże zdestabilizowało polską wieś".

Polska po 15 września utrzyma całkowity zakaz przywozu ukraińskiego zboża. To embargo będzie dalej obowiązywać. Nie pozwolimy, by ukraińskie zboże zdestabilizowało polską wieś - oświadczył w telewizyjnym wystąpieniu.

Wiemy doskonale, że wielki międzynarodowy biznes rolny i oligarchowie chcą zarobić kosztem polskiego rolnika. Nie pozwolimy na to, nie ma na to naszej zgody - dodał szef rządu.

Jak informował premier Denis Szmyhal, Ukraina zwróci się o arbitraż do Światowej Organizacji Handlu (WTO), jeśli Polska jednostronnie zablokuje eksport ukraińskiego zboża.

Embargo na import z Ukrainy pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika do Bułgarii, Węgier, Polski, Rumunii i Słowacji zostało wprowadzone przez Komisję Europejską na początku maja. Początkowo zakaz obowiązywał do 5 czerwca, a następnie został przedłużony do 15 września. Tranzyt zbóż przez terytoria tzw. krajów przyfrontowych jest dozwolony.