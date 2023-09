Premier Ukrainy Denis Szmyhal mówił wcześniej, że kraj ten zwróci się o arbitraż do Światowej Organizacji Handlu (WTO), jeśli Polska jednostronnie zablokuje eksport ukraińskiego zboża.

Słowacja i Węgry wprowadzą własne zakazy

Ale Polska nie będzie osamotniona wprowadzając taki zakaz. Na podobny krok zdecydowała się Słowacja, a Węgry idą o krok dalej, zakazując importu nie tylko zboża, ale także warzyw, produktów mięsnych i miodu. Na węgierskiej liście są 24 punkty.

Embargo na import z Ukrainy pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika do Bułgarii, Węgier, Polski, Rumunii i Słowacji zostało wprowadzone przez Komisję Europejską na początku maja. Początkowo zakaz obowiązywał do 5 czerwca, a następnie został przedłużony do 15 września. Tranzyt zbóż przez terytoria tzw. krajów przyfrontowych jest dozwolony.