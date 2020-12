Jako Porozumienie odrzucamy alternatywę weto albo śmierć. Możliwe jest osiągnięcie rozwiązań, które zagwarantują suwerenność Polski i wspólną Europę - podkreślił wicepremier, lider Porozumienia Jarosław Gowin, odnosząc się do trwających negocjacji budżetowych w UE.

Wicepremier Jarosław Gowin w Sejmie / Leszek Szymański / PAP

Wicepremier Jarosław Gowin zaznaczył, że w opinii Porozumienia weto to "ostateczna ostateczność". Przypomniał również wypowiedź premiera Węgier Viktora Orbana z wtorku, że kraje członkowskie są "o centymetr" od wypracowania kompromisu.





Wierzę, że rozmowy, które rozpoczną się jutro na szczycie Unii Europejskiej podczas posiedzenia RE doprowadzą do tego, że wszyscy my Europejczycy zbliżymy się do siebie o ten brakujący centymetr - mówił lider Porozumienia.



Jako Porozumienie odrzucamy alternatywę +weto albo śmierć+. Przez cały czas możliwe jest osiągnięcie rozwiązań, które zagwarantują i suwerenność Polski, i wspólną Europę, i respektowanie niezawisłych praw naszego państwa, i możliwość korzystania z setek miliardów złotych, które popłyną do nas z funduszy unijnych - dodał.



Wicepremier zaznaczył, że jego ugrupowanie - Porozumienie - udzieliło jednoznacznego poparcia działaniom szefa rządu i pełnego mandatu do negocjowania "dobrego porozumienia" w imieniu społeczeństwa.



"Alternatywą dla rządu Zjednoczonej Prawicy są przedterminowe wybory"

Alternatywą dla rządu Zjednoczonej Prawicy są przedterminowe wybory; na pewno nie służyłoby to Polsce, wierzę że nikt z polityków Zjednoczonej Prawicy takiego scenariusza nie chce - powiedział lider Porozumienia.



My - jako Porozumienie - udzielamy jednoznacznego poparcia działaniom premiera Mateusza Morawickiego. Wydaje się, że te działania mają też stuprocentowe poparcie ze strony Prawa i Sprawiedliwości. Rozumiem i szanuję wątpliwości zgłaszane przez naszych partnerów z Solidarnej Polski - podkreślił Jarosław Gowin.



Jego zdaniem, "na końcu musi się liczyć nie interes tego czy innego ugrupowania, nie partykularny interes poszczególnych partii, tylko musi liczyć się interes całej Polski". Wierzę, że myślenie w kategoriach racji stanu, w kategoriach dobra Polski zwycięży u wszystkich polityków Zjednoczonej Prawicy - dodał wicepremier.



Jarosław Gowin zaznaczył, że "alternatywą dla rządu Zjednoczonej Prawicy są przedterminowe wybory". Przekonywał, że "na pewno nie służyłoby to Polsce". W czasach pandemii powinniśmy się skoncentrować wyłącznie na dwóch rzeczach: po pierwsze na walce o zdrowie i życie Polaków, po drugie na walce o każde miejsce pracy, o każdą polską firmę, a nie po raz kolejny wdawać się w kontredanse wyborcze - oświadczył.



Jak dodał, sondaże pokazują, że w wypadku przedterminowych wyborów, zakończyłyby się one "odsunięciem obozu prawicowego od władzy i to być może na długie lata". Wierzę że nikt z polityków Zjednoczonej Prawicy takiego scenariusza nie chce - mówił Gowin.