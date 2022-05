Brytyjski premier Boris Johnson w przemówieniu, które wygłosi we wtorek do parlamentu Ukrainy, ogłosi przekazanie temu krajowi kolejnej partii sprzętu wojskowego o wartości 300 mln funtów. Szef brytyjskiego rządu będzie pierwszym zagranicznym przywódcą, który zwróci się do Rady Najwyższej od czasu, gdy 24 lutego Ukraina została napadnięta przez Rosję.

/ ANDY RAIN / PAP/EPA W transmitowanym poprzez łącze wideo przemówieniu Boris Johnson powie m.in., że opór Ukrainy wobec tyranii stanowi wzór dla świata, a Wielka Brytania może być dumna z tego, że jest wśród jej przyjaciół. Jeśli chodzi o uzbrojenie, Johnson ogłosi przekazanie Ukrainie sprzętu do prowadzenia wojny elektronicznej, systemów radarowych, sprzętu do zakłócania nadajników GPS oraz tysięcy noktowizorów. Ponadto Ukraina otrzyma drony mające zapewnić wsparcie logistyczne odizolowanym oddziałom oraz kilkanaście samochodów Toyota Land Cruiser, które pomogą chronić urzędników cywilnych we wschodniej Ukrainie i ewakuować ludność z terenów objętych walkami. Johnson prawdopodobnie poda też więcej szczegółów na temat przekazania pocisków Brimstone i pojazdów opancerzonych Stormer, co ogłoszono już w zeszłym tygodniu. "Kiedy mój kraj stanął w obliczu zagrożenia inwazją podczas II wojny światowej, nasz parlament - podobnie jak wasz - kontynuował posiedzenia przez cały czas trwania konfliktu, a Brytyjczycy wykazali się taką jednością i determinacją, że pamiętamy czas największego zagrożenia jako naszą najlepszą godzinę" - powie Johnson nawiązując do słynnego przemówienia Winstona Churchilla z czerwca 1940 r. "To jest najlepsza godzina Ukrainy, epicki rozdział w waszej narodowej historii, który będzie pamiętany i wspominany przez kolejne pokolenia. Wasze dzieci i wnuki będą mówić, że Ukraińcy nauczyli świat, iż brutalna siła agresora nie znaczy nic wobec moralnej siły narodu, który jest zdeterminowany, by być wolnym" - podkreśli brytyjski premier. Johnson będzie pierwszym zagranicznym przywódcą, który zwróci się do Rady Najwyższej od czasu, gdy 24 lutego Ukraina została napadnięta przez Rosję. Zobacz również: Zełenski: Operacja ewakuacji ludności cywilnej z Mariupola jest kontynuowana [RELACJA]

Zełenski komentuje słowa Ławrowa o Żydach. "Czy izraelski ambasador pozostanie w Moskwie?"

​OBWE: Rosja dąży do aneksji Doniecka i Ługańska. Przeprowadzi referendum

68. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najważniejsze wydarzenia

Opracowanie: Anna Wachowska