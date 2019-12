Laureatka literackiej Nagrody Nobla Olga Tokarczuk odwiedzi szkołę w imigranckiej dzielnicy Tensta w Sztokholmie. Polska pisarka bierze udział w tygodniu noblowskim. W piątek podpisała krzesło w kawiarni Muzeum Nobla. We wtorek 10 grudnia odbierze z rąk króla Szwecji złoty medal oraz dyplom.

Olga Tokarczuk / ANDERS WIKLUND / PAP/EPA

Szkoła w Tensta, w okrytej złą sławą imigranckiej dzielnicy Sztokholmu, każdego roku zaprasza noblistów na spotkanie z uczniami. Ta tradycja ma już 30 lat.

Austriaka Petera Handkego, który otrzymał literackiego Nobla za rok 2019, szkoła nie zaprosiła. Władze szkoły obawiały się zapowiadanych protestów przeciwko przyznaniu mu nagrody.

Wystosowano zaproszenie do Olgi Tokarczuk, laureatki literackiej nagrody Nobla za 2018 rok. Niemałe zamieszanie wywołała w szwedzkich mediach informacja, że Tokarczuk nie pojawi się w szkole w Tensa.

Przedstawicielka Fundacji Noblowskiej Erika Lanner stwierdziła "z powodu licznych spotkań polska noblistka odmówiła spotkań z młodzieżą szkolną". Po prostu nie ma na to czasu. W tym roku tydzień noblowski jest wyjątkowo bogaty - uściśliła.

Zaszło nieporozumienie - wyjaśnił tłumacz pisarki na szwedzki Jan Henrik Swahn - Decyzja o braku spotkania w szkole w Tensta zapadła poza Olgą Tokarczuk.

W piątek polska noblistka, wspólnie z 13 innymi laureatami Nagrody Nobla w pięciu dziedzinach, odwiedziła Muzeum Nagrody Nobla (wcześniejsza nazwa Muzeum Noblowskie). To było pierwsze spotkanie noblistów. Laureaci podpisali znajdujące się w kawiarni krzesła oraz przekazali przedmioty mogące świadczyć o ich pracy lub osobiste kurioza.

W sobotę laureaci zaprezentują swoje noblowskie odczyty. Jak ujawniła Fundacja Noblowska, esej Olgi Tokarczuk zatytułowany jest "Czuły narrator". Tekst odczytany zostanie przez autorkę w języku polskim.

Literacki Nobel za wyobraźnię narracyjną

Olga Tokarczuk jest piątą laureatką literackiej nagrody Nobla z kraju nad Wisłą. Została uhonorowana za 2018 rok. Swoją decyzję Akademia Szwedzka ogłosiła w 2019 roku. Wcześniej ta prestiżowa nagroda trafiła do Wisławy Szymborskiej, Czesława Miłosza, Henryka Sienkiewicza i Władysława Reymonta.

Polska pisarka od lat była wymieniana wśród faworytów literackiej Nagrody Nobla. Jest także laureatką "The Man Booker International Prize 2018" za powieść "Bieguni" oraz dwukrotną laureatką Nagrody Literackiej "Nike" za powieści: "Bieguni" w 2008 roku i "Księgi Jakubowe" w 2015 roku. Należy do grona najczęściej tłumaczonych polskich pisarzy. Prawa do tłumaczenia jej książek zostały sprzedane już do ponad dwudziestu krajów.

Jak podała Szwedzka Akademia, Olga Tokarczuk otrzymała nagrodę "za wyobraźnię narracyjną, która z encyklopedyczną pasją prezentuje przekraczanie granic jako formę życia".