Dziś o godz. 8:00 Szlachetna Paczka udostępniła internetową Bazę Rodzin, które czekają na pomoc w tym roku. Niewielkim wysiłkiem, ale działając razem, możemy odmienić życie najbardziej potrzebujących - bo razem stać nas na dobro. Wystarczy wejść na www.szlachetnapaczka.pl, wybrać rodzinę i przygotować Szlachetną Paczkę. W tym roku darczyńcami są również: Mickiewicz, Miłosz, Żeromski, Prus – we własnych osobach.

/ Materiały prasowe

Przez trudniejszą sytuację ekonomiczną wielu z nas stać na mniej. Jest jednak coś, czego inflacja czy drożyzna nas nie pozbawią. To wspólne działanie, możliwość niesienia wsparcia w grupie i radość, która płynie z jednoczenia się w pomaganiu. Razem stać nas na dobro dla tych, którzy mają najmniej. Efekt? Wpływ na czyjeś życie i zmiana jego historii, które stają się najlepszym prezentem, jaki możemy podarować - również sami sobie. Bo pomaganie, zwłaszcza jeśli robimy to z przyjaciółmi, bliskimi, znajomymi, daje poczucie sprawczości i niezwykłą radość.

Zmieniamy świat na dobre. Świat jednej rodziny, czasem jednej osoby. Ktoś, kto do tej pory myślał, że jest sam, zaczyna myśleć inaczej o świecie, o ludziach wokół. Już wie, że może poprosić o pomoc. Dostaje ją. Czasem zmienia się całe życie - budowa studni, remont dachu w domu pana Adama, stała praca pani Anny, czasem zmieniają się drobne rzeczy - już nie jest zimno u pana Rafała, a Zuzia ma nową kurtkę - mówi Joanna Sadzik, Prezeska Stowarzyszenia WIOSNA, które organizuje Szlachetną Paczkę.

Joanna Sadzik o tym, jak wybrać rodzinę, której chcemy pomóc Jacek Skóra / RMF FM

Pomóż najbardziej potrzebującym na www.szlachetnapaczka.pl.

Razem stać nas na dobro m.in. dla 41-letnia pani Darii, która wychowuje samodzielnie 7-letniego syna. Kobieta boi się o przyszłość. Od lat choruje. Ostatnio jej stan zdrowia się pogorszył. Ma raka macicy i epilepsję. Dba o synka jak może, nawet kosztem swojego zdrowia - gdy brakuje pieniędzy, kobieta nie wykupuje leków dla siebie, by starczyło na leki dla Pawełka. Po odliczeniu wszystkich kosztów na mieszkanie i leczenie, zostaje im 636 zł na osobę. Matki nie stać na materac - z tego, na którym śpią, wychodzą sprężyny. Razem stać nas na dobro dla tej i tysięcy innych rodzin w potrzebie.

Wideo youtube

Paczkę najlepiej robić całą paczką

Szlachetna Paczka pozwala pomagać efektywnie i na dużą skalę, przy niedużym nakładzie środków poszczególnych osób. W zeszłym roku wsparcie dla jednej rodziny przygotowywało średnio 31 darczyńców, a może jeszcze więcej. Kompletowanie Paczek rozkłada się więc na wiele osób, a efekt to coś więcej niż wsparcie materialne. Paczkę - która daje nadzieję i przywraca godność - można przygotować z rodziną, wśród znajomych, ale też w szkole czy w pracy.

Przygotowywanie paczki w szkole to lekcja dla młodego pokolenia o empatii i otwartości na drugiego człowieka, który, mimo że jest zupełnie obcy - jest ważny. To też nauka o tym, że każdy z nas ma wpływ na otaczający świat.

Przygotowanie Szlachetnej Paczki w firmie to sprawdzony pomysł na integrację wokół wspólnego, dobrego celu. To nie tylko piękny gest wobec rodzin i osób w potrzebie, ale i okazja do przeżycia pozytywnych emocji w miejscu pracy. Każda grupa rozwija się, kiedy może zrobić coś razem.

Dlaczego warto być darczyńcą? Jacek Skóra / RMF FM

W tym roku Szlachetną Paczkę robią m.in. Mickiewicz i Miłosz

To, co może łączyć każdego z nas z Mickiewiczem, Miłoszem, Prusem, Żeromskim - to wielkie serce. I nie tylko. Mimo licznych obowiązków w pracy i domu instruktorka fitness pani Mickiewicz, przedsiębiorczyni pani Miłosz, specjalistka w dziale handlowym pani Prus i kierowca pan Żeromski od lat robią paczki dla potrzebujących rodzin. Robią je - podobnie jak większość darczyńców Szlachetnej Paczki - w paczce swoich znajomych, rodziny czy w środowisku szkolnym. Tych darczyńców wyróżniają nie tylko znane nazwiska, ale przede wszystkim serca otwarte na pomoc drugiemu człowiekowi. Ty też możesz być jak Mickiewicz czy Żeromski. Robienie takiej paczki to niezła zabawa i w pracy, i w rodzinie. A najfajniejsze jest wspólne pakowanie prezentów - mówi pani Mickiewicz.

Każdy z nas może wejść w świat ludzi, których historie napisało życie i sprawdzić, co może odmienić ich los. Prus, Mickiewicz, Miłosz i Żeromski już wybrali konkretne rodziny na swoich bohaterów spośród tysięcy. Tak tłumaczy swoją decyzję pani Prus: "Trzeba żyć nie tylko dla siebie, ale też dla drugiego człowieka". A pani Miłosz dodaje: "Szlachetna Paczka daje satysfakcję i radość obdarowywania oraz to, że ktoś potrzebujący obok mnie może się uśmiechnąć i poczuć magię świąt".

Bądź jak Mickiewicz i Prus! Wybierz rodzinę na www.szlachetnapaczka.pl i napisz jej historię na nowo.

Dlaczego warto być wolontariuszem Szlachetnej Paczki Jacek Skóra / RMF FM

Co jest najtrudniejszego w pracy wolontariusza? Jacek Skóra / RMF FM

Nie wiesz od czego zacząć? Wejdź na stronę Paczki

Chcesz zrobić Szlachetną Paczkę, ale boisz się, że w pojedynkę nie dasz rady? Organizatorzy programu służą pomocą. Na stronie Szlachetnej Paczki znajduje się zestaw materiałów, które ułatwią tworzenie paczki: to gotowe teksty, grafiki, narzędzia do podziału zadań, które możesz rozesłać do osób zapraszanych do wspólnego robienia paczki. Znajdują się tam również argumenty, które możesz przedstawić nieprzekonanym do wspólnego Paczkowania.

Akcja #PaczkujeMY, która ma zachęcać do kompletowania Paczek w grupach, to pomysł nie tylko na sprawniejsze organizowanie pomocy, ale także okazja, by przed Świętami skupić swoich znajomych wokół dobrego celu, a u najmłodszych kształtować wartości związane z pomaganiem i wrażliwością na trudności innych ludzi. Stworzenie Paczki uwalnia przy tym dobrą energię płynącą z realizacji wspólnego celu. Pomocne materiały znajdziesz tutaj: www.szlachetnapaczka.pl/zrob-ze-mna-paczke/.

Jak organizować pomoc? Jacek Skóra / RMF FM

Oglądaj na żywo - Otwarcie Bazy Rodzin Szlachetnej Paczki

18 listopada o godzinie 17:00 na kanałach social media Szlachetnej Paczki oraz na www.rmf24.pl internauci będą mogli zobaczyć transmisję live z oficjalnego rozpoczęcia kolejnej edycji programu.

W trakcie live’a przeprowadzone zostaną rozmowy z wolontariuszami, pracownikami, darczyńcami oraz Ambasadorami Paczki. Poznamy też poruszające historie rodzin, które czekają na wsparcie w tym roku.