Będzie pilna nowelizacja prawa oświatowego - zapowiada szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Ma umożliwić przystąpienie do egzaminu dojrzałości wszystkim maturzystom, mimo możliwych problemów z klasyfikacją uczniów spowodowanych trwającym strajkiem nauczycieli.

Michał Dworczyk / Tomasz Gzell / PAP

Nowelizacja jest póki co najbardziej skrywaną tajemnicą rządu. Ma ją dopiero o godz. 15 ujawnić sam premier na specjalnym posiedzeniu rządu, z którego - co jest czymś wyjątkowym - ma być transmitowane wystąpienie Mateusza Morawieckiego.

Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że może chodzić o umożliwienie klasyfikowania maturzystów przez samych dyrektorów, w przypadku trudności ze zwołaniem rad pedagogicznych. Michał Dworczyk mówi jedynie, że chodzi o zmiany ustawowe. Jestem przekonany, że te zmiany zostaną sprawnie przeprowadzone. Pan premier wystąpi z wnioskiem o specjalne posiedzenie Senatu - powiedział w rozmowie z RMF FM.

W TVP1 Dworczyk mówił z kolei, że mamy "stan chaosu" wywołanego przez nastroje i niepewność co do matur. Żeby zakończyć ten stan niepewności i przeciąć wszystkie wątpliwości, ostatecznie we wtorek premier Mateusz Morawiecki podjął decyzję o przedłożeniu na dzisiejszej Radzie Ministrów specjalnej nowelizacji prawa oświatowego, która pozwoli na to, aby wszystkie matury odbyły się, aby wszyscy maturzyści przystąpili do egzaminów, a potem mogli - jeśli będzie taka ich wola - wstępować na studia wyższe - oświadczył Dworczyk.