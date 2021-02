Międzyresortowy zespół - od połowy listopada - pracuje nad zmianami programu "Za życiem". "Uwzględnimy sytuację kobiet po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji" - deklaruje w RMF FM Paweł Wdówik, pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych, który kieruje gremium.

Protest w ramach Strajku Kobiet w Warszawie / Radek Pietruszka / PAP

Paweł Wdówik nie zdradza jednak, kiedy możemy poznać efekty prac. Deklaruje jednak, że zmiany będą.

Jak się mówi chcemy, żeby te dzieci się rodziły, to musimy zmienić to, co działo się do tej pory, czyli, że niepełnosprawność oznacza wykluczenie rodzica oraz obniżenie standardu materialnego do granic ubóstwa - zaznacza.

Pełnomocnik nie ujawnia jednak, kiedy poznamy konkrety. Nie chcemy wypuszczać bubli. Nie chcemy, żeby wyglądało to tak, że ludzie wychodzą na ulice, a my rzucamy hasło: jest produkt. Wtedy pokazalibyśmy, że można nami zarządzać z poziomu ulicy - podkreśla w rozmowie z RMF FM.

Paweł Wdówik jednego jest za to pewny. Wsparcie osób niepełnosprawnych wymaga większych nakładów, co - jego zdaniem - jest trudniejsze, ze względu na walkę z pandemią.

Oczywiście chciałbym więcej pieniędzy. To jest podstawowy problem w tej chwili - mówi.

W skład międzyresortowego zespołu wchodzą między innymi przedstawiciele Ministerstw: zdrowia, finansów, spraw wewnętrznych, edukacji, sprawiedliwości i pracy.

Trybunał Konstytucyjny publikuje uzasadnienie wyroku ws. aborcji

W środę 27 stycznia TK opublikował uzasadnienie wyroku ws. aborcji.

Chodzi o decyzję z 22 października ubiegłego roku. Sędziowie TK orzekli wtedy, że przepis tzw. ustawy antyaborcyjnej z 1993 r., który zezwalał na aborcję w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, jest niezgodny z konstytucją. Wyrok został opublikowany w Dzienniku Ustaw. Decyzja TK wywołała w Polsce falę protestów.

Na stronach Trybunału Konstytucyjnego opublikowane zostało uzasadnienie wyroku ws. aborcji, wydanego ponad 3 miesiące temu. Dokument liczy 153 strony. W uzasadnieniu czytamy, że człowiek od momentu poczęcia ma prawo do życia a każde życie ma taką samą wartość.



Do wyroku zdania odrębne zgłosili sędziowie Leon Kieres i Piotr Pszczółkowski.



Wpłynęły też trzy zdania odrębne do uzasadnienia wyroku TK. Zgłosili je sędziowie Zbigniew Jędrzejewski, Mariusz Muszyński i Jarosław Wyrembak.