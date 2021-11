Nie było tej nocy prób siłowego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej w okolicach Kuźnicy. Według wyliczeń straży granicznej, w tej chwili w koczowisku przebywa 800 osób. Tymczasem jak poinformowało Ministerstwo Obrony Narodowej, "duża grupa białoruskich funkcjonariuszy zbliża się w okolice obozowiska".

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

W nocy nie było prób siłowego przekroczenia granicy w okolicach Kuźnicy.

Straż graniczna informuje, że w tej chwili w koczowisku przy granicy jest 800 cudzoziemców.

O 7:00 został zawieszony ruch graniczny na przejściu w Kuźnicy.

W BBN trwa spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy ze sztabem kryzysowym.

10:12 Czarnek: na granicy z Białorusią - możliwa zdalna nauka w szkołach

W powiatach sąsiadujących z Białorusią będzie możliwość przejścia na naukę zdalną ze względu na sytuację na granicy - poinformował we wtorek podczas konferencji prasowej minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

Zapowiedział, że do kuratorów zostaną wysłane odpowiednie pisma w tej sprawie

10:05 Kumoch: Prezydent rozmawiał z sekretarzem generalnym NATO

"Przed chwilą odbyła się rozmowa prezydenta i sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga. Temat oczywisty: atak reżimu Łukaszenki na polską granicę. Na razie tyle szczegółów" - napisał Kumoch na Twitterze szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch. "Nasze przedstawicielstwo działa. Sojusznicy wyrażają poparcie dla Polski" - zapewnił prezydencki minister.

10:00 MON: Wielu białoruskich funkcjonariuszy zbliża się w okolice obozowiska

"Duża grupa białoruskich funkcjonariuszy zbliża się w okolice obozowiska migrantów w Kuźnicy" - napisało we wtorek na Twitterze Ministerstwo Obrony Narodowej.

9:58 Służby wspierane z powietrza

Podobnie jak wczoraj, również dzisiaj polskie służby, które pilnują granicy niedaleko miejscowości Kuźnica na Podlasiu będą wspierane z powietrza. Jak informuje reporter RMF FM Piotr Bułakowski, helikopter już wystartował.

Z powietrza będzie można zobaczyć ile faktycznie liczy grupa migrantów koczująca teraz tuż przy naszej granicy. Być może załodze uda się też dostrzec inne grupy. Przypomnijmy, że w kierunku Kuźnicy kierowało się nawet ponad 2 tysiące osób. Według pograniczników, obecnie w koczowisku jest około 800 osób.

9:30 Rozpoczęło się spotkanie prezydenta Dudy ze sztabem kryzysowym

W Biurze Bezpieczeństwa Narodowego rozpoczęło się spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy ze sztabem kryzysowym na temat sytuacji na polsko-białoruskiej granicy. Biorą w nim udział premier, ministrowie, szefowie służb i najwyżsi dowódcy wojska.

9:03 Wiele godzin czekania w Bobrownikach po zamknięciu przejścia w Kuźnicy

Według danych podlaskiej KAS, w kolejce do przejścia w Bobrownikach oczekiwało rano ponad 400 ciężarówek. W nocy czas oczekiwania wynosił tam 22 godziny, rano było to 17 godzin - wynika z informacji zamieszczonych na portalu granica.gov.pl.

Oficer prasowy podlaskiej KAS Maciej Czarnecki powiedział, że w trakcie nocnej zmiany w Kuźnicy (od godz. 20 do 7, czyli do zamknięcia przejścia) odprawiono tam 150 ciężarówek wyjeżdżających z Polski na Białoruś i ponad 110 wjeżdżających do kraju. Według obserwacji administracji celno-skarbowej, część kierowców - po informacji o zawieszeniu ruchu w Kuźnicy - już w nocy przejechało z tej kolejki do Bobrownik.

Od 20 wczoraj informacje o zamknięciu przejścia w Kuźnicy zaczęła wyświetlać na tablicach na drogach krajowych w Podlaskiem Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Do Kuźnicy z Białegostoku prowadzi droga krajowa nr 19. Stosowne ostrzeżenie alarmowe ukazało się też w Regionalnym Systemie Ostrzegania, z adnotacją, że podróżni powinni kierować się na przejścia w Bobrownikach lub Kukurykach (Koroszczynie), które jest w województwie lubelskim.

8:28 Ponad 300 prób nielegalnego przekroczenia granicy

309 prób nielegalnego przekroczenia polskiej granicy od strony Białorusi zanotowali minionej doby strażnicy graniczni. Zatrzymano 17 osób.

Jak informuje reporter RMF FM Krzysztof Zasada, największa próba miała miejsce w okolicach miejscowości Czeremcha. Tak do Polski próbowało się wedrzeć około 100 osób.

Pozostałe próby nie były już tak liczne. Co najważniejsze - nie zanotowano żadnego incydentu w okolicach obozowiska znajdującego się przy przejściu granicznym w Kuźnicy.

A jeśli chodzi o zatrzymanych - w znaczącej większości to obywatele Iraku. Dodatkowo wobec 85 osób wydano decyzje o opuszczeniu Polski.

8:05 Morawiecki: Będziemy bronić pokoju z partnerami z NATO i UE

"Uszczelnienie polskiej granicy to nasz interes narodowy" - podkreślił na Twitterze premier Mateusz Morawiecki. "Ale dzisiaj zagrożona jest stabilność i bezpieczeństwo całej UE. Ten hybrydowy atak reżimu Łukaszenki jest wymierzony w nas wszystkich" - zaznaczył. "Nie damy się zastraszyć i będziemy bronić pokoju w Europie z naszymi partnerami z NATO i UE" - zapewnił szef rządu.

7:10 Policja publikuje nowe nagranie

Na zamieszczonym we wtorek rano filmie na Twitterze podlaskiej policji widać obóz migrantów. To nagranie z wtorku rano. Widać na nim migrantów chodzących obok namiotów, rozpalone są też ogniska. Po polskiej stronie pas przy granicy oświetla samochód, na nagraniu widać też szpaler stojących policjantów.

7:01 W prowizorycznym obozie jest 800 osób

800 osób przebywa w tej chwili w koczowisku przy granicy z Polską w okolicach Kuźnicy - to wyliczenia straży granicznej. Jak informuje reporter RMF FM Krzysztof Zasada, to tylko część grupy, która przybyła w to miejsce.

Z szacunków naszych służb wynika, że wczoraj w ten rejon białoruscy funkcjonariusze doprowadzili ponad 3 tys. cudzoziemców. Zagadką jest, co dzieje się z tymi ponad 2 tys., których nie ma w obozowisku.

Jak usłyszał reporter RMF FM - są różne możliwości. Te osoby mogły być ciężarówkami wywożone na inne odcinki pogranicza. Krzysztof Zasada dowiedział się jednak, że na razie nie ma informacji o tym, by w innym punkcie granicy powstało kolejne obozowisko.

Pod uwagę brane jest też to, że ci migranci mogą być ukrywani przez służby białoruskie w pewnej odległości od granicy. Przypomnijmy, że w przypadku koczowiska koło Usnarza Górnego strażnicy graniczni obserwowali rotację przebywających w nim cudzoziemców.

7:00 Zamknięte przejście graniczne w Kuźnicy

Punktualnie o 7:00 zamknięto do odwołania przejście graniczne w Kuźnicy. Jak informuje reporter RMF FM Piotr Bułakowski, wszyscy kierowcy zdążyli się odprawić. Już wczoraj wieczorem samochody kierowane były na inne przejścia graniczne. Przez to wydłużyła się kolejka w Bobrownikach. Tam na odprawę trzeba czekać teraz ponad 20 godzin.

Piotr Bułakowski od policjantów usłyszał, że w nocy na odcinku granicy w pobliżu miejscowości Kuźnica doszło do jednego incydentu. W radiowóz patrolujący teren wzdłuż polsko-białoruskiej granicy ktoś rzucił kamień, który lekko uszkodził karoserię.

Przypomnijmy, że dziennikarze nie mają dostępu do strefy objętej stanem wyjątkowym, ale możemy cytować wypowiedzi osób, które tam mieszkają.

Reporter RMF FM podkreśla, że w Kuźnicy czuć niepokój. Wczoraj były sytuacje, że rodzice wcześniej odbierali dzieci ze szkoły. Każdy tam czeka, aż konflikt migracyjny zostanie rozwiązany.

6:50 Trzej Syryjczycy rozpoczną starania o azyl w Polsce

Trzej Syryjczycy będą dziś składać wnioski o azyl. Mężczyźni po kilkunastu nocach spędzonych w lasach, najpierw po białoruskiej, potem polskiej stronie, tę ostatnią spędzili w jednostce straży granicznej w Narewce. Do pograniczników trafili po interwencji wolontariuszy.

Jak informuje reporterka RMF FM Magdalena Grajnert, po złożeniu wniosków, mężczyźni mają trafić do ośrodka dla cudzoziemców ubiegających się o azyl i tam czekać na decyzję.

6:00 Noc przebiegła spokojnie

Reporter RMF FM Krzysztof Zasada informuje, że cudzoziemcy założyli obozowisko. Rozbili wiele namiotów, mają śpiwory. Wokół rozpalono dziesiątki ognisk. Część migrantów spało pod gołym niebem.

Po polskiej stronie wciąż mamy znaczne siły funkcjonariuszy - poza strażnikami to policjanci z oddziałów prewencji, a także żołnierze. Ten odcinek granicy oświetliły wielkie reflektory.

Przez wiele godzin nasze służby przez specjalne głośniki przekazywały cudzoziemcom komunikaty. Po angielsku informowano, że przekroczenie granicy w tym miejscu jest nielegalne, a każdy, kto to zrobi, popełni przestępstwo. Były też ostrzeżenia, że w przypadku próby wtargnięcia do Polski, funkcjonariusze użyją siły oraz wezwania - odejdźcie stąd.

5:50 Zawieszony ruch graniczny

W związku z sytuacją na granicy polsko-białoruskiej od wtorku, od godz. 7 rano do odwołania zawieszony zostanie ruch graniczny na drogowym przejściu w Kuźnicy; zarówno osobowy, jak i towarowy - poinformowała straż graniczna.

"W związku z sytuacją na granicy polsko-białoruskiej, od jutra, tj. 09.11, od godz. 7.00 rano będzie zawieszony ruch graniczny na drogowym przejściu granicznym w Kuźnicy. Podróżni powinni się kierować na przejścia graniczne w Terespolu i Bobrownikach" - przekazała na Twitterze straż graniczna.



Michał Tokarczyk z sekcji prasowej Komendy Głównej Straży Granicznej poinformował, że zawieszony zostanie ruch zarówno towarowy, jak i osobowy. Jak zaznaczył, przejście w Kuźnicy będzie zamknięte do odwołania.

Rzeczniczka straży granicznej Anna Michalska powiedziała, że przejście będzie zamknięte w obu kierunkach. Działać ma natomiast przejście kolejowe.

Wyjaśniła, że decyzja wynika z braku reakcji Białorusinów na prośby strony polskiej, aby zapobiegali oni nielegalnym przekroczeniom granicy. Jak dodała, stronę białoruską ostrzegano, że jeśli nie podejmą działań - przejście zostanie zamknięte.

00:13 Policja opublikowała kolejne nagranie wykonane po zmroku na granicy polsko-białoruskiej

Policja, późnym wieczorem w poniedziałek, zamieściła w mediach społecznościowych kolejne nagranie, wykonane po zmroku na granicy polsko-białoruskiej. Widać na nim zasieki oraz koczujących ludzi po białoruskiej stronie granicy.

"Czuwamy. Życząc wszystkim spokojnej nocy pozostajemy na posterunku, wspierając Straż Graniczną i Wojsko Polskie" - napisała policja Twitterze.

Do wpisu dołączono wykonane po zmroku nagranie wideo, na którym widać zasieki oraz koczujących po białoruskiej stronie granicy ludzi; migranci gdzieniegdzie mają rozpalone ogniska.

Migranci na granicy

Na południe od Kuźnicy po białoruskiej stronie przy granicy z Polską przebywa duża grupa migrantów. Migranci próbowali wczoraj sforsować granice, niszcząc zabezpieczenia i atakując polskich funkcjonariuszy. Może być tam od kilkuset do dwóch tysięcy osób. Resort obrony narodowej poinformował wczoraj po południu, że służbom MSWiA i żołnierzom udało się zatrzymać pierwszą masową próbę sforsowania granicy. Mundurowi używali wobec forsujących gazu łzawiącego.

Stan wyjątkowy na granicy Polski z Białorusią

Od 2 września w związku z presją migracyjną w przygranicznym pasie z Białorusią w 183 miejscowościach woj. podlaskiego i lubelskiego obowiązuje stan wyjątkowy. Został on wprowadzony na 30 dni na mocy rozporządzenia prezydenta Andrzeja Dudy, wydanego na wniosek Rady Ministrów. Sejm zgodził się na przedłużenie stanu wyjątkowego o kolejne 60 dni.