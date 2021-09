"Wydaje się, że przedłużenie stanu wyjątkowego na granicy polsko-białoruskiej o 60 dni będzie uzasadnione. Jeżeli będzie taka możliwość, to zawsze możemy stan wyjątkowy skrócić. Jest to potrzebne funkcjonariuszom i wojsku do tego, żeby mogli sprawnie wykonywać swoje zadania" - mówił prezydent Polski Andrzej Duda po zakończeniu wtorkowego spotkania z szefami MSWiA, MON i straży granicznej. "Kiedy tylko ten wniosek zostanie do mnie skierowany, ja z kolei wystąpie, zgodnie z zapisani konstytucji, do Sejmu, aby wypowiedział się w tej kwestii, aby wyraził zgodę na przedłużenie stanu wyjątkowego" - dodał.

