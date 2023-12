Kamil Stoch nie wystartuje w nadchodzących zawodach Pucharu Świata w skokach narciarskich w Klingenthal, które odbędą się w dniach 9-10 grudnia - poinformował PZN. W kadrze znaleźli się: Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Paweł Wąsek, Maciej Kot i Andrzej Stękała.

Kamil Stoch / Grzegorz Momot / PAP

Kamil Stoch pojedzie w najbliższym czasie na dwudniowy obóz treningowy do Eisenerz, gdzie panują bardzo dobre warunki. W trakcie weekendu będzie miał przerwę, z kolei na początku przyszłego tygodnia odbędzie dwie sesje treningowe na skoczni w Zakopanem. Kamil potrzebuje w tej chwili większej liczby prób, w spokojnych warunkach. Podczas rywalizacji dochodzi stres, a do tego w Klingenthal może oddać maksymalnie dziewięć skoków. W trybie treningowym może skoczyć nawet 20 razy, bez nerwów. Zakładamy, że pojedzie do Engelbergu, jeżeli do tego czasu złapie dobrą formę - zacytowano trenera Thomasa Thurnbichlera w komunikacie PZN.



W czterech pierwszych konkursach obecnego sezonu żadnemu z Polaków nie udało się uplasować w czołowej dwudziestce. Stoch tylko raz wystąpił w finałowej serii - w sobotę zajął 28. miejsce w Lillehammer. W niedzielę był 37., a tydzień wcześniej w Ruce najpierw zajął 43. pozycję, a potem nie przebrnął kwalifikacji.



Kot i Stękała zadebiutują w tym sezonie w kadrze A.



W Klingenthal zaplanowano dwa konkursy indywidualne.