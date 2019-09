Trener Vital Heynen ogłosił nazwiska 14 siatkarzy, którzy polecą dziś do Holandii na mistrzostwa Europy. W porównaniu do sierpniowego turnieju kwalifikacyjnego do Igrzysk Olimpijskich w składzie są dwie zmiany. Wypadli z niego rozgrywający Grzegorz Łomacz i przyjmujący Bartosz Kwolek. Ich miejsca zajęli rozgrywający Marcin Komenda i środkowy Jakub Kochanowski. Pierwszy mecz na Eurovolley Polacy rozegrają w piątek w Rotterdamie.

REKLAMA