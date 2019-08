Polscy siatkarze muszą wygrać seta w meczu ze Słoweńcami w interkontynentalnym turnieju kwalifikacyjnym do igrzysk, by wywalczyć bilet do Tokio. Spotkanie tych drużyn w Gdańsku rozpocznie się o godz. 15, a trzy godziny wcześniej Francuzi zagrają z Tunezyjczykami.

