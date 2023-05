Śledztwo w sprawie rosyjskiej rakiety Ch-55 odnalezionej w okolicach Bydgoszczy zostało odebrane wojskowym prokuratorom i przejęte przez Prokuraturę Krajową - dowiedzieli się nieoficjalnie reporterzy RMF FM. Chodzi o postępowanie prowadzone od końca kwietnia przez wydział wojskowy Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, którego podstawą jest spowodowanie zagrożenia dla życia i zdrowia wielu osób oraz mienia w wielkich rozmiarach.

Służby w pobliżu miejsca znalezienia szczątków rosyjskiej rakiety / Tytus Żmijewski / PAP

Z naszych informacji wynika, że incydentem zajmą się śledczy z mazowieckiego wydziału Prokuratury Krajowej, którzy prowadzą już wielkie postępowanie dotyczące rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Sprawa zostanie włączona właśnie do tego śledztwa. Nadzór nad nim ma prokurator krajowy Dariusz Barski.



Jak ustalili reporterzy RMF FM, powodów tej decyzji szefostwa polskiej prokuratury jest kilka. To m.in. waga sprawy, specjalistyczna materia do wyjaśnienia, a także wielość świadków do przesłuchania.

Śledztwo w sprawie rosyjskiej inwazji i zbrodni państwa Putina w Ukrainie toczy się w Warszawie od ponad roku. Przesłuchano w nim grubo ponad 1700 świadków. Teraz incydent z rosyjską rakietą trafi do tego wielowątkowego i wyjątkowo skomplikowanego postępowania.

Rosyjska rakieta znaleziona w lesie pod Bydgoszczą

Pod koniec kwietnia minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro poinformował, że w okolicach Zamościa, ok. 15 km od Bydgoszczy, znaleziono szczątki niezidentyfikowanego obiektu wojskowego. Natknęła się na niego w lesie przypadkowa osoba. Podkreślono, że sytuacja nie zagraża bezpieczeństwu mieszkańców. Prokuratura Okręgowa w Gdańsku wszczęła w tej sprawie śledztwo.

W ub. tygodniu szef MON Mariusz Błaszczak oświadczył, że podległe Dowódcy Operacyjnemu Rodzajów Sił Zbrojnych Centrum Operacji Powietrznych-Dowództwo Komponentu Powietrznego otrzymało 16 grudnia ub.r. od strony ukraińskiej informację o zbliżającym się w stronę Polski "obiekcie, który może być rakietą". Dodał, że "procedury i mechanizmy reagowania ws. obiektu znalezionego pod Bydgoszczą zadziałały prawidłowo do poziomu Dowódcy Operacyjnego", który nie poinformował go, "ani odpowiednich służb o obiekcie, który pojawił się w polskiej przestrzeni powietrznej".

Prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś poinformował natomiast, że NIK wszczęła kontrolę w MON i kilku innych instytucjach po tym, jak pod Bydgoszczą spadła rosyjska rakieta. Kontrolerów ma interesować głównie kwestia procedur wdrożonych w ramach reakcji na ten incydent, a także komunikacja między szefem resortu obrony i najważniejszymi generałami.