Na Placu Piłsudskiego w Warszawie odbyły się główne obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. W uroczystości wzięło udział 40 delegacji zagranicznych, w tym prezydenci, premierzy, przewodniczący parlamentów, ministrowie spraw zagranicznych, ministrowie obrony narodowej, a także specjalni wysłannicy rodzin królewskich z Europy. Głos zabrali prezydenci Polski i Niemiec. Przemówienie wygłosił również wiceprezydent USA.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 lub włącz automatyczne odświeżanie :

14:59

Obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej na Placu Piłsudskiego TVN24/x-news





Oto fotorelacja z uroczystości na pl. Piłsudskiego.









14:48



W czasie uroczystości na pl. Piłsudskiego w Warszawie w imieniu wszystkich delegacji goszczących w Polsce złożono jeden, wspólny wieniec na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza. W tym samym czasie słychać było bicie dzwonów w kościołach w Warszawie, których dźwięk przyłączył się do dzwonu "Pamięć i Przestroga". Następnie rozpoczęło się defilada oddziałów wojskowych, kończąca uroczystości.





14:35

Andrzej Duda uderza w dzwon "Pamięć i przestroga" / Leszek Szymański / PAP



Salut narodowy i uderzenie w dzwon "Pamięć i przestroga" to kolejne elementy warszawskich uroczystości w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej.





Salut armatni / Leszek Szymański / PAP



Po salucie narodowym - 21. wystrzałach armatnich, zabrzmiał dzwon "Pamięć i Przestroga". W dzwon jako pierwszy uderzył prezydent Andrzej Duda, następnie prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier oraz wiceprezydent USA Mike Pence, a po nich inni zaproszeni goście. Dzwon ten zostanie darowany miastu Wieluń.





Frank-Walter Steinmeier uderza w dzwon "Pamięć i przestroga". / Leszek Szymański / PAP



Słowa "pamięć i przestroga" są motywem przewodnim uroczystości. Słowa te znajdą się też na szarfie wieńca, który zostanie złożony przez prezydentów na Grobie Nieznanego Żołnierza.

14:29

Mike Pence / Leszek Szymański / PAP

Przez brutalność wojny i przez 40 lat rządów komunistycznych (...) Polska i inne narody ujarzmione Europy przetrwały brutalną kampanię zniszczenia ich wolności, praw, historii i wiary. Ale nigdy nie straciliście ducha. Najeźdźcy starali się was łamać, ale Polska nie może być złamana - powiedział wiceprezydent USA Mike Pence. Jak mówił, "wspominając wojnę, która wybuchła tu, na polskiej ziemi 80 lat temu, zatrzymajmy się na chwilę nad przyczynami tak wielkiego wybuchu".

Walka przeciw wykrzywionym ideologiom nazizmu i komunizmu odzwierciedlała wieczną walkę pomiędzy złem i dobrem. Kierowała najeźdźcami siła, aby za wszelką cenę narzucić swoją wolę wszystkim innym narodom, innym mężczyznom i kobietom. Moralność stała się moralnością socjalistyczną. Wszystko co służyło sile państwa - były usprawiedliwione. Nawet morderstwo na bezprecedensową skalę - mówił Pence.





14:21

Nigdy nie pozwoliliście się owładnąć rozpaczy, nigdy nie wyrzekliście się swojej tysiącletniej historii - mówił do Polaków Mike Pence. Wasze światło lśniło w mroku, zaś mrok światła nie pokonał. Charakter, wiara i determinacja Polaków właśnie na to nie pozwoliły. Z czasem zamieniliście tę straszliwą stratę i porażkę we wspaniałe zwycięstwo - dodał.





13:53





Pamiętamy z wdzięcznością przedstawicieli wielu narodowości, którzy walczyli z odwagą i poświęceniem dla innych; nikt jednak nie walczył z większą odwagą i determinacją niż Polacy; Polska udowodniła, że jest ojczyzną bohaterów - mówi wiceprezydent USA.



Pence do Polaków: Wasze światło lśniło w mroku "Zebraliśmy się, aby dać świadectwo odwadze ludzi wielkich, duchowi wielkiego narodu i głębokiej, trwałej sile wielkiej cywilizacji" - powiedział wiceprezydent USA Mike Pence w Warszawie na uroczystości w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej. "Wasze światło lśniło w mroku, zaś... czytaj więcej

13:44

Nigdy nie pozwoliliście się owładnąć rozpaczy, nigdy nie wyrzekliście się swej 1000-letniej historii. 80 lat temu wasze światło lśniło w mroku, zaś mrok światła nie pokonał. Charakter, wiara i determinacja Polaków na to nie pozwoliły - zwraca się do Polaków wiceprezydent USA.



13:42

To wielki zaszczyt być tu w imieniu prezydenta USA i wszystkich Amerykanów; dziś w sercu Warszawy zebraliśmy się, by dać świadectwo odwadze i duchowi wielkiego narodu i głębokiej, trwałej sile wielkiej cywilizacji - mówi Mike Pence.



13:40

Przemówienie zaczął wygłaszać wiceprezydent USA Mike Pence.



13:33

Nasza odpowiedzialność oznacza dla nas nigdy więcej nacjonalizmu. Nigdy więcej Niemcy nie mogą wzywać "Niemcy, Niemcy ponad wszystko". Nigdy więcej żaden naród nie powinien stawiać się powyżej innych narodów - mówi prezydent Niemiec.



Steinmeier do Polaków: Nigdzie indziej nie jest mi trudniej mówić w moim ojczystym języku ZOBACZ PRZEMÓWIENIE PREZYDENTA NIEMIEC>>>





13:27

Przemówienie wygłasza prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier.



To że niemiecki prezydent stoi przed wami i wolno mu się wypowiadać, pokazuje leczącą się ranę, pojednanie, które jest łaską, której nie mogliśmy oczekiwać jako Niemcy, ale które otrzymaliśmy w darze - mówi.

Prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier / PAP/Leszek Szymański /

13:26

Andrzej Duda mówi: Niemcy, pozostawiając na naszej ziemi machinę zagłady, jaką był obóz Auschwitz Birkenau, poniżyli nas Polaków; dzisiaj to miejsce daje świadectwo tego, co człowiek mógł wyrządzić drugiemu człowiekowi i co oznacza totalitarny reżim.



Duda: Niemcy poniżyli Polaków, pozostawiając na naszej ziemi machinę zagłady "Niemcy, pozostawiając na naszej ziemi machinę zagłady, jaką był obóz Auschwitz Birkenau, poniżyli nas Polaków; dzisiaj to miejsce daje świadectwo tego, co człowiek mógł wyrządzić drugiemu człowiekowi i co oznacza totalitarny reżim" - powiedział prezydent Andrzej Duda na placu... czytaj więcej

13:23

Przymykanie oczu to nie jest recepta na zachowanie pokoju, to prosty sposób, by dać de facto przyzwolenie na kolejne ataki, to się dzieje: 2008 - Gruzja, 2014 - Ukraina, prowokacje militarne - podkreśla w swym przemówieniu polski prezydent.





13:22

Uczestnicy uroczystości / PAP





Czcimy i składamy wielki hołd dzisiaj wszystkim ofiarom II wojny światowej, chylimy głęboko czoła i z wdzięcznością całujemy ręce kombatantów, naszych wspaniałych obrońców ojczyzn, tych którzy walczyli za wolność naszą i waszą na wszystkich frontach ówczesnego świata - mówi prezydent Andrzej Duda.



Drodzy kombatanci, drodzy żołnierze naszej wolności z całego serca wam za to dziękujemy, dziękujemy wam gdziekolwiek teraz jesteście na świecie - dodał Duda.

13:15

Zostawiono nam obozy zagłady, można powiedzieć, że Niemcy poniżyli w ten sposób nas, Polaków. Na naszej ziemi zostawili tę machinę zagłady. Ale dziś jesteśmy jej depozytariuszami, opiekujemy się nią po to, aby dawała światu świadectwo - dodaje prezydent Polski.





13:13

II wojna światowa była dla nas cały czas walką, nigdy się nie poddaliśmy jako naród, choć Polska zniknęła z mapy, gdy po ataku hitlerowskich Niemiec, 17 września zdradziecko zaatakował ZSRR - mówi prezydent Andrzej Duda.





13:00

Pamiętamy i będziemy pamiętać z wdzięczności dla wszystkich tych, którzy walczyli, którzy oddali swe życie dla wolnego świata - powiedział prezydent Andrzej Duda podczas obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej.



Prezydent podkreślił, że II wojna światowa pochłonęła 50 milionów, a jak liczyć trochę inaczej, prawie 80 milionów ludzi. 80 jeżeli policzymy nie tylko wszystkich tych ludzi, którzy zostali zabici i zamordowani, ale także tych, którzy pomarli na skutek wojny z głodu, z chorób, z nędzy. Trzy procent ludności ówczesnego świata. Patrząc na Europę można byłoby powiedzieć - wielkie europejskie państwo, jego ludność nagle zniknęła w ciągu sześciu lat i zostawiła pustą ziemię - mówił Andrzej Duda.



Trudno sobie to dzisiaj w ogóle wyobrazić, ten kataklizm dziejowy największy i najbardziej niosący straszliwe ofiary konflikt zbrojny w dotychczasowych dziejach ludzkości - podkreślił prezydent.

Andrzej Duda / PAP/Leszek Szymański /

12:55

Przemówienie rozpoczął prezydent Polski Andrzej Duda.



12:44

Na pl. Piłsudskiego odbyła się uroczysta zmiana Posterunku Honorowego. Poprzedziło ją odegranie hymnu narodowego oraz podniesienie flagi państwowej.

12:41

Przybyli na uroczystość warszawiacy liczą na ważne słowa ze strony wiceprezydenta USA - w rozmowie z dziennikarzem RMF FM przyznają, że oczekują iż Mike Pence powie, iż "nikt nigdy nie zostanie pozostawiony samemu sobie w obliczu wielkiej wojny". Ludzie liczą także na doniosłe przemówienie niemieckiego prezydenta Niemiec. Przypomnijmy, że Frank-Walter Steinmeier wygłosił już przemówienie rano, podczas obchodów w Wieluniu. Chylę czoła przed ofiarami ataku na Wieluń, chylę czoła przed polskimi ofiarami niemieckiej tyranii i proszę o przebaczenie - powiedział. TUTAJ WIĘCEJ NA TEN TEMAT>>>

12:40

Głos zabiorą prezydenci Polski i Niemiec, a także wiceprezydent USA.



Motywem przewodnim wystąpień mają być słowa "pamięć i przestroga". Słowa te znajdą się też na szarfie wieńca, który zostanie złożony przez prezydentów na Grobie Nieznanego Żołnierza, a także na dzwonie, który zostanie darowany miastu Wieluń.



12:30

Na miejscu są już wszyscy goście, w Mike Pence i inni przedstawiciele zagranicznych delegacji. Centralne uroczystości ruszyły.

Przypomnijmy: w uroczystości bierze udział 40 delegacji zagranicznych, w tym prezydenci, premierzy, przewodniczący parlamentów, ministrowie spraw zagranicznych, ministrowie obrony narodowej, a także specjalni wysłannicy rodzin królewskich z Europy.



Obok prezydentów Polski i Niemiec oraz wiceprezydenta USA w uroczystości uczestniczą m.in. kanclerz Niemiec Angela Merkel, premier Francji Edouard Philippe oraz prezydenci: Chorwacji Kolinda Grabar-Kitarović, Litwy Gitanas Nauseda, Czech Milosz Zeman, Słowacji Zuzana Czaputova, Ukrainy Wołodymyr Zełenski i Węgier Janos Ader.



Obecni są również premier Mateusz Morawiecki, marszałek Senatu Stanisław Karczewski, a m.in. ministrowie spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz i obrony Mariusz Błaszczak oraz przedstawiciele władz wojskowych. W uroczystości uczestniczy także m.in. prezes PiS Jarosław Kaczyński, szef BBN Paweł Soloch, szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski, prezes TK Julia Przyłębska.



Uroczystości na Placu Piłsudskiego. Zaproszeni goście / PAP/Leszek Szymański /

11:59

Na uroczystości na pl. Piłsudskiego przybyła kanclerz Niemiec Angela Merkel.



Uroczystości na Placu Piłsudskiego. Premier Mateusz Morawiecki (C) i kanclerz Niemiec Angela Merkel (L) / PAP/Leszek Szymański /

Obecność na uroczystości potwierdziło 40 delegacji zagranicznych, w tym prezydenci, premierzy, przewodniczący parlamentów, ministrowie spraw zagranicznych, ministrowie obrony narodowej, a także specjalni wysłannicy rodzin królewskich z Europy.



Uroczystości na Placu Piłsudskiego. Prezydent RP Andrzej Duda (C) wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą (P) oraz ambasador Białorusi Władimir Czuszew (L) podczas ceremonii powitania szefów zagranicznych delegacji / PAP/Leszek Szymański /

11:55

W centralnym obchodach 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej bierze udział wiceprezydent USA Mike Pence. Podczas uroczystości na placu Piłsudskiego wygłosi on przemówienie.





Wystąpienia wygłoszą też prezydenci Polski i Niemiec.



11:53

Po kolei na placu Piłsudskiego pojawiają się członkowie polskiego rządu.



Uroczystości na Placu Piłsudskiego. Minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz (L). W Warszawie / PAP/Leszek Szymański /

11:51

Ostatnie przygotowania do rozpoczęcia uroczystości na Placu Piłsudskiego.



Przygotowania do rozpoczęcia uroczystości na Placu Piłsudskiego / PAP/Leszek Szymański / PAP

Pierwsi uczestnicy oczekujący na rozpoczęcie uroczystości na Placu Piłsudskiego.



Pierwsi uczestnicy oczekujący na rozpoczęcie uroczystości na Placu Piłsudskiego / PAP/Leszek Szymański /

11:49

Centralne obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej odbywają się na pl. Piłsudskiego w Warszawie. Wcześniej poranne uroczystości odbyły się w Wieluniu i na Westerplatte>>>.