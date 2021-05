W Hiszpanii dopuszczone zostaną szczepienia przeciw Covid-19 mieszanymi preparatami. Pacjentom, którzy przyjęli już pierwszą dawkę preparatu firmy AstraZeneca, może zostać podana dawka preparatu Pfizera. Ma to związek z obawami o bezpieczeństwo pierwszej z tych szczepionek.

Służby medyczne Hiszpanii wyraziły we wtorek wieczorem zgodę na szczepienie przeciw Covid-19 szczepionką firmy Pfizer osób poniżej 60. roku życia, które przyjęły pierwsza dawkę preparatu AstraZeneca.

W komunikacie Ministerstwo Zdrowia Hiszpanii ogłosiło, że szczepienia preparatem dostarczonym przez koncern Pfizer w zastępstwie preparatu AstraZeneca "będą realizowane w najbliższych dniach".



Resort odnotował, że przeprowadzone ostatnio przez państwowy Instytut Zdrowia im. Karola III w Madrycie badania nad mieszaniem szczepionek przeciwko Covid-19 wykazały, że podawanie dawki preparatu firmy Pfizer osobom, które otrzymały już AstraZenekę jest bardzo bezpieczne i skuteczne.



Pod koniec kwietnia służby medyczne Hiszpanii wydłużyły o 4 tygodnie okres pomiędzy pierwszym a drugim szczepieniem preparatem przeciwko koronawirusowi firmy AstraZeneca.Resort zdrowia tłumaczył wówczas, że wydłużenie z 12 do 16 tygodni okresu pomiędzy szczepieniami ma związek z koniecznością wypracowania jednolitych dla całego kraju działań dotyczących podawania preparatu AstraZeneca.



Ministerstwo argumentowało, że wśród służb medycznych poszczególnych wspólnot autonomicznych kraju nie ma jednomyślności co do sposobu podawania drugiej dawki. Rozbieżności pojawiły się po tym, jak Europejska Agencja Leków stwierdziła w kwietniu, że choć szczepionka AstraZeneki jest bezpieczna, ale w bardzo rzadkich sytuacjach może powodować ryzyko pojawienia się zakrzepicy.

Trudność w opracowaniu wspólnej strategii szczepień preparatem AstraZeneca stanowił też fakt, że w kwietniu zakazano szczepienia nim osób, które nie ukończyły 60. roku życia. Tymczasem wśród dotychczas zaszczepionych tym produktem osób dominują obywatele w przedziale wieku 18-55.