Od wtorku 25 maja wszystkie osoby z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności będą mogły zaszczepić się w punktach szczepień powszechnych poza kolejką - zapowiedział szef KPRM, pełnomocnik ds. programu szczepień Michał Dworczyk.

Zdj. ilustracyjne / FAYYAZ AHMAD / PAP/EPA

Michał Dworczyk poinformował na Twitterze, że odbyło się spotkanie z przedstawicielami środowisk i organizacji zajmujących się osobami niepełnosprawnymi.

"Od wtorku 25.05 wszystkie osoby z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności będą mogły zaszczepić się w punktach szczepień powszechnych poza kolejką" - podał na Twitterze szef KPRM.



Od 10 maja osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności wraz z opiekunami mogły zaszczepić się w punktach szczepień powszechnych bez konieczności wcześniejszego umówienia się, czy to za pośrednictwem infolinii, czy elektronicznego formularza. Wystarczyło, że przyszli do punktu szczepień powszechnych. Po zarejestrowaniu się oraz zakwalifikowaniu do szczepienia mogły od razu otrzymać zastrzyk.



Dodatkowo szczepienia mogły odbywać się też m.in. w warsztatach terapii zajęciowej, zakładach aktywności zawodowej czy centrach i klubach integracji społecznej.



Na rynku unijnym dopuszczono do tej pory do szczepień przeciw Covid-19 cztery preparaty. Szczepionki firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca są dwudawkowe, preparat Johnson & Johnson wymaga podania jednej dawki.