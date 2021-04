W Dzienniku Ustaw opublikowano wieczorem rozporządzenie Rady Ministrów, z którego wynika, że w sytuacji ryzyka niewykorzystania szczepionki przeciw Covid-19, może ją otrzymać inna osoba pełnoletnia.

Punkt szczepień na Stadionie Narodowym w Warszawie / Karolina Bereza / RMF FM

Szef KPRM, pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk podkreślał wczoraj, że rozwiązanie jest związane m.in. z aktualnym etapem programu szczepień. Wieczorem na Twitterze Dworczyk napisał, że rząd nie tylko przyspiesza zapisy, ale także dostosowuje system do bieżącej sytuacji ułatwiając zaszczepienie.

W nowym zmienionym rozporządzeniu w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii zawarto przepis, zgodnie z którym w sytuacji ryzyka niewykorzystania szczepionki, będzie możliwe szczepienie każdej osoby pełnoletniej - niezależnie od zamieszczenia tej osoby w wykazie uprawnionych do szczepień - która zgłosi się do podmiotu szczepiącego.

Co jeszcze znalazło się w rozporządzeniu?

Rozporządzenie zawiera ponadto modyfikacje o charakterze porządkującym przepisy dotyczące przekraczania granicy państwa oraz związanego z tym obowiązku odbycia obowiązkowej kwarantanny. Chodzi m.in. o kwestię przekazywania przez Straż Graniczną danych osób poddawanych obowiązkowej kwarantannie albo izolacji przewoźnikom lotniczym.

Regulacja wprowadza ponadto możliwość korzystanie z usług hotelarskich m.in. przez inspektorów dozoru jądrowego w związku z wykonywaniem przez nich zadań służbowych oraz osoby uczestniczące w szkoleniach wymaganych do uzyskania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej lub uprawnień do zajmowania stanowiska mającego istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego.

Możliwość skorzystania z usług hotelarskich otrzymują na mocy rozporządzenia osoby zdające oraz uczestniczące w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminu czeladniczego lub egzaminu mistrzowskiego. Uzasadnione jest koniecznością zapewnienia ciągłości realizacji działań związanych z organizacją egzaminów czeladniczych i egzaminów mistrzowskich wobec zbliżającego się terminu zakończenia nauki zawodu uczniów III klas branżowych szkół I stopnia.

Rozporządzenie wyłącza z zakazu organizacji zgromadzeń m.in. szkoleń lub egzaminów dla osób ubiegających się o uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej lub uprawnienia do zajmowania stanowiska mającego istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.

Z zakazu organizacji zgromadzeń wyłączone zostają również szkolenia i przeszkolenia związane z uprawnieniami wynikającymi z przepisów o bezpieczeństwie morskim. Chodzi min. o umożliwienie morskim jednostkom edukacyjnym prowadzenie szkoleń i przeszkoleń dla marynarzy w okresie pandemii. Także egzaminy czeladnicze i egzaminy mistrzowskie zwolnione będą z zakazu organizacji zgromadzeń.

W rozporządzeniu przewidziano ponadto dodanie do katalogu podmiotów, które mogą zostać poddane szczepieniu przeciwko Covid-19, obok członków kadry narodowej polskich związków sportowych w sportach olimpijskich, zawodników przygotowujący się do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych, również członków sztabów szkoleniowych polskich związków sportowych w sportach olimpijskich, członków sztabów szkoleniowych zawodników przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych oraz członków Misji Olimpijskiej i Misji Paraolimpijskiej.

Rozporządzenie wchodzi w życie już dziś.

Nowy harmonogram szczepień

Szef KPRM Michał Dworczyk na specjalnie zwołanej konferencji prasowej przedstawił wczoraj zmiany w harmonogramie szczepień dotyczące rejestracji kolejnych roczników. Aktualny harmonogram obowiązuje do soboty 24 kwietnia. Od poniedziałku 26 kwietnia rozpocznie się rejestracja dwóch roczników - aż do 7 maja. Między 7 a 9 maja będą mogły rejestrować się dziennie po trzy roczniki.

Harmonogram zapisów na szczepienie dla kolejnych roczników / Kancelaria Prezesa Rady Ministrów / Twitter

Harmonogram rejestracji:



- poniedziałek 26 kwietnia będą się mogły zarejestrować osoby urodzone w latach 1974-1975,

- wtorek 27 kwietnia roczniki 1976 i 1977,

- w środę 28 kwietnia urodzeni w 1978 i 1979 roku,



- w czwartek 29 kwietnia roczniki 1980 i 1981,



- w piątek 30 kwietnia - 1982 i 1983,



- w sobotę 1 maja urodzeni w latach 1984-1985,



- w poniedziałek 3 maja będą mogli się zarejestrować roczniki 1986 i 1987,

- we wtorek 4 maja urodzeni w latach 1988-1989,

- w środę 5 maja z lat 1990 i 1991,

- w czwartek 6 maja ci urodzeni w 1992 i 1993 roku,

- w piątek 7 maja roczniki od 1994 do 1996,

- w sobotę 8 maja urodzeni pomiędzy 1997 a 1999 roku,

- w niedzielę 9 maja roczniki od 2000 do 2003.

W środę 28 kwietnia uruchomiona zostanie rejestrację dla osób między 30. a 39. rokiem życia, które wcześniej zgłosiły gotowość zaszczepienia się za pośrednictwem formularza. To ponad 400 tys. osób.

4 maja rozpocznie się natomiast rejestracja osób między 18. a 29. rokiem życia, które między styczniem a marcem wypełniły formularz chęci zaszczepienia.





Jak można się zarejestrować?

Jedna z możliwości zapisu na szczepienie przeciw Covid-19 to telefon na całodobową i bezpłatną infolinię - 989. Dla dzwoniących z zagranicy to numer +48 22-62-62-989. Wystarczy podać numer PESEL, wybrać dokładny termin i miejsce szczepienia. Nie trzeba zostawiać numeru telefonu, ale jeśli się to zrobi, to na wskazany numer otrzyma się smsa z potwierdzeniem umówienia wizyty, a w przeddzień szczepienia - przypomnienie. Na podanie drugiej dawki umawia się już w punkcie szczepień.



Drugi sposób na umówienie wizyty to elektroniczny zapis przez e-Rejestrację na stronie pacjent.gov.pl. Warunkiem jest jednak posiadanie profilu zaufanego. Można go założyć online, np. przez bankowość internetową, jeśli bank daje nam taką możliwość. Wystarczy wejść na stronę banku lub zadzwonić na jego infolinię, aby uzyskać szczegółowe informacje. Na stronie banku powinna być zakładka służąca zakładaniu profilu zaufanego. Można go też potwierdzić za pomocą konta w systemie Envelo Poczty Polskiej lub dowodu osobistego z warstwą elektroniczną.



Zgłaszający chęć zaszczepienia przez e-Rejestrację otrzymuje do wyboru pięć terminów w punktach szczepień blisko miejsca zamieszkania. Jeśli żaden termin nie jest dogodny, może wybrać, korzystając z wyszukiwarki, inne terminy i lokalizację. Po rezerwacji otrzymuje się smsa z potwierdzeniem, a dzień przed planowaną wizytą - przypomnienie.



Na szczepienie można się też zapisać, wysyłając smsa na numer 664-908-556 lub 880-333-333 o treści: Szczepimysie. System przesyła prośbę o podanie numeru PESEL, potem o przesłanie kodu pocztowego. Następnie proponuje termin i punkt blisko miejsca zamieszkania. Wystarczy w treści napisać "tak", jeśli akceptujemy podane informacje. W przeciwnym wypadku - odpowiedzieć "nie". Wtedy przesyłana jest kolejna opcja z datą i miejscem. Należy jednak pamiętać, że brak odpowiedzi w czasie 5 minut przerywa rejestrację.



Po umówieniu dogodnego terminu i lokalizacji na podany numer otrzymuje się na dobę przed wizytą przypomnienie. Warto pamiętać, by nie odpowiadać na smsy z innego numeru niż numer 664-908-556 lub 880-333-333, bo może to być próba wyłudzenia pieniędzy.



Można również skontaktować się z wybranym punktem szczepień. Ich lista dostępna jest na stronie https://www.gov.pl/web/szczepimysie/mapa-punktow-szczepien#/.