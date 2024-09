10:51

Premier Donald Tusk podkreślił, że powodzianie mogą ubiegać się o 10 tys. zł doraźnej pomocy związanej z utratą środków do życia. Zaznaczył, że procedura jest prosta i wymaga złożenia podwójnego wniosku. To po to, byście przez tych kilkanaście najbliższych dni mieli za co żyć - dodał.

Tusk przyznał, że niektórzy komunikują mu rozczarowanie proponowanym rozwiązaniem. Jeszcze raz chciałbym bardzo precyzyjnie przekazać wszystkim powodzianom tę informację: ten podwójny wniosek 8 tys. plus 2 tys. - to daje razem 10 tys. - składamy w Ośrodku Pomocy Społecznej na poziomie gminy miejskiej. Procedura jest bardzo prosta i są to pieniądze - te 10 tys. - na natychmiastową pomoc związaną z dramatem utraty środków do życia - tłumaczył szef rządu.

Szef rządu przekazał również, że w niedalekiej przyszłości powodzianie będą mogli ubiegać się o 100 tys. bezzwrotnej pomocy na odbudowę czy remont mieszkania. W przypadku domów będzie to do 200 tys. zł.

10:44

Starosta nyski, Daniel Palimąka, który był gościem Porannej rozmowy w RMF FM, podziękował wszystkim mieszkańcom za obronę Nysy. 2 tys. osób w środku nocy przyszło na wały powodziowe i pomagało w działaniach służb. Wszystko po to, by obronić swoje miasto przed wielką wodą. Udało się!

10:38

W Dzienniku Ustaw we wtorek opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wykazu gmin, w których są stosowane szczególne rozwiązania związane z usuwaniem skutków powodzi oraz rozwiązań stosowanych na ich terenie. Rozporządzenie dotyczy pomocy poszkodowanym.

10:26

Można powiedzieć, że Nysa jest uratowana od najgorszego. Jeżeli utrzyma się zmniejszony odpływ wody ze zbiornika Nysa, to miejscowość jest bezpieczna - powiedziała podczas posiedzenia sztabu kryzysowego z udziałem premiera wojewoda opolska Monika Jurek.

W nocy trwała walka o utrzymanie Nysy. We wszystkich trzech miejscach prace związane z umocnieniem wału zostały zakończone. Śmigłowce już nie pracują w tym miejscu. Zrzucanie wielkich worków bardzo pomogło. Doszło do zmniejszono odpływu wody ze zbiornika retencyjnego Nysa do 800 m sześc. na sekundę. Jeżeli ten poziom się utrzyma lub jeszcze zmniejszy, to można się cieszyć bezpieczeństwem Nysy - powiedziała wojewoda.

10:24

Stany wód w górnych partiach rzek w woj. śląskim we wtorek rano opadały - wynika z danych służb kryzysowych. O ok. metr od najwyższego poziomu, który odnotowano w niedzielę, spadł już stan Odry w przygranicznych Chałupkach.

10:09

Wrocław może dziś liczyć na pomocy ok. tysiąca żołnierzy w ochronie miasta przed powodzią - poinformował wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Zadeklarował też, że służby, administracja państwa i samorządowa nie "zostawią terenów, gdzie woda już ustąpiła".

10:09

10:03

Polska i Komisja Europejska są w kontakcie w sprawie możliwego wykorzystania unijnego Funduszu Solidarności, który pomaga uporać się ze skutkami klęski żywiołowej - przekazał korespondentce RMF FM w Brukseli Stefan De Keersmaecker, rzecznik KE, odpowiedzialny za fundusze regionalne.

10:00

09:57

Lewin Brzeski na Opolszczyźnie zmaga się z powodzią, jaką wywołała Nysa Kłodzka. Zalane są wszystkie drogi dojazdowe. Sytuacja jest dramatyczna.

Trudno o jakiekolwiek informacje, ze względu na brak prądu można polegać tylko na informacjach, które znajdujemy w mediach społecznościowych - informuje reporter RMF FM Paweł Konieczny. Nasi wysłannicy dotarli do miejsca, gdzie właściwie kończy się przejazd krajową drogą 94. To miejscowość Skorogoszcz. Od tego miejsca woda sięgająca do pasa - zalany sklep spożywczy, a nad lustrem wody wystający postrach kierowców, raczej już bezużyteczny fotoradar.

09:52

Przed godziną 9 do Marszowic przyjechało 10 wojskowych transporterów. To 200 żołnierzy, w drodze jest kolejnych 300. Posiłki zostały wysłane do wzmacniania wałów przeciwpowodziowych. Fala z Zalewu Mietkowskiego jeszcze nie dotarła - informuje reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat.

Żołnierze z pomocą dla Marszowic Beniamin Piłat / RMF FM

09:46

Reporterzy RMF MAXX informują o utrudnieniach drogowych w związku z sytuacją powodziową:

DK40:

- Głuchołazy - dwa mosty porwane przez nurt rzeki - miasto wyłączone z ruchu

- Mochów - na moście wprowadzono ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną

DK45, trasa Opole - Racibórz:

- Żywocice - z uwagi na wysoki stan wody w rzece Osobłoga i wystąpienie rzeki z koryta przejazd DK45 został zablokowany do odwołania ze względu na podmycie i uszkodzenie jezdni

DK46:

- Malerzowice Wielkie - most zamknięty

- Przejazd przez miejscowość Kamienica (DK46i) - z uwagi na wysoki stan wody w rzece Nysa Kłodzka przejazd mostem w ciągu drogi krajowej został tymczasowo zamknięty, do odwołania.

DK94:

Skorogoszcz - wysoki stan wody w rzece Nysa Kłodzka i wystąpienie rzeki z koryta przejazd zalaną drogą 94 w miejscowości Skorogoszcz został zablokowany do odwołania.

09:43

Trwa ewakuacja części mieszkańców czeskiej Ostrawy po tym, jak woda w dwóch miejscach przerwała wały przeciwpowodziowe. W kilku miejscach na południu Czech grozi wylanie rzek - poinformowały we wtorek rano władze. Groźna sytuacja jest na Dyji, Malszy oraz w górnym biegu Wełtawy. Poprawia się sytuacja na zalanych terenach w północnej części kraju.

09:40

Premier Donald Tusk zapowiedział program odbudowy terenów dotkniętych powodzią, za który odpowiedzialny będzie rząd i samorząd. Chodzi o pieniądze na odbudowę infrastruktury, porządkowanie miast i wsi.

09:39

Otwarto jaz na Bystrzycy w Marszowicach. Widać, że nurt wody jest silny. Cały czas trwa wzmacnianie wałów - informuje reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat.