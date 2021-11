Reprezentacja Polski koszykarzy przegrała w Lublinie z Niemcami 69:72 (13:16, 17:24, 21:21, 18:11) w swoim drugim meczu grupy D eliminacji mistrzostw świata. To druga porażka biało-czerwonych, którzy pozostają jedyną drużyną bez zwycięstwa w tej grupie.

Mecz Polska-Niemcy / Wojtek Jargilo / PAP

Polacy rozpoczęli prawie identyczną piątką, jak w spotkaniu z Izraelem - Marcel Ponitka, Jakub Garbacz, Aleksander Balcerowski, Michał Kolenda oraz Tomasz Gielo, który zastąpił Jarosława Zyskowskiego, ale od początku mieli kłopoty z konstruowaniem akcji. Stąd szybka zmiana trenera Igora Milicica, który desygnował na parkiet po niespełna trzech minutach meczu Jakuba Schenka, a w kolejnych minutach wprowadzał wielu zmienników.



Biało-czerwoni mieli jednak kłopoty pod koszem, bo choć dobrze bronili, to w ataku pudłowali z dystansu i spod kosza. Niemcy, przebudowujący zespół podobnie jak Polska, wyglądali korzystniej od gospodarzy - ich gra była bardziej uporządkowana. Prowadzili 7:3 i 10:4. Akcje Gielo oraz Zyskowskiego pozwoliły zmniejszyć straty i doprowadzić do remisu 13:13.



Wśród rywali niewidoczni byli ci koszykarze, którzy punktowali w spotkaniu z Estonią, lecz ich koledzy. Najbardziej aktywny był mający słowackie korzenie David Kramer. To on trafił zza linii 6,75 m w ostatniej akcji pierwszej kwarty, co dało prowadzenie Niemcom 16:13. To samo uczynił równo z końcową syreną drugiej kwarty i ósmy zespół igrzysk prowadził po 20 minutach 40:30.

Słaba druga kwarta

Druga kwarta w wykonaniu Polaków była słaba, a przewaga podopiecznych kanadyjskiego trenera Gordona Herberta wzrosła do ponad 10 punktów (29:18, 31:20, 34:22). Polacy zostali wypchnięci spod kosza przez dobra defensywę rywali, gubili piłki na obwodzie, a rozgrywający mieli kłopoty z konstruowaniem akcji. Najlepiej w roli "jedynki" radził sobie Schenk. Jedynym zawodnikiem z którego w pierwszej części nie skorzystał trener Milicic był Łukasz Kolenda, który w Izraelu doznał urazu nogi.



Jego starszy brat, Michał, który w Izraelu był najlepszym strzelcem (16 pkt) nie potrafił sobie poradzić z niemiecką defensywą i był mniej widoczny. W końcówce tej części dwa rzuty z dystansu - najpierw Zyskowskiego, a potem Garbacza, który wreszcie trafił zza linii 6,75 m spod kosza pozwoliły nieco zmniejszyć straty (30:37). Ostatnie słowo należało jednak do Kramera.

Nie pomógł rzut z połowy

W pierwszych 100 sekundach trzeciej kwarty biało-czerwoni odrobili pięć punktów (35:40). Aktywni byli Schenk i Zyskowski, lepiej funkcjonowała defensywa, ale Niemcy cały czas kontrolowali sytuację. Biało-czerwoni kilkukrotnie jeszcze w tej części zmniejszyli straty do pięciu punktów, ale za każdym razem rywale potrafili znaleźć odpowiedź. Nie do zatrzymania był Kramer, a po najbardziej doświadczonego Robina Benzinga Niemcy wygrywali aż 61:48 w 29. minucie. Wynik po trzech kwartach ustalił Garbacz rzutem prawie z połowy boiska (51:61).



W ostatniej części Polacy postawili wszystko na jedna kartę, walczyli o każdą piłkę, niwelowali straty, ale rywali był zawsze o krok do przodu. Znakomicie spisywał się w tej części 21-letni Balcerowski, który blokował rzuty rywali, zbierał piłki, a pod koszem po dobrych podaniach Schenka z łatwością zdobywał punkty. W 36. minucie po jego akcji było tylko 67:62 dla Niemców. Dominic Lokchart odpowiedział rzutem zza linii 6,75 m.



Na obwodzie najbardziej aktywny Schenk dwoił się i troił, podawał do Balcerowskiego (rozgrywający Kinga Szczecin miał siedem asyst), wymuszał faule rywali, ale brakowało skuteczności i wsparcia kolegów, m.in. Gielo czy Garbacza. Niemcy też już nie byli tak skuteczni zmęczeni defensywą biało-czerwonych, ale utrzymywali minimalna przewagę. Po rzutach wolnych Schenka, na 28 sekund przed końcem, Polacy przegrywali 68:72. W końcu zza linii 6,75 m pomylił się Kramer i Polacy mieli piłkę. Ponownie faul wymusił Schenk, trafił pierwszy rzut, a drugi spudłował i choć piłka wpadła mu ponownie w ręce to rzut spod kosza był niecelny.

Kluczowe zbiórki dla Niemców

Oprócz Schenka najlepszym na parkiecie był 21-letni Balcerowski - 16 punktów ze stuprocentową skutecznością rzutów za dwa punkty (7 z 7), który miał także sześć zbiórek.



Pod tablicami w zbiórkach w całym meczu był remis 33:33, ale to rywale zbierali piłki w kluczowych momentach spotkania. Polacy mieli 19 strat, przy 14 Niemców i to był jeden z elementów, który miał wpływ na końcowy wynik.



W składzie zabrakło kontuzjowanych Michała Michalaka, Michała Sokołowskiego oraz kapitana Mateusza Ponitki i nieobecność najbardziej doświadczonych była widoczna. W lutym 2022 zespół Milicica czeka dwumecz z Estończykami - najpierw mecz wyjazdowy (25 lutego), a po trzech dniach rewanż w Polsce.