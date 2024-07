Niestety, tym razem nie udało się zdobyć szczytu Nanga Parbat. Anna Tybor wraz ze swoim partnerem wyprawowym, Tomem Lafaille, ze względów bezpieczeństwa zdecydowali o odwrocie z powodu załamania pogody.

Anna Tybor / Jan Korlatowicz / Materiały prasowe

W poniedziałek 8 lipca Anna Tybor i Tom Lafaille rozpoczęli atak szczytowy na Nanga Parbat drogą Kinshofera.

Najpierw dotarli do obozu drugiego, gdzie spędzili noc. We wtorek kontynuowali wspinaczkę, biwakując w obozie trzecim, a następnie dotarli do obozu czwartego na wysokości 7400 metrów, gdzie spędzili kolejną noc.

W środę kontynuowali wspinaczkę i dotarli do wysokości około 8050 metrów. Niestety, na ostatnim fragmencie wspinaczki załamała się pogoda i ze względów bezpieczeństwa Ania wraz z Tomem zdecydowali o odwrocie. Obecnie przebywają w obozie trzecim, gdzie regenerują siły. Jutro rano powinni zameldować się w bazie.

Anna i Tom wykazali się ogromnym profesjonalizmem i rozwagą, podejmując trudną decyzję o odwrocie w obliczu niesprzyjających warunków pogodowych.

Zapraszamy do obserwowania relacji z wyprawy na portalach społecznościowych: facebook.com/annatyborPL i instagram.com/annatybor